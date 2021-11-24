Каждый день приходится стоять у плиты, мыть посуду, пол, гладить и стирать, а еще — мыть окна и перестилать постельное белье. Редкая женщина не жаловалась на большое количество домашней работы, которую ей приходится выполнять в рутинном режиме. И почти каждая признается, что почти невозможно делегировать хотя бы часть этих дел своим домашним, особенно, мужчинам, не рвущимся помогать своим женам.
Теперь в арсенале у домашних хозяек есть весомый аргумент, почему работа по дому может быть очень полезна, особенно, если вам уже исполнилось 65 лет. Этот вопрос прояснили ученые из Сингапура, опубликовав исследование в журнале BMJ Open, пишет издание
Исследователи «отделили» домашнюю работу от другой двигательной активности человека — поездок на работу, физических нагрузок при занятиях спортом и других. Результаты получились весьма любопытными. Особенно для тех, кто с помощью современных гаджетов типа робота-пылесоса, мультиварок, мойщиков окон и наемной рабочей силы пытается избавиться от домашних забот.
Данные глобального мониторинга показывают — физическая активность среднестатистического человека за последние 10 лет не изменилась — она значительно ниже рекомендованных еженедельных показателей.
По данным ВОЗ, еженедельная умеренная физическая активность для взрослых рекомендована в течение 150 минут в неделю (или 75 минут, если она интенсивная).
Исследователи задались вопросом — может ли выполнение домашних обязанностей способствовать здоровому старению и повысить уровень физических и умственных показателей пожилых людей, особенно в странах со средним и высоким уровнем доходов.
Ученые провели анализ здоровья почти 500 человек в возрасте от 21 года до 90 лет без серьезных хронических заболеваний в анамнезе и отсутствием когнитивных проблем. Все они жили самостоятельно в городских домах и могли выполнять рутинные повседневные дела.
Участники были разделены на две возрастные группы: 21–64 года и 65-90 лет. Для оценки их физических возможностей использовались тест на скорость ходьбы и тест на скорость вставания из положения сидя со стула. Также участники эксперимента прошли тесты на оценку умственных способностей (кратковременная и отложенная память, зрительно-пространственные способности, концентрация внимания).
После этого каждый участник исследования рассказал, как часто он выполняет домашние дела, какие именно, и есть ли в его жизни спорт или какая-то еще физическая активность.
Ученые разделили работу по дому на «легкую» и «тяжелую». В первую группу попали мытье посуды, вытирание пыли, развешивание постиранного белья, глажка и приготовление еды. Тяжелая работа по дому определялась как мытье окон, смена постельного белья, уборка пылесосом, мытье пола и небольшой косметический ремонт дома.
Интенсивность работы по дому измерялась в условных единицах, примерно равных количеству потраченных калорий за минуту физической активности. Для легкой работы по дому эта цифра была 2,5, для тяжелой — 4.
Оказалось, только треть участников из «младшей» группы и около половины участников из старшей выполнили рекомендованную норму физической активности в день за счет нагрузки, не связанной с работой по дому — то есть во время прогулки, поездки на работу, плавания, бега и так далее.
Но 61% молодежи и 66% человек старшего возраста достигли цифры суточной нормы активности исключительно за счет работы по дому.
Результаты исследования также показали, что работа по дому связана с улучшением умственных способностей и физических возможностей. Но только среди людей старшей возрастной группы.
- Когнитивные способности были на 8% и 5% выше соответственно у тех, кто выполнял большой объем легкой или тяжелой работы по дому, по сравнению с теми, кто почти ничего не делал дома, — отмечают исследователи. — При этом тяжелая работа влияла на уровень внимания — он улучшился на 14%, а легкая — заметно влияла на способность запоминать. Краткосрочная память улучшалась на 12%, отсроченная — на 8%.
Также у тех, кто много занимался домашними делами, улучшались физические показатели — координация и баланс.
- Эти результаты предполагают, что более высокие когнитивные, физические и сенсомоторные функции, связанные с тяжелой работой по дому, могут быть связаны с более низким риском падений пожилых людей, — поясняют исследователи. — Поэтому в повседневной жизни пожилых людей рекомендована работа по дому. Она может способствовать достижению более высокой физической активности, что положительно связано с функциональным здоровьем пенсионеров.
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