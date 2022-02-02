Ежедневные прогулки с собакой — это тоже кардионагрузка, если вы, конечно, не стоите у подъезда, погрузившись в телефон, в ожидании, когда ваш питомец сделает все необходимые «дела».
Аэробными или кардио-упражнениями считаются те, что повышают частоту сердечных сокращений и заставляют кровь циркулировать активнее. Это — бег, быстрая ходьба, катание на велосипеде, подъем по лестнице, игры с детьми в догонялки или снежки и так далее.
При регулярных тренировках (2,5 часа в неделю или 20 минут в день) улучшается работа многих систем организма — в том числе, сердечно-сосудистой, дыхательной и кровеносной. Кроме того, кардионагрузка имеет волновой эффект, который может постепенно существенно повлиять на общее самочувствие.
Что же происходит с организмом, когда вы гуляете с собакой?
Мозг тоже «работает»
Вроде бы во время прогулки с собакой ваш мозг не получает никакой нагрузки, а отдыхает, но на самом деле это не совсем так.
- Любая физическая нагрузка способствует общему расширению кровеносных сосудов в мозге, —
Ученые также обнаружили, что кардиотренировки могут предотвратить развитие деменции. В
Снижается риск болезней сердца и сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной №1 смертности во всем мире. И хотя любая физнагрузка поможет «убежать» от инфаркта, все же аэробные нагрузки — один из наиболее эффективных видов упражнений для здоровья, говорится в
Инструктор по фитнесу советует — выбирайте любую аэробную тренировку, которая вам нравится, и дайте себе обязательство выполнять ее минимум дважды в неделю. Здесь особенно «повезло» хозяевам тех собак, которые требуют активного выгула. Чтобы заставить себя выйти на прогулку с питомцем, не нужна дополнительная мотивация и волевые усилия.
- С каждой новой тренировкой сердце все лучше переносит обогащенную кислородом кровь к нашим мышцам и органам, — говорит Сьюзен Бентли. — Эффективнее трудится и дыхательная система. Со временем у любителя прогулок с собакой будет заметно снижение частоты сердечных сокращений и дыхания в состоянии покоя, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Укрепляется иммунитет
Ежедневные прогулки с собакой — не гарантия, что вы не заразитесь коронавирусом и не заболеете, например, COVID-19.
Но аэробные упражнения укрепляют иммунную систему, чтобы она была готова бороться с вирусами, когда они проникнут в организм.
Настроение улучшается
Когда вы почувствуете тревогу, расстроитесь или распереживаетесь, не поддавайтесь желанию съесть что-то вкусное и посмотреть сериал, лучше отправляйтесь на прогулку.
- Кардиотренировка — это легко, весело, она улучшает настроение и полезна для психического здоровья за счет снижения уровня гормонов стресса — кортизола и адреналина, — говорит Бентли. — Аэробные упражнения также улучшают приток крови и кислорода, а это именно то, что поможет нам чувствовать себя лучше.
Исследователи
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