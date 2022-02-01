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Сердечный приступ практически всегда происходит внезапно, а предупредить его гораздо легче, чем лечить и избавляться от последствий. Многие болезни сердечно-сосудистой системы связаны с неправильным образом жизни и питанием.

Нередко приступ провоцирует алкоголь, причем увеличить риски слечь с инфарктом может даже одна порция спиртного. Однако, как пишет издание Express, есть еще один популярный напиток, который может вызвать внезапную остановку сердца.

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Так, ученые выяснили, что сердечный приступ может произойти на фоне употребления энергетиков.

Главная опасность такого рода напитков заключается в высокой концентрации кофеина. Зачастую в энергетических напитках есть замаскированный кофеин в виде гуараны.

Как известно, кофеин безопасен для здоровья в разумных количествах. В гуаране же кофеина в два раза больше, чем в кофейных зернах. Кроме того, в энергетики нередко добавляют женьшень и таурин. Такая смесь может быть опасной для здоровья.

Так, в издании Anatolian Journal of Cardiology было опубликовано исследование, авторы которого отметили распространенность необъяснимых остановок сердца у молодых людей после энергетиков. Особенно часто такое происходило среди тех, кто смешивает энергетики со спиртным.

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По мнению ученых, это связано с тем, что энергетики могут вызвать сильную аритмию, из-за чего сердце будет биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. А это, в свою очередь, может привести к самым печальным последствиям, если не восстановить сердечный ритм в течение нескольких минут.

Марина Велихер

Марина Велихер

Терапия

Врач-терапевт

-  Постоянное употребление энергетических напитков так или иначе спровоцирует возникновение различных заболеваний, но, возможно, узнаете вы об их развитии не сразу. В энергетиках очень много сахара, кофеина и других различных веществ (таурина, гуарана, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на организме. Удар идет почти по всем системам сразу. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы, — рассказывает терапевт Марина Велихер.

Ученые уже доказали, что постоянное употребление энергетических напитков, в которых содержится огромное количество быстрых углеводов, кофеина и активных веществ, повышает вероятность развития таких заболеваний, как:

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Как избежать сердечного приступа

Для того чтобы снизить риск сердечного приступа, важно следить за давлением и за уровнем холестерина в крови. Для этого нужно правильно питаться и не забывать об умеренных физических нагрузках.

Врачи советуют добавить в свой рацион больше овощей, орехов, фруктов, семян и растительных масел.

Вредные привычки наносят удар по сердцу, так что от курения и спиртного лучше отказаться.

Самые полезные продукты для сердца:

  • Рыба

  • Растительное масло

  • Морковь

  • Грецкие и кедровые орехи, фундук, миндаль, фисташки

  • Бананы

  • Гранат

  • Льняное семя

  • Чеснок

  • Горох, фасоль, соя, чечевица

  • Курага

  • Помидоры

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Кстати

Если отказаться от всех напитков в пользу обычной чистой питьевой воды, можно укрепить иммунитет и сбросить лишний вес. О других причинах перейти на воду можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова