- За ночь испаряется через кожу и легкие минимум 500 мл воды. Ученые говорят, что многих из нас регулярно испытывают состояние латентного обезвоживания, которое влияет на функционирование организма. Ведь вода играет важнейшую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода, удалении продуктов жизнедеятельности.

При недостаточном питьевом режиме повышается нагрузка на сердце и сосуды, ухудшаются процессы пищеварения, возрастают шансы развития желчекаменной и мочекаменной болезни.

Именно поэтому не стоит начинать утро с кофе: этот напиток натощак до приема хотя бы стакана воды способен навредить, обезвоживая и закисляя и без того физиологично закисленную ночную кровь — это происходит за счет того, что печень частично сбрасывает в кровь токсические «окисляющие» метаболиты.

Также, если вы не выпили натощак достаточно воды, плотный завтрак будет еще больше обезвоживать.

Поэтому лучше всего с самого утра после пробуждения выпить стакан теплой щелочной воды. Именно такая вода: