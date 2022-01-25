Целуйтесь и обнимайтесь

По словам ученых, любой контакт с вашей второй половинкой помогает снизить давление и укрепить сосуды за счет выделения окситоцина.

Вообще налаженная личная жизнь положительно влияет на здоровье. Так, исследователи из Бристольского университета установили, что мужчины, живущие в счастливом браке, имеют более низкий уровень холестерина и меньший риск болезней сердца. А ученые из университета штата Мичиган выяснили, что для сердечно-сосудистой системы как и мужчин, так и женщин также очень полезен регулярный секс.

Не отказывайтесь от мяса

Красное жирное мясо, как правило, связывают с повышением риска развития сердечных заболеваний. Впрочем, это не значит, что от него нужно полностью отказаться: в этом продукте есть аминокислоты, важные для восстановления тканей, железо и другие полезные питательные вещества.

К тому же многие мясосодержащие продукты довольно вредные. Как рассказывает диетолог Сара Шенкер, колбаса, например, содержит в составе много сахара, соли, жира и других консервантов и красителей. Такие продукты могут спровоцировать ожирение и болезни сердца.

Купите стоячий стол

Этот совет прозвучит необычно, однако работать сидя действительно не слишком полезно. Так, ученые давно говорят о том, что длительное сидение ухудшает ваше здоровье. Эффект от сидячей работы даже сравнивают с последствием курения.

Так что лучше всего работать стоя. По словам доктора Томаса, в такой позе сердце функционирует интенсивней. А еще стоя думается лучше — кровь хорошо подступает к мозгу.