Омикрон-волна пандемиии коронавируса в России бьет рекорды. Число заразившихся ежедневно превышает 100 тысяч. Прогнозы, что будет дальше с заболеваемостью в столицах и в регионах, дают эксперты. Пока их оценки оптимистичны.
Высказался о взрывном росте заражений и главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко. На 31 января в Москве очередной рекорд — больше 25 тысяч случаев коронавируса в сутки.
Денис Проценко
Реаниматология
Главный врач Городской клинической больницы № 40, анестезиолог-реаниматолог
- Его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость, — заявил Денис Проценко в интервью
Главврач обращает внимание, что несмотря на то, что омикрон-ковид протекает гораздо легче, чем заболевание, вызванное предыдущими штаммами, пациенты из групп риска не должны «терять настороженность». Это касается людей старше 60 лет, пациентов с лишним весом, сопутствующими патологиями.
- Есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением… ухудшением по их сопутствующей патологии, — заявил он.
Главврач считает, что уже к осени ковид может стать сезонным заболеванием, и к традиционному октябрьско-ноябрьскому подъему вирусной активности пандемия может завершиться, сообщил главврач
Он высказал мнение, что COVID-19 будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп. Это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практики только в эпидемический сезон.
Специалисты опросили пациентов, переболевших ковидом, и выяснили, что чаще всего они жалуются на раздражительность, депрессию и потерю памяти, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ранее о том, что россияне скоро вернутся к нормальной жизни,
- Новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети, — добавила Дондурей.
О том, что во время пятой волны коронавируса в России болеют легче, заявил и известный врач-кардиохирург Алексей Федоров. По его оценкам, в Москве намечается спад заболеваемости.
Алексей Федоров
кардиология
кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко, кандидат медицинских наукdocfedorov.ru
- В этой огромной волне «омикрона» мне нравится одна вещь. Особо никто не пишет и не звонит, —
Мы, врачи, ощущали начавшийся подъем волны за неделю до того, как начинали ползти вверх официальные цифры. В эту волну — почти полная тишина.
- Новый штамм не вызывает фатального поражения легочной ткани, равно как и не привел к перегрузке стационаров за счет огромного числа заболевших, — отмечает эксперт. — Такого развития событий боялись многие эксперты, но, к нашему общему счастью, этого не произошло.
Алексей Федоров назвал причины, почему в эту волну перегружены ковидными пациентами именно детские стационары.
- Во-первых, «омикрон» действительно стал активно поражать детей, — считает врач. — На мой взгляд именно на приспособление к детскому организму и была направлена эта мутация. Во-вторых, болезнь у детей нередко протекает… как бы это сказать, нелегко. Дети, особенно подростки, могут высоко лихорадить три и даже пять дней, все это сопровождается поносом, рвотой, сильными мышечными, головными болями, исчезновением голоса и очень сильными болями в горле.
Наконец, третье — столкнувшись с таким букетом и получив положительный мазок, родители готовы паниковать. Ведь это корона! Врач скорой помощи тоже не в восторге от состояния ребенка. Даже сам болящий и тот согласен ехать в больницу, что с детьми бывает нечасто. К счастью, через неделю, да ослабленный и грустный, но живой и активно выздоравливающий пациент выписывается домой.
Будем надеяться, что «омикрон» не оставит долгого постковида и серьёзных отдалённых последствий у детей и подростков. Пожалуй, сейчас это единственное, что волнует меня в этой волне.
- Кстати, по моим ощущениям в Москве намечается спад заболеваемости, — резюмирует врач.
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