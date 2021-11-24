Каждый день приходится стоять у плиты, мыть посуду, пол, гладить и стирать, а еще — мыть окна и перестилать постельное белье. Редкая женщина не жаловалась на большое количество домашней работы, которую ей приходится выполнять в рутинном режиме. И почти каждая признается, что почти невозможно делегировать хотя бы часть этих дел своим домашним, особенно, мужчинам, не рвущимся помогать своим женам.

Теперь в арсенале у домашних хозяек есть весомый аргумент, почему работа по дому может быть очень полезна, особенно, если вам уже исполнилось 65 лет. Этот вопрос прояснили ученые из Сингапура, опубликовав исследование в журнале BMJ Open, пишет издание The Guardian.

Исследователи «отделили» домашнюю работу от другой двигательной активности человека — поездок на работу, физических нагрузок при занятиях спортом и других. Результаты получились весьма любопытными. Особенно для тех, кто с помощью современных гаджетов типа робота-пылесоса, мультиварок, мойщиков окон и наемной рабочей силы пытается избавиться от домашних забот.