Кто из нас не хочет прожить как можно дольше и быть здоровым? К сожалению, никакой волшебной таблетки для этого не существует. Зато есть несколько рабочих методов, которые помогут достичь долголетия, пишет издание
Выбирайте спорт, а не радикальные диеты
Конечно, ожирение здоровья вам не прибавит. Однако от лишних килограммов лучше избавляться с помощью спорта, а не строгих диет.
По словам профессора физиологии Королевского колледжа Лондона Стивена Харриджа, для здорового старения лучше быть чуть полноватым, но в хорошей физической форме, чем худым и больным.
Именно поддержание мышц в тонусе и постоянное движение помогает сохранить метаболическое здоровье.
Кроме того, физические нагрузки — отличная профилактика диабета второго типа. Инсулин заставляет мышцы поглощать глюкозу, во время занятий спортом она утилизируется.
Многие состояния, которые появляются на фоне ожирения и которые считают опасными, связаны чаще всего с нехваткой движения, а не с лишним весом как таковым. Это касается, в первую очередь, здоровья сердечно-сосудистой системы. Тренировки также позволяют снизить кровяное давление.
Ходите больше пешком
Врачи говорят, что даже 15 минут ходьбы может увеличить продолжительность жизни на три года. Особенно если ходить вы будете быстро и по холмистой местности.
Ходьба может стать хорошей альтернативой аэробике — если у вас нет времени на полноценные тренировки. Упражнения такого типа помогают снизить уровень сахара и «плохого холестерина» в крови. Кроме того, ходьба полезна для гипертоников.
Измеряйте артериальное давление
Высокое кровяное давление — явление очень опасное, и до критического момента долго может вообще никак себя не проявлять.
Чтобы не довести себя до сердечного приступа, стоит внимательно следить за этим параметром.
Особенно этот совет актуален для людей старше 50 лет: в этом возрасте нужно измерять давление хотя бы раз в три месяца, даже если никаких видимых причин для беспокойства нет.
Следите за пульсом
Доктор Глин Томас, консультант-кардиолог из Бристольского института сердца, предупреждает: нерегулярный пульс может быть признаком мерцательной аритмии. А это состояние, в свою очередь, увеличивает риск инсульта до пяти раз.
Проверить свой пульс просто: приложите два пальца в зону висков или сонной артерии. Нужно проверить не частоту сердечных сокращений, а то, как именно бьется сердце. Сердечный ритм должен быть ровным.
Делайте перерыв на кофе
Кофе обычно считают не самым полезным напитком. Однако на самом деле в умеренных количествах он только укрепит здоровье. Так, ученые из Университета Земмельвейса выяснили, что три чашки кофе в день понижают риск инсульта и смертельных болезней сердца.
Кроме того, перерыв на кофе помогает в борьбе со стрессом. А стресс, как известно, причина многих и многих болезней.
Целуйтесь и обнимайтесь
По словам ученых, любой контакт с вашей второй половинкой помогает снизить давление и укрепить сосуды за счет выделения окситоцина.
Вообще налаженная личная жизнь положительно влияет на здоровье. Так, исследователи из Бристольского университета установили, что мужчины, живущие в счастливом браке, имеют более низкий уровень холестерина и меньший риск болезней сердца. А ученые из университета штата Мичиган выяснили, что для сердечно-сосудистой системы как и мужчин, так и женщин также очень полезен регулярный секс.
Не отказывайтесь от мяса
Красное жирное мясо, как правило, связывают с повышением риска развития сердечных заболеваний. Впрочем, это не значит, что от него нужно полностью отказаться: в этом продукте есть аминокислоты, важные для восстановления тканей, железо и другие полезные питательные вещества.
К тому же многие мясосодержащие продукты довольно вредные. Как рассказывает диетолог Сара Шенкер, колбаса, например, содержит в составе много сахара, соли, жира и других консервантов и красителей. Такие продукты могут спровоцировать ожирение и болезни сердца.
Купите стоячий стол
Этот совет прозвучит необычно, однако работать сидя действительно не слишком полезно. Так, ученые давно говорят о том, что длительное сидение ухудшает ваше здоровье. Эффект от сидячей работы даже сравнивают с последствием курения.
Так что лучше всего работать стоя. По словам доктора Томаса, в такой позе сердце функционирует интенсивней. А еще стоя думается лучше — кровь хорошо подступает к мозгу.
Двигайтесь регулярно
Уже было сказано много слов о важности движения и физической активности. Однако важно помнить: если постоянно лежать на диване и раз в неделю ходить в зал, пользы будет не так много. В этом вопросе важна регулярность — лучше двигаться хотя бы чуть-чуть каждый час. Можно даже таймер для этого поставить.
По словам профессора кардиомиопатии в Имперском колледже Лондона Санджая Прасада, регулярные физические упражнения ускоряют обмен веществ и предотвращают окоченение сердечных мышц, благодаря чему кровь эффективнее циркулирует по телу.
Ежедневно принимайте теплую ванну
Теплые ванны хорошо помогают бороться со стрессом и благотворно влияют на состояние сосудов. Японские исследователи выяснили, что у людей, которые принимают ванну ежедневно, риск инсульта на 26% ниже, чем у тех, кто купается реже двух раз в неделю.
А еще после купания легко заснуть. Это связано с тем, что выход из горячей ванны вызывает падение температуры тела — что служит сигналом ко сну.
Кстати, некоторым людям горячие ванны все же противопоказаны. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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