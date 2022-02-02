Как правило, симптомы «омикрона» ассоциируют с признаками ОРВИ, однако на самом деле у этого штамма есть и другие проявления. Так, все больше зараженных рассказывают о шести тревожных изменениях кожи, которые нельзя игнорировать:

Ковидные пальцы

Этот признак врачи заметили еще в первые месяцы пандемии, когда бушевал альфа-штамм. Тогда пальцы на ногах у инфицированных зудели, приобретали красный или фиолетовый оттенок, на них появлялись воспаления, сыпь. По мнению врачей, таким же образом себя может проявлять и «омикрон».

Потрескавшиеся губы

Этот симптом нередко встречается и при гриппе, и при ОРВИ. У зараженных «омикроном» губы тоже часто трескаются и воспаляются.

Нужно как можно быстрее вызывать врача, если у инфицированного губы стали синюшными или бледно-серыми: этот признак может сигналить о потенциально опасном поражении органов дыхания и дефиците кислорода.