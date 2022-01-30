- У продавщицы и у покупателя был один и тот же тип «дельты», AY.127, которого до того не было в Гонконге, но… между геномами этих вирусов было 5 различий, — комментирует генетик Дмитрий Прусс данные исследования, изучавшего хомяков. — Иногда при передаче инфекции может вкрасться одна дополнительная мутация, но не столько . Мало того, сравнивая с эталоном AY.127, было видно, что часть различий между геномами были из-за того, что в некоторых позициях мутировал один геном, в других — другой, то есть вирусы пациентов вообще не произошли друг от друга. У них просто был общий предок, да и то, по всей видимости, за несколько вирусных поколений до того.

Генетик предполагает, что вирус уже довольно долго распространялся до того, как в конце цепочек от хомяков заразились люди.

- Исследователи стали искать недостающие звенья цепочек среди зверюшек, перепроверили по группе каждого вида, и оказалось, что ни у кого не было ковида, а у хомячков — у примерно половины был (или активный вирус по ПЦР, или антитела от предыдущей инфекции). Причем, у всех — немножко разные геномные вариации, показывающие, что вирус гулял в хомяковых клетках уже месяц , если не больше, к моменту их отправки в Гонконг. Ближайшие родственники хомячковым вирусам нашли в геномах из Чехии и Словакии; но ни там, ни в Голландии AY.127 никогда не был широко распространен.

Эксперт полагает, что случай с хомяками в Гонконге интересен не только как доказанный факт, что животные могут заражать людей, но и дает новые данные для изучения появляющихся штаммов вируса.

- Интересна мысль о двухсторонней зоонотической передаче вируса и какие странные мутации в могут накопиться. Препринт немного касается этой темы, имеющей отношение к нерешенной пока загадке происхождения «омикрона», — считает Дмитрий Прусс.