Новый штамм коронавируса «омикрон» уже вызвал новые вспышки по всему миру — заболевших становится все больше. В России ситуация тоже ухудшается с каждым днем, заболеваемость продолжает бить рекорды. Так, по данным федерального оперштаба, за последние сутки выявлено 155 768 новых случаев в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 792 человека, это на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов.
Больше всего заболевших в Москве (26 904), на втором месте Петербург (21 234), замыкает тройку лидеров Московская область (8 721). Если говорить о регионах, то лидируют Пермский край (3 845), Самарская область (3 692) и Свердловская область (3 443).
Многие заболевшие предпочитают оставаться дома, чтобы не вызывать скорую помощь — боятся, что их увезут в переполненные больницы. В поликлиники идти тоже не хочется — везде огромные очереди, в которых можно стоять часами. Официальные рекомендации тоже гласят, что в «скорую» надо вызывать только в самых крайних случаях, а при легком недомогании идти в поликлинику самим или лечиться симптоматически.
Однако при некоторых симптомах вам все-таки нужна медицинская помощь, говорит главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко.
Денис Проценко
Реаниматология
Главный врач Городской клинической больницы № 40, анестезиолог-реаниматолог
Срочно вызывайте врача, если:
у вас есть одышка, появились боли в груди;
у вас температура больше, чем 37,8 и она держится минимум 3 дня;
вы не можете сбить температуру обычными жаропонижающими, например, парацетамолом;
у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение, проблемы с сердцем) и/или вам больше 65 лет и вы чувствуете, что состояние ухудшается.
Денис Проценко также напомнил, что «омикрон» очень заразен: его коварство в том, что заболевший в первое время не чувствует никаких признаков заражения (а это ломота в теле, лихорадка, головные боли, боль в горле, насморк), однако он активно распространяет вирус. Поэтому всегда носите маску и не забывайте про социальную дистанцию — только так можно предотвратить распространение вируса, — цитирует врача «
«Омикрон» опасен не только для пожилых и тех, кто в группе риска. Сейчас стали чаще и тяжелее болеть дети. Родители заболевших жалуются, что не могут дождаться врача, ПЦР-тестов не хватает. «Доктор Питер» выяснил, как оказывают медпомощь детям в условиях нарастания волны «омикрона».
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