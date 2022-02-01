Сердечный приступ практически всегда происходит внезапно, а предупредить его гораздо легче, чем лечить и избавляться от последствий. Многие болезни сердечно-сосудистой системы связаны с неправильным образом жизни и питанием.

Нередко приступ провоцирует алкоголь, причем увеличить риски слечь с инфарктом может даже одна порция спиртного. Однако, как пишет издание Express , есть еще один популярный напиток, который может вызвать внезапную остановку сердца.