Есть у каждого второго и не боится соляной кислоты
Helicobacter pylori (H. pylori) живет на слизистой оболочке желудка человека. По данным ВОЗ, почти половина населения планеты — носители этой бактерии. Как говорят врачи, распространенность бактерии в популяции зависит от уровня жизни — в странах, где живут лучше, она ниже.
У большинства носителей хеликобактерная инфекция протекает бессимптомно. Однако установлено, что именно это бактерия чаще всего становится причиной гастрита (воспалительных изменений слизистой оболочки желудка), а хронический хеликобактерный гастрит — служит фоном для развития более тяжелых болезней, включая язву и рак желудка.
Заражение происходит чаще в детстве, в основном через грязную воду или пищу, а также через слюну или фекально-оральным путем при бытовых контактах.
Почему эта бактерия выживает в кислой среде желудка? По словам специалистов, все дело в том, что она вырабатывает фермент уреазу — он катализирует расщепление мочевины с образованием аммиака. Аммиак, в свою очередь, нейтрализует соляную кислоту желудка и локально обеспечивает бактерии комфортный для нее уровень кислотности. В то же время тот же аммиак вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, которое приводит к гибели клеток.
Ищем бактерию разными способами
Есть инвазивные и неинвазивные методы определения H. pylori. Первые связаны с проведением гастроскопии — эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки).
Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов, золотым стандартом определения H. Pylori считается морфологический метод. А у экспресс-метода, который по-прежнему часто используется при ФГДС, наоборот, точность невелика по сравнению с другими.
Олег Орлов
Эндоскопия
Врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы
Способ 1. Морфологический метод
Во время гастроскопии врач-эндоскопист берет биопсию («отщипывает» кусочек слизистой оболочки для анализа). Иногда приходится брать «кусочки» из разных отделов желудка — медики называют это биопсией «по Ольге» (протокол OLGA). Взятые кусочки ткани далее направляют на гистологическое исследование. Морфолог рассматривает биоматериал под микроскопом и ищет бактерию, а также оценивает воспалительные (гастрит) и предопухолевые (атрофия — метаплазия — дисплазия) изменения. Исследование может занять 3-5 дней.
Способ 2. Экспресс-уреазный тест
Его также выполняют пациентам при проведении гастроскопии, но в отличие от морфологического его можно сделать сразу же в кабинете эндоскопии. Взятый кусочек слизистой оболочки помещают в пробирку с реактивом и наблюдают за изменением цвета в течение 5-30 минут (в зависимости от производителя теста время может варьироваться). Если изменений нет, значит, тест отрицательный — бактерии нет.
Иногда врачи после такого теста ставят в заключении «плюсики» — они якобы показывают распространенность бактерии в желудке. Но, по словам Олега Орлова, хелиобактериоз не измеряется количественно, в «плюсиках» — бактерия либо есть, либо ее нет.
Есть и неинвазивные методы.
По словам Екатерины Терентьевой, врача-терапевта компании «Инвитро», первичную диагностику инфекции все же лучше начинать с неинвазивных методов — прежде всего, с дыхательного теста и анализа кала на антигены H. Рylori. Всего же используется 3 лабораторных метода. Доктор рассказала про каждый из них.
Екатерина Терентьева
Терапия
Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
Способ 3. Дыхательный тест
В основе «13С-уреазного дыхательного теста» лежит свойство H. Pylori секретировать фермент уреазу. Во время обследования пациенту дают выпить 50 мл раствора карбамида (мочевины), в котором содержится изотоп углерода 13С. Если бактерия у человека есть, вырабатываемая ею уреаза расщепляет поступившую в желудок мочевину на аммиак и углекислый газ, содержащий тот самый изотоп углерода 13С. Стабильный изотоп 13С всасывается в кровь, попадает в легкие и выходит с выдыхаемым воздухом.
До и после приема раствора карбамида человеку дают специальный пакетик, в который он делает выдох, затем специалисты анализируют образцы. На основании разницы показателей можно сделать заключение, есть у пациента инфекция или нет.
Способ 4. Анализ кала на антиген бактерии
Определение антигена бактерии в кале — высокочувствительный и специфичный метод диагностики хеликобактериоза. Тест основан на иммунноферментном анализе (ИФА) — с помощью этого метода выявляют в биоматериале частицы бактерии (антигены).
Способ 5. Анализ крови на специфические антитела IgG
Антитела класса G к антигенам Helicobacter pylori иммунная система начинает вырабатывать через 3-4 недели после начального заражения. И сохраняются они на протяжении всего срока инфекции, а также еще долго после успешного лечения — их титр снижается постепенно. Поэтому выявленные антитела могут говорить как о текущей инфекции H. pylori, так и о перенесенной в прошлом.
Серологические тесты можно применять для первичной диагностики. Поскольку инфекция — хроническая, положительные тесты у нелеченых пациентов будут указывать на текущую инфекцию. Однако более оправданно применять такой анализ, когда информативность тестов первой линии (дыхательного теста и анализа кала) ограничена — когда есть вероятность, что степень колонизации бактерии слизистой оболочки желудка снижена. К примеру, такое бывает после недавнего приема антисекреторных средств, антибиотиков, язвенного кровотечения или при атрофическом гастрите.
Как понять, что лечение прошло успешно
По словам Олега Орлова, если лечение хелиобактериоза проведено успешно и бактерия полностью «уничтожена», риск ее повторного появления в желудке практически равен нулю. То есть ее можно вывести раз и навсегда. Но чтобы понять, что миссия выполнена, необходим контрольный тест после окончания лечения — его рекомендуют проводить не ранее, чем через 2 месяца.
- Контроль удаления H.Pylori из слизистой желудка (эрадикации) проводят через 4-6 недель после окончания курса лечения. Для оценки успешности терапии лучше всего применять 13С-уреазный дыхательный тест или определение антигена Н. pylori в кале. Исследование антител в крови в этом случае нецелесообразно, поскольку и после полной эрадикации H. pylori концентрация специфических IgG в крови снижается медленно — на протяжении 6-12 месяцев и дольше, — уточняет Екатерина Терентьева.
А надо ли искать «хеликобактер»?
По мнению Олега Орлова, если человека ничего не беспокоит и нет «плохой» наследственности, искать у себя бактерию в желудке ни к чему.
- В этом нет никакого смысла. Сдавать тесты и искать ее надо, к примеру, при развитии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы правильно подобрать терапию. Или в случае, если у кого-то из близких родственников выявляли злокачественные опухоли желудка. Если никаких жалоб со стороны ЖКТ нет, об этом даже думать не стоит, — считает заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы.
Основная жалоба — боли
Екатерина Терентьева напомнила основные симптомы, с которыми пациенты с признаками Helicobacter-инфекции обращаются к врачу.
Основная жалоба — боли в желудке. Они бывают острыми, ноющими, тупыми и возникают в верхней части живота — слева и по центру, в области около пупка. Дискомфорт может возникать при длительном голодании, натощак или через какое-то время после еды;
чувство тяжести после еды;
отсутствие аппетита;
неприятный привкус во рту;
тошнота;
отрыжка;
изжога.
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