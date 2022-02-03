Многие заболевшие предпочитают оставаться дома, чтобы не вызывать скорую помощь — боятся, что их увезут в переполненные больницы. В поликлиники идти тоже не хочется — везде огромные очереди, в которых можно стоять часами. Официальные рекомендации тоже гласят, что в «скорую» надо вызывать только в самых крайних случаях, а при легком недомогании идти в поликлинику самим или лечиться симптоматически.

Однако при некоторых симптомах вам все-таки нужна медицинская помощь, говорит главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко.