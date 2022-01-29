- Зная, что количество пользователей сотовых телефонов, скорее всего, будет увеличиваться в будущем, пришло время начать рассматривать воздействие электромагнитных волн, как одного из основных факторов, вызывающих снижение качества спермы, — говорится в сообщении.

Ученые обращают внимание, что анализировали в том числе исследования, которые иногда проводились на уже устаревших моделях телефонов.

- Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить влияние электромагнитных волн, излучаемых новыми моделями мобильных телефонов в современной цифровой среде, — сказал Ким.

В исследованиях, изучавших излучение сотовых телефонов, также говорится, что оно может привести к неблагоприятным побочным эффектам и воздействовать негативно на мозг, сердце и репродуктивную функцию.