Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия включили в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину из ныне живущих на планете. Об этом сообщается на сайте издания.

Сатурнино родился в Пуэнте-Кастро (на северо-западе Испании) 11 февраля 1909 года, хотя всегда предпочитал отмечать свой день рождения немного раньше, 8 февраля.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, мужчина отвечает «Спокойно живи… и никому не причиняй вреда».

Испанский долгожитель всю жизнь работал сапожником. По его словам, благодаря своему невысокому росту — 150 сантиметров — он избежал участия в гражданской войне в Испании, которая началась в 1936 году. Еще до войны женился на Антонине Баррио Гутьеррес. Тогда же начал создавать обувь для армии, чем заработал себе имя, потом расширил бизнес. Кроме того, Сатурнино до сих пор страстный поклонник футбола и сам стал основателем одной из местных команд.

В паре Гарсия родились семь дочерей и один сын, который скончался в детстве. Сегодня у мужчины 14 внуков и 22 правнука.

На сегодня старейшим человеком в мире официально признана японка Канэ Танака, которой исполнилось 118 лет. Абсолютной же рекордсменкой считается француженка Жанна Луиза Кальман, родившаяся в 1875 году и умершая в возрасте 122 лет. Напомним, по данным Смольного на 28 августа 2021 года, старейшему жителю Петербурга 107 лет.