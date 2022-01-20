Ученые продолжают говорить об опасности пластика. Так, по словам
Кроме того, мы ежедневно едим пластик: микрочастицы попадают к нам в тарелку с едой, в том числе и из пластиковых контейнеров для хранения пищи.
По статистике, каждую неделю мы «съедаем» примерно одну кредитную карту. А за всю свою жизнь мы съедаем пластика величиной с автомобильную покрышку.
Врачи
Специалист по питанию Дилара Кочак убеждена: пластик по степени опасности для здоровья вполне можно поставить в один ряд с асбестом и табаком.
По ее словам, наночастицы пластики могут быть настолько маленькими, что мы не замечаем их в воздухе, воде, и еде. Между тем, пластик уже находили в соли, сахаре, морепродуктах и водопроводной воде. Не говоря уже о том, что саму пищу мы нередко храним в пластиковых контейнерах.
Еще один источник пластика — выхлопные газы автомобилей.
Получается, что городские жители едят пластик и дышат пластиком.
Наконец, микрочастицы пластика добавляют даже в косметику и средства для уборки.
Микропластик способен, в том числе, спровоцировать развитие аллергии.
- Сейчас рождаются дети с аллергией даже на материнское молоко. Микропластик находят в плаценте беременных женщин. Это влияет на развитие плода, — отмечает Кочак.
Специалист отмечает, что микропластик, попадая в кишечник, нарушает микробиоту и ослабляет иммунитет. Кроме того, пластик способен провоцировать стресс и сбой обмена веществ. В итоге наш организм теряет способность бороться с инфекциями.
Наконец, пластик может вызвать проблемы репродуктивной системы и даже спровоцировать появление онкологических болезней.
Как обезопасить себя:
Откажитесь от одноразовых изделий из пластика
Не используйте чайные пакетики, их делают из микропластика и бумаги.
Старайтесь не пить воду из пластиковых бутылок.
Регулярно пылесосьте дома
Не разогревайте еду в пластиковых контейнерах: такая посуда при нагревании выделяет химические вещества и микропластик — пища их впитывает.
Кстати
Вообще вопрос выбора посуды для готовки очень важен: неудачно выбранная кастрюля может сильно навредить здоровью. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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