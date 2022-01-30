Охота на заразных хомяков
Исследователи взялись за изучение «ковидных» хомяков после того, как в Гонконге произошла история, взбудоражившая местных жителей. Золотистых хомячков доставили в Гонконг авиарейсом из Амстердама 7 января, и часть отвезли в зоомагазин. Сначала заболела продавщица. 8-го января в магазин пришла мама с сыном, которые хотели купить хомячка. Мама заболела через 4 дня после этого (мальчик остался бессимптомным, но впоследствии был протестирован с положительным результатом). Позже стало известно еще о нескольких заразившихся. 11 хомяков также дали
Тут же была объявлена «война» на хомяков. Опасаясь, что домашние животные спровоцируют более крупную вспышку ковида, власти Гонконга приказали гражданам сдать всех хомяков, которые были куплены после 22 декабря. В итоге было усыплено более 2200 хомяков из десятков зоомагазинов. Также были уничтожены морские свинки, кролики и шиншиллы. Зоомагазины, где произошла вспышка заражений, пока остаются закрытыми, остальным с 30 января работу разрешили.
Интересно, что в Гонконге поднялась волна сопротивления истреблению хомяков. Люди начали
Заразить ковидом
Ранее уже сообщалось о доказанных случаях заражения человеком коронавирусом своих домашних питомцев. Один, например, был описан в США — тогда мужчина передал вирус своим кошке и собаке.
Но ранее ни разу не было документально подтверждено, что инфицированные животные могут заражать людей, а также то, что вирус способен передаваться и дальше — от человека, заразившегося от животного, к другому человеку.
От человека — к животному
Китайские ученые изучили случай в Гонконге и выяснили, что домашние хомяки на самом деле могут быть заражены коронавирусом естественным путем в реальных условиях. Причем, вирус может циркулировать внутри хомяков, мутировать, и приводить к заражению людей.
- Как генетические, так и эпидемиологические результаты исследования убедительно свидетельствуют о том, что зафиксированы две независимые передачи вируса от хомяка к человеку и что они могли привести к дальнейшей передаче вируса от человека к человеку, — говорится в препринте.
- У продавщицы и у покупателя был один и тот же тип «дельты», AY.127, которого до того не было в Гонконге, но… между геномами этих вирусов было 5 различий, —
Генетик предполагает, что вирус уже довольно долго распространялся до того, как в конце цепочек от хомяков заразились люди.
- Исследователи стали искать недостающие звенья цепочек среди зверюшек, перепроверили по группе каждого вида, и оказалось, что ни у кого не было ковида, а у хомячков — у примерно половины был (или активный вирус по ПЦР, или антитела от предыдущей инфекции). Причем, у всех — немножко разные геномные вариации, показывающие, что вирус гулял в хомяковых клетках уже месяц, если не больше, к моменту их отправки в Гонконг. Ближайшие родственники хомячковым вирусам нашли в геномах из Чехии и Словакии; но ни там, ни в Голландии AY.127 никогда не был широко распространен.
Эксперт полагает, что случай с хомяками в Гонконге интересен не только как доказанный факт, что животные могут заражать людей, но и дает новые данные для изучения появляющихся штаммов вируса.
- Интересна мысль о двухсторонней зоонотической передаче вируса и какие странные мутации в могут накопиться. Препринт немного касается этой темы, имеющей отношение к нерешенной пока загадке происхождения «омикрона», — считает Дмитрий Прусс.
От животного — к человеку
По данным CDC, риск передачи SARS-CoV-2 людям от животных
- Нет доказательств того, что животные играют значительную роль в распространении SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, среди людей, — говорится в сообщении CDC от 5 января. — Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, могут ли SARS-CoV-2 повлиять на разных животных и каким образом. Некоторые коронавирусы, поражающие животных, могут передаваться людям, а затем передаваться между людьми, но это случается редко.
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