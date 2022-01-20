Ученые продолжают говорить об опасности пластика. Так, по словам представителей организации Greenpeace , за неделю в наш организм попадает 5 грамм микропластика. Мы получаем его буквально из воздуха: от нашей одежды, игрушек, мебели.

Кроме того, мы ежедневно едим пластик: микрочастицы попадают к нам в тарелку с едой, в том числе и из пластиковых контейнеров для хранения пищи.

По статистике, каждую неделю мы «съедаем» примерно одну кредитную карту. А за всю свою жизнь мы съедаем пластика величиной с автомобильную покрышку.