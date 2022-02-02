С больной головы на здоровую
Порча у большинства ассоциируется с каким-то магическим воздействием: заговорами, зельем и прочими колдовскими штучками. На самом деле в психологии также существует порча, когда мы, наслушавшись негативных историй, сами становимся их участниками. Срабатывает эффект ноцебо — ожиданий негатива.
- В группу риска входят люди с повышенной эмпатией: очень чувствительные, мнительные, которые могут переносить негатив на себя, — предупреждает психолог Элена Гамаюн. — Собеседник рассказывает что-то о своих болезнях, и внезапно другой начинает чувствовать такие же симптомы. Происходит перенос, как говорят в народе: «с больной головы на здоровую».
Такое может случиться даже не в разговоре, а при чтении книги. Например в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» герои зачитываются энциклопедией болезней и находят у себя все болезни, включая родовую горячку.
- Это, конечно, юмор, но психика человека может реагировать и таким образом, — говорит Элена Гамаюн.
Что такое «психологическая порча»?
- Человека можно сравнить с компьютером, в который загружают файлы с негативной структурой, он их «открывает» и «перерабатывает», — описывает порядок действий психолог. — Был фильм про воду, где вначале на нее начитывали молитвы, менялась структура воды, становилась очень красивой. И наоборот — из-за негативных посланий, тяжелой музыки, в микроскопе появлялись рваные линии.
Наши слова обладают энергией и информацией, произносятся с определенным посылом и могут приводить к негативным последствиям.
- Недаром говорят: «держитесь подальше от неудачников» или с кем поведешься, от того наберешься», мы цепляем негатив и «переносим» его в свою жизнь, — уверена Элена Гамаюн.
Психологическая порча происходит иногда осознанно, иногда — ваш собеседник ищет, с кем поделиться своими проблемами, и буквально ими делится.
- Это даже может произойти во время обеда или ужина, который приготовил человек с проблемами, потому что делал он это с негативными мыслями, а, возможно, и пожеланиями, — предполагает Элена Гамаюн. — Есть тоже такая фраза: «Не пейте у своих врагов».
Всего один вопрос
Что же делать, если в вашем окружении есть люди, способные на психологическую порчу? Когда общаетесь, например, с приятельницей, она постоянно жалуется на свою жизнь, на проблемы в семье и со здоровьем. Прервите ее, расскажите, что выглядит она отлично, постройнела, похорошела и побыстрее сворачивайте разговор.
- Есть еще один вопрос, который звучит парадоксально, и способен остановить вашего собеседника, — раскрыла секрет Элена Гамаюн. — Спросите: «А что ты хочешь вместо этого?», обычно, люди-жалобщики к нему совершенно не готовы, никогда не задумываются, действительно, а чего они хотят.
Симптомы «психологической порчи»
После разговора с человеком, «наложившим» порчу, вы чувствуете бессилие, наступает полоса неудач, все валится из рук;
Если ваш собеседник описывал свою болезнь, обнаруживаете у себя такие же симптомы: головокружение, повышенное давление, сдавливание в груди, онемение;
Спустя время у вас наступает упадок сил, нарастает раздражительность, ничего не радует.
Кому-то могут помочь внушения, талисманы, заговоры. Просто выбирайте для себя вариант, который сработает в вашей ситуации. Представьте на месте собеседника зеркало, или вокруг себя огненный шар. Твердите про себя: «ваши речи вам на плечи», «чужого не надо, своего не отдам». Любую фразу, с которой вы почувствуете себя защищенным.
- Но особо мнительным, неустойчивым, лучше обратиться к психологу, — рекомендует Гамаюн. — Это вполне нормально, чтобы убрать психологическую загрузку. Бывает так, что цыганка «предсказывает», когда человек умрет. Если тот поверит, примет загрузку, организм сам «запустит» программу разрушения. Наша психика не до конца изучена, есть огромное количество знаний, которые пока закрыты. Используйте для защиты то, от чего вы себя чувствуете увереннее.
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