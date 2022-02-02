У людей, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон», все чаще фиксируют кожные симптомы. Об этом пишет издание
Как правило, симптомы «омикрона» ассоциируют с признаками ОРВИ, однако на самом деле у этого штамма есть и другие проявления. Так, все больше зараженных рассказывают о шести тревожных изменениях кожи, которые нельзя игнорировать:
Ковидные пальцы
Этот признак врачи заметили еще в первые месяцы пандемии, когда бушевал альфа-штамм. Тогда пальцы на ногах у инфицированных зудели, приобретали красный или фиолетовый оттенок, на них появлялись воспаления, сыпь. По мнению врачей, таким же образом себя может проявлять и «омикрон».
Потрескавшиеся губы
Этот симптом нередко встречается и при гриппе, и при ОРВИ. У зараженных «омикроном» губы тоже часто трескаются и воспаляются.
Нужно как можно быстрее вызывать врача, если у инфицированного губы стали синюшными или бледно-серыми: этот признак может сигналить о потенциально опасном поражении органов дыхания и дефиците кислорода.
Зудящая сыпь
Пациенты, подхватившие «омикрон», жалуются на розовую сыпь и пятна на коже, напоминающие экзему. Такие пятна появляются на груди и на шее — то есть в местах, подверженных влиянию солнечного света.
Потница
Также у инфицированных нередко появляется сыпь, которая по виду напоминает потницу. Это маленькие красные высыпания или мелкие жидкие прыщики на руках и ногах.
Крапивница
Бывает и так, что после заражения «омикроном» у пациентов появляются бугорки или волдыри, которые внешне напоминают ожог крапивой. По периферии у них появляется розовая кайма. Такие волдыри бледнеют при надавливании.
Ложное обморожение
У пациентов появляются красные болезненные пятна, иногда выпуклые — они похожи на обморожение, но переохлаждения не было.
Пять наиболее распространенных симптомов «омикрона»
кашель;
усталость;
заложенность носа;
насморк;
боль в теле.
При этом врачи говорят о том, что у вакцинированных и непривитых симптомы болезни могут отличаться. Подробнее на эту тему читай ЗДЕСЬ.
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