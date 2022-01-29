Метаанализ, обобщивший данные 14 исследований об излучении мобильного телефона, опубликован в журнале Environmental Research.
Ученые обнаружили, что электромагнитные волны, излучаемые мобильными телефонами, снижают качество спермы, уменьшая подвижность, жизнеспособность и концентрацию сперматозоидов.
- Мужчины должны стремиться сократить использование мобильных телефонов, чтобы не ухудшить качество своей спермы, — сказал Юн Хак Ким, ведущий исследователь и доцент Пусанского национального университета,
Исследование не обнаружило связи между временем использования сотового телефона и качеством спермы — лишь то, что воздействие самого смартфона влияет на уменьшение количества и «жизнедеятельности» спермы, говорится в пресс-релизе.
- Зная, что количество пользователей сотовых телефонов, скорее всего, будет увеличиваться в будущем, пришло время начать рассматривать воздействие электромагнитных волн, как одного из основных факторов, вызывающих снижение качества спермы, — говорится в сообщении.
Ученые обращают внимание, что анализировали в том числе исследования, которые иногда проводились на уже устаревших моделях телефонов.
- Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить влияние электромагнитных волн, излучаемых новыми моделями мобильных телефонов в современной цифровой среде, — сказал Ким.
В исследованиях, изучавших излучение сотовых телефонов, также говорится, что оно может привести к неблагоприятным побочным эффектам и воздействовать негативно на мозг, сердце и репродуктивную функцию.
Что еще влияет на качество спермы
Курение
Оказывает токсическое действие на сперматозоиды.
Неправильное питание
Частое употребление в пищу жареного, острого, фастфуда и полуфабрикатов отрицательно влияет на качество спермы мужчины.
Регулярный перегрев половых органов
Создает неблагоприятные условия для созревания сперматозоидов.
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