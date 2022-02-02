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Ежедневные прогулки с собакой — это тоже кардионагрузка, если вы, конечно, не стоите у подъезда, погрузившись в телефон, в ожидании, когда ваш питомец сделает все необходимые «дела».

Аэробными или кардио-упражнениями считаются те, что повышают частоту сердечных сокращений и заставляют кровь циркулировать активнее. Это — бег, быстрая ходьба, катание на велосипеде, подъем по лестнице, игры с детьми в догонялки или снежки и так далее.

При регулярных тренировках (2,5 часа в неделю или 20 минут в день) улучшается работа многих систем организма — в том числе, сердечно-сосудистой, дыхательной и кровеносной. Кроме того, кардионагрузка имеет волновой эффект, который может постепенно существенно повлиять на общее самочувствие.

Что же происходит с организмом, когда вы гуляете с собакой?

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Мозг тоже «работает»

Вроде бы во время прогулки с собакой ваш мозг не получает никакой нагрузки, а отдыхает, но на самом деле это не совсем так.

- Любая физическая нагрузка способствует общему расширению кровеносных сосудов в мозге, — объясняет Сьюзен Бентли, сертифицированный профессиональный тренер и инструктор по фитнесу. — Это улучшает память и предотвращает снижение когнитивных функций. Кардиоупражнения также могут увеличить гиппокамп. Именно эта часть мозга отвечает за такие важнейшие функции — память, эмоции и способность к обучению.

Исследование немецких ученых доказывает, что высокая кардиореспираторная выносливость (способность организма выдерживать продолжительную физическую нагрузку) связана с большим объемом серого вещества, главного компонента центральной нервной системы. То есть, даже активно гуляя с собакой, играя с детьми, и очищая двор от снега, вы увеличиваете количество нейронов в мозге.

Ученые также обнаружили, что кардиотренировки могут предотвратить развитие деменции. В неврологическом исследовании приняли участие более 1000 женщин. Оказалось, что у тех, кто был активным в среднем возрасте, не избегал спорта и физнагрузок, риск деменции был на 88% ниже, чем у женщин, кто терпеть не мог активно двигаться. Другие исследования доказали о связи физической активности и деменции в старости и у мужчин.

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Снижается риск болезней сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной №1 смертности во всем мире. И хотя любая физнагрузка поможет «убежать» от инфаркта, все же аэробные нагрузки — один из наиболее эффективных видов упражнений для здоровья, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Cardiology. 

Инструктор по фитнесу советует — выбирайте любую аэробную тренировку, которая вам нравится, и дайте себе обязательство выполнять ее минимум дважды в неделю. Здесь особенно «повезло» хозяевам тех собак, которые требуют активного выгула. Чтобы заставить себя выйти на прогулку с питомцем, не нужна дополнительная мотивация и волевые усилия.

- С каждой новой тренировкой сердце все лучше переносит обогащенную кислородом кровь к нашим мышцам и органам, — говорит Сьюзен Бентли. — Эффективнее трудится и дыхательная система. Со временем у любителя прогулок с собакой будет заметно снижение частоты сердечных сокращений и дыхания в состоянии покоя, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Укрепляется иммунитет

Ежедневные прогулки с собакой — не гарантия, что вы не заразитесь коронавирусом и не заболеете, например, COVID-19.

Но аэробные упражнения укрепляют иммунную систему, чтобы она была готова бороться с вирусами, когда они проникнут в организм. 

Исследование турецких ученых показало, что регулярные и умеренные физические нагрузки улучшают состояние иммунной системы за счет повышения уровня иммуноглобулинов (антител). Именно они — ключевой фактор в защите организма от вирусов и бактерий. Это особый вид белков, которые вырабатываются под влиянием антигенов и обладают способностью специфически связываться с ними.

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Настроение улучшается

Когда вы почувствуете тревогу, расстроитесь или распереживаетесь, не поддавайтесь желанию съесть что-то вкусное и посмотреть сериал, лучше отправляйтесь на прогулку.

- Кардиотренировка — это легко, весело, она улучшает настроение и полезна для психического здоровья за счет снижения уровня гормонов стресса — кортизола и адреналина, — говорит Бентли. — Аэробные упражнения также улучшают приток крови и кислорода, а это именно то, что поможет нам чувствовать себя лучше.

Исследователи выяснили, что у тех, кто физически активен, реже бывает плохое настроение, чем у пренебрегающих физнагрузкой. Особенно это касается женщин в период менопаузы.

Продолжительность жизни увеличивается

Исследования показывают, что у тех, кто активно двигается не менее 2,5 часов в неделю или порядка 20 минут в день (речь про умеренные тренировки) — значительно снижается риск смерти от любой причины — включая рак и болезни сердца.

Анна Майская