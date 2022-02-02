Заражение происходит чаще в детстве, в основном через грязную воду или пищу, а также через слюну или фекально-оральным путем при бытовых контактах.

Почему эта бактерия выживает в кислой среде желудка? По словам специалистов, все дело в том, что она вырабатывает фермент уреазу — он катализирует расщепление мочевины с образованием аммиака. Аммиак, в свою очередь, нейтрализует соляную кислоту желудка и локально обеспечивает бактерии комфортный для нее уровень кислотности. В то же время тот же аммиак вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, которое приводит к гибели клеток.

Ищем бактерию разными способами

Есть инвазивные и неинвазивные методы определения H. pylori. Первые связаны с проведением гастроскопии — эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки).

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов, золотым стандартом определения H. Pylori считается морфологический метод. А у экспресс-метода, который по-прежнему часто используется при ФГДС, наоборот, точность невелика по сравнению с другими.