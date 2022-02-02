В Петербурге сегодня, 2 февраля, вступили в силу новые COVID-ограничения для детей и подростков. Учащиеся 7-11-х классов и колледжей переведены на дистанционное обучение. Детям нельзя ходить в общественные места, посещать кафе и торговые центры. Правила действуют до 13 февраля.
В Ленобласти до 20 февраля — тоже «детский локдаун». Все дополнительные образовательные программы в школах, организациях дополнительного образования и домах культуры переводятся в дистанционный формат. Детей не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и объекты развлечения и досуга. Также запрещается проведение массовых гуляний и зрелищных мероприятий.
Где еще в России дети на дистанте
На Ставрополье — ученики с 1 по 8 класс.
Все школьники столицы Республики Алтай.
Школы Перми на карантине с 3 по 9 февраля.
В Новосибирской области дистанционное образование до 13 февраля.
Москва не ввела никаких ограничений для детей в период пятой волны «омикрона». В столице действуют режим самоизоляции для пожилых людей и требования по удаленной работе 30% работников (до 1 апреля 2022 г.)
Европа устала от ковида
Между тем, многие страны Европы снимают ограничения из-за коронавируса.
В Дании, несмотря на прошедшую по стране мощную волну двойного «омикрона» — оригинального штамма и его подвида BA.2, который еще называют «невидимым» —
Британия объявила о выходе из ковида и снятии антикоронавирусных ограничений, включая карантин и ковид-паспорта, маски в помещениях, самоизоляцию для заразившихся и обязательную «удаленку».
Локдаун — не работает
Исследователи Университета Джона Хопкинса
А вот самоизоляция снижает смертность от COVID-19 на 2,9%.
С выводами исследователей не согласился известный российский врач Алексей Водовозов. Он считает, что «авторы просто решили хайпануть на горячей теме. Не особо заморачиваясь и очень вольничая».
В Испании в Мадриде все открыто, надо только носить маски. Власти страны заявили, что намерены «полагаться» на естественный иммунитет и классифицировать COVID-19 как грипп. В Каталонии сняты все ограничения.
В Барселоне вот так протестовали еще неделю назад против «драконовских» антиковидных мер.
Норвегия снимает большинство ограничений, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом. Всплеск коронавирусных инфекций вряд ли поставит под угрозу работу службы здравоохранения, заявил премьер-министр.
Даже если заразится намного больше людей, госпитализированных будет меньше. Мы хорошо защищены вакцинами. Это означает, что мы можем ослабить многие меры, даже несмотря на быстрый рост числа случаев заражения.
Также страна продолжает ослаблять ограничения для иностранных туристов. С 1 февраля отменены и тесты по прибытию. Новые протоколы распространяются и на россиян, независимо от их статуса вакцинации. Однако
В Австрии 3 февраля вступает в силу
В Финляндии продлена работа ресторанов — до 21 часа, открылись общественные места. Но бары прекращают продажу алкоголя в 17 часов и закрываются в 18.00. Власти постараются
Также Финляндия отменяет ковидные ограничения для туристов из Шенгенской зоны и ЕС. Прибывающим из России
В Бельгии почти всё открыто, кроме ночных клубов.
Во Франции маски на улице не нужны, стадионы и подобные места можно заполнять целиком, хотя вакцинный пропуск остается в силе. Большинство ограничений
В Нидерландах основные антиковидные меры были отменены в конце января — рестораны, бары и музеи возобновили работу. Это произошло после массовых протестов.
В Швеции власти планируют отменить большинство ограничений с 9 февраля.
Германия и Чехия
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
Иммунолог Николай Крючков объяснил «Доктору Питеру», что сравнивать европейские страны с Россией не совсем корректно. В Европе вакцинировано гораздо больше населения, чем в нашей стране. Например, Британия — в топе стран по уровню вакцинации. 80% людей в возрасте старше 50 лет и 90% людей старше 60-ти — вакцинированы и сделали еще и третью прививку, бустер.
- Это несопоставимо с Россией, — считает Николай Крючков. — Поэтому падения летальности из-за «омикрона» раз в пять (это предварительные цифры), как в Британии, у нас не будет. В России будет меньшее падение летальности. В России такого иммунитета нет.
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