Авторы работы проанализировали данные о положительных ПЦР-тестах в Великобритании за период от 29 ноября по 11 декабря 2021 года и выяснили, что вероятность заболеть повторно «омикроном» выше в 5,4 раза, чем «дельтой». При этом уровень иммунитета после перенесенного «омикрона» составляет всего 19%.

В то же время исследователи из Южной Африки установили, что те, кто переболел «омикроном», автоматически защищены и от «дельты»: появившиеся антитела увеличивают иммунитет против этого штамма более чем в четыре раза.

Отметим, что до сих пор неизвестно, какой минимальный титр антител способен защитить человека от коронавируса. Кроме того, никто не может точно сказать, как долго «работает» иммунитет после перенесенной болезни.

Как не заразиться «омикроном»

Заболеваемость «омикроном» растет по всему миру — в том числе и в России. Для того чтобы уберечь себя, нужно помнить о простых правилах профилактики. Так, медики рекомендуют промывать нос и рот по прибытии домой обычной кипяченой водой.

Кроме того, пока продолжается пандемия, важно поддерживать свой иммунитет. Для этого нужно наладить питание, побольше спать и позаботиться о состоянии микрофлоры кишечника — именно она на 75% обеспечивает образование иммунных клеток.