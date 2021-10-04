Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия включили в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину из ныне живущих на планете. Об этом
Сатурнино родился в Пуэнте-Кастро (на северо-западе Испании) 11 февраля 1909 года, хотя всегда предпочитал отмечать свой день рождения немного раньше, 8 февраля.
На вопрос, в чем секрет его долголетия, мужчина отвечает «Спокойно живи… и никому не причиняй вреда».
Испанский долгожитель всю жизнь работал сапожником. По его словам, благодаря своему невысокому росту — 150 сантиметров — он избежал участия в гражданской войне в Испании, которая началась в 1936 году. Еще до войны женился на Антонине Баррио Гутьеррес. Тогда же начал создавать обувь для армии, чем заработал себе имя, потом расширил бизнес. Кроме того, Сатурнино до сих пор страстный поклонник футбола и сам стал основателем одной из местных команд.
В паре Гарсия родились семь дочерей и один сын, который скончался в детстве. Сегодня у мужчины 14 внуков и 22 правнука.
На сегодня старейшим человеком в мире официально признана японка Канэ Танака, которой исполнилось 118 лет. Абсолютной же рекордсменкой считается француженка Жанна Луиза Кальман, родившаяся в 1875 году и умершая в возрасте 122 лет. Напомним, по данным Смольного на 28 августа 2021 года, старейшему жителю Петербурга 107 лет.
Секреты долголетия
В 2015 году 116-летняя жительница Нью-Йорка Сюзанна Мушатт Джонс на вопрос, в чем секрет ее долголетия, отвечала: «Сон». При этом у американки не было вредных привычек — она не курила, не пила и окружала себя любовью и ооложительными эмоциями.
В 2018 году 106-летняя британка Мэдлин Дай называла секретом своего долголетия полный отказ от общения с мужчинами. По словам женщины, это избавило ее от стрессов, связанных с браком и отношениями. Как рассказывали родственники долгожительницы, в свои годы она ходила без трости, сама одевалась и часто общалась с соседями.
В 2020 году 104-летний эпидемиолог, экс-профессор Гарварда американка Рут Кундсин рассказывала, что дожить до такого возраста и при этом замечательно себя чувствовать ей помогает регулярный спорт и общение с тренером. Женщина увлеклась спортом в зрелом возрасте и даже стала чемпионкой американских соревнований по плаванию среди пожилых. В 93 года занялась фитнесом, посещая зал каждую неделю.
Всемирно известный петербургский онколог Владимир Семиглазов, который 16 сентября 2021 года отметил 80-летие и продолжает оперировать в НМИЦ онкологии им. Петрова, рассказывал в интервью «Доктору Питеру», что главный фактор долголетия — хорошая наследственность. Нормальное питание и спортивный образ жизни на втором плане.
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