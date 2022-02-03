- Существуют люди с сильным врожденным иммунитетом: на слизистых носоглотки у них присутствует много защитных иммуноглобулинов, а в крови держится высокий уровень интерферона. Такой человек может постоянно контактировать с вирусом во время болезни родственника, но его иммунная система не допустит заражения.

Вторая причина — наличие особых Т-лимфоцитов.

При попадании патогена в организм его встречают Т-лимфоциты. Они распознают, ликвидируют зараженные клетки и пересылают информацию о чужеродных антигенах В-клеткам, ответственным за выработку антител.

Эти клетки циркулируют в крови ранее переболевших, но иногда встречаются у тех, кто не болел ковидом. Т-клетки могут быть признаком перекрестного иммунитета, который сформировался после ОРВИ, вызванных другими видами возбудителей семейства коронавирусов.

Они делают человека невосприимчивым к COVID-19, хотя пока неизвестно, насколько длительна и устойчива такая защита.