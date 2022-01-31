Риск повторно заразиться ковид-штаммом «омикрон» гораздо выше по сравнению с дельтой. Об этом пишет издание
Авторы работы проанализировали данные о положительных ПЦР-тестах в Великобритании за период от 29 ноября по 11 декабря 2021 года и выяснили, что вероятность заболеть повторно «омикроном» выше в 5,4 раза, чем «дельтой». При этом уровень иммунитета после перенесенного «омикрона» составляет всего 19%.
В то же время исследователи из Южной Африки установили, что те, кто переболел «омикроном», автоматически защищены и от «дельты»: появившиеся антитела увеличивают иммунитет против этого штамма более чем в четыре раза.
Отметим, что до сих пор неизвестно, какой минимальный титр антител способен защитить человека от коронавируса. Кроме того, никто не может точно сказать, как долго «работает» иммунитет после перенесенной болезни.
Как не заразиться «омикроном»
Заболеваемость «омикроном» растет по всему миру — в том числе и в России. Для того чтобы уберечь себя, нужно помнить о простых правилах профилактики. Так,
Кроме того, пока продолжается пандемия, важно поддерживать свой иммунитет. Для этого нужно наладить питание, побольше спать и позаботиться о состоянии микрофлоры кишечника — именно она на 75% обеспечивает образование иммунных клеток.
Справка
Штамм коронавируса омикрон был впервые замечен в ноябре 2021 года. Родина новой вариации COVID — ЮАР. Отличительная черта штамма — большое количество мутаций и высокая скорость распространения. Специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что омикроном большинство людей болеет легче, чем дельтой.
Пять наиболее распространенных симптомов «омикрона»
кашель;
усталость;
заложенность носа;
насморк;
боль в теле, мышцах;
потеря аппетита;
высокая температура.
Кстати
Вирусологи говорят о том, что омикрон значительно отличается от предыдущих вариаций коронавируса. О том, чем именно и как защитить себя от заражения, можно прочитать ЗДЕСЬ.
К сожалению, существующие вакцины от коронавируса не могут на все 100% защитить от заражения омикроном. При этом есть исследования, авторы которых убеждены: российский «Спутник» защищает от заражения лучше, чем Pfizer. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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