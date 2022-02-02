Ежедневные прогулки с собакой — это тоже кардионагрузка, если вы, конечно, не стоите у подъезда, погрузившись в телефон, в ожидании, когда ваш питомец сделает все необходимые «дела».

Аэробными или кардио-упражнениями считаются те, что повышают частоту сердечных сокращений и заставляют кровь циркулировать активнее. Это — бег, быстрая ходьба, катание на велосипеде, подъем по лестнице, игры с детьми в догонялки или снежки и так далее.

При регулярных тренировках (2,5 часа в неделю или 20 минут в день) улучшается работа многих систем организма — в том числе, сердечно-сосудистой, дыхательной и кровеносной. Кроме того, кардионагрузка имеет волновой эффект, который может постепенно существенно повлиять на общее самочувствие.

Что же происходит с организмом, когда вы гуляете с собакой?