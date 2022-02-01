Сердечный приступ практически всегда происходит внезапно, а предупредить его гораздо легче, чем лечить и избавляться от последствий. Многие болезни сердечно-сосудистой системы связаны с неправильным образом жизни и питанием.
Нередко приступ провоцирует алкоголь, причем увеличить риски слечь с инфарктом может даже одна порция спиртного. Однако, как пишет издание
Так, ученые выяснили, что сердечный приступ может произойти на фоне употребления энергетиков.
Главная опасность такого рода напитков заключается в высокой концентрации кофеина. Зачастую в энергетических напитках есть замаскированный кофеин в виде гуараны.
Как известно, кофеин безопасен для здоровья в разумных количествах. В гуаране же кофеина в два раза больше, чем в кофейных зернах. Кроме того, в энергетики нередко добавляют женьшень и таурин. Такая смесь может быть опасной для здоровья.
Так, в издании
По мнению ученых, это связано с тем, что энергетики могут вызвать сильную аритмию, из-за чего сердце будет биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. А это, в свою очередь, может привести к самым печальным последствиям, если не восстановить сердечный ритм в течение нескольких минут.
Марина Велихер
Терапия
Врач-терапевт
- Постоянное употребление энергетических напитков так или иначе спровоцирует возникновение различных заболеваний, но, возможно, узнаете вы об их развитии не сразу. В энергетиках очень много сахара, кофеина и других различных веществ (таурина, гуарана, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на организме. Удар идет почти по всем системам сразу. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы, — рассказывает терапевт Марина Велихер.
Ученые уже доказали, что постоянное употребление энергетических напитков, в которых содержится огромное количество быстрых углеводов, кофеина и активных веществ, повышает вероятность развития таких заболеваний, как:
Как избежать сердечного приступа
Для того чтобы снизить риск сердечного приступа, важно следить за давлением и за уровнем холестерина в крови. Для этого нужно правильно питаться и не забывать об умеренных физических нагрузках.
Врачи советуют добавить в свой рацион больше овощей, орехов, фруктов, семян и растительных масел.
Вредные привычки наносят удар по сердцу, так что от курения и спиртного лучше отказаться.
Кстати
Если отказаться от всех напитков в пользу обычной чистой питьевой воды, можно укрепить иммунитет и сбросить лишний вес. О других причинах перейти на воду можно прочитать ЗДЕСЬ.
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