- В группу риска входят люди с повышенной эмпатией : очень чувствительные, мнительные, которые могут переносить негатив на себя, — предупреждает психолог Элена Гамаюн. — Собеседник рассказывает что-то о своих болезнях, и внезапно другой начинает чувствовать такие же симптомы. Происходит перенос, как говорят в народе: «с больной головы на здоровую» .

Такое может случиться даже не в разговоре, а при чтении книги. Например в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» герои зачитываются энциклопедией болезней и находят у себя все болезни, включая родовую горячку.

- Это, конечно, юмор, но психика человека может реагировать и таким образом, — говорит Элена Гамаюн.