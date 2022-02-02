В Петербурге сегодня, 2 февраля, вступили в силу новые COVID-ограничения для детей и подростков. Учащиеся 7-11-х классов и колледжей переведены на дистанционное обучение. Детям нельзя ходить в общественные места, посещать кафе и торговые центры. Правила действуют до 13 февраля.

В Ленобласти до 20 февраля — тоже «детский локдаун». Все дополнительные образовательные программы в школах, организациях дополнительного образования и домах культуры переводятся в дистанционный формат. Детей не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и объекты развлечения и досуга. Также запрещается проведение массовых гуляний и зрелищных мероприятий.

Где еще в России дети на дистанте

На Ставрополье — ученики с 1 по 8 класс.

Все школьники столицы Республики Алтай.

Школы Перми на карантине с 3 по 9 февраля.

В Новосибирской области дистанционное образование до 13 февраля.