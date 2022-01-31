- Его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость, — заявил Денис Проценко в интервью RTVI.



Главврач обращает внимание, что несмотря на то, что омикрон-ковид протекает гораздо легче, чем заболевание, вызванное предыдущими штаммами, пациенты из групп риска не должны «терять настороженность». Это касается людей старше 60 лет, пациентов с лишним весом, сопутствующими патологиями.

- Есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением… ухудшением по их сопутствующей патологии, — заявил он.

Главврач считает, что уже к осени ковид может стать сезонным заболеванием, и к традиционному октябрьско-ноябрьскому подъему вирусной активности пандемия может завершиться, сообщил главврач

Он высказал мнение, что COVID-19 будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп. Это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практики только в эпидемический сезон.