Коронавирус, а особенно штамм «омикрон», отличается очень высокой заразностью. Однако порой бывает так, что пока один член семьи болеет, его родных, которые живут с ним в одном доме, COVID-19 обходит стороной.
Почему так происходит? Есть несколько объяснений.
Светлана Божко
Медицина
Врач-терапевт, пульмонолог, врач-фтизиатр
- Существуют люди с сильным врожденным иммунитетом: на слизистых носоглотки у них присутствует много защитных иммуноглобулинов, а в крови держится высокий уровень интерферона. Такой человек может постоянно контактировать с вирусом во время болезни родственника, но его иммунная система не допустит заражения.
Вторая причина — наличие особых Т-лимфоцитов.
При попадании патогена в организм его встречают Т-лимфоциты. Они распознают, ликвидируют зараженные клетки и пересылают информацию о чужеродных антигенах В-клеткам, ответственным за выработку антител.
Эти клетки циркулируют в крови ранее переболевших, но иногда встречаются у тех, кто не болел ковидом. Т-клетки могут быть признаком перекрестного иммунитета, который сформировался после ОРВИ, вызванных другими видами возбудителей семейства коронавирусов.
Они делают человека невосприимчивым к COVID-19, хотя пока неизвестно, насколько длительна и устойчива такая защита.
Впрочем, как рассказал в беседе с изданием
Дело в том, что однозначного объяснения этого феномена нет, масштабных исследований не проводили. Поэтому даже если вы не подхватили болезнь от зараженного родственника или соседа по квартире, не стоит расслабляться и отказываться, например, от маски.
- Это не гарантированная защита, она в любой момент может дать сбой, — говорит врач.
Кстати
Теорию о невосприимчивости некоторых людей с коронавирусу проверили британские ученые.
Еще во время первой волны пандемии они понаблюдали за медицинскими работниками из красной зоны одного из ковидных госпиталей Лондона, которые регулярно сдавали тесты ПЦР-тесты и кровь на анализы.
Оказалось, что многие все же заразились на рабочем месте. Однако у 58 сотрудников красной зоны четыре месяца тесты на коронавирус были отрицательными, несмотря на то, что риск подхватить вирус от пациентов был велик.
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