какая вода самая полезная
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Если верить интернет-экспертам, стакан воды с утра натощак и похудеть поможет, и от всех недугов излечит.

Что на самом деле с организмом делает привычка пить стакан воды с утра? Нужно ли в него добавлять пресловутый лимон? Кому «водичка с лимончиком» может навредить и чем тогда заменить цитрус? Ответы на все эти вопросы дают специалисты.

Ирина Кононенко

Ирина Кононенко

диетология

нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf.

- За ночь испаряется через кожу и легкие минимум 500 мл воды. Ученые говорят, что многих из нас регулярно испытывают состояние латентного обезвоживания, которое влияет на функционирование организма. Ведь вода играет важнейшую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода, удалении продуктов жизнедеятельности.

При недостаточном питьевом режиме повышается нагрузка на сердце и сосуды, ухудшаются процессы пищеварения, возрастают шансы развития желчекаменной и мочекаменной болезни.

Именно поэтому не стоит начинать утро с кофе: этот напиток натощак до приема хотя бы стакана воды способен навредить, обезвоживая и закисляя и без того физиологично закисленную ночную кровь — это происходит за счет того, что печень частично сбрасывает в кровь токсические «окисляющие» метаболиты.

Также, если вы не выпили натощак достаточно воды, плотный завтрак будет еще больше обезвоживать.

Поэтому лучше всего с самого утра после пробуждения выпить стакан теплой щелочной воды. Именно такая вода:

  • Снимает спазмы в гладкой мускулатуре желудочно-кишечного тракта,

  • Стимулирует сокращение желчного пузыря и выброс желчи,

  • Активизирует секреторную активность всего ЖКТ,

  • Неспешно выпитые с утра натощак два стакана теплой воды гарантируют нормализацию утреннего стула.

Какие напитки нельзя пить натощак

  • кефир

  • соки с добавлением сахара,

  • сладкая газировка,

  • компоты,

  • сладкий чай,

  • алкоголь.

Михаил Кутушов

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

Вода с лимоном

- Вода с лимоном действительно очень полезна. Благодаря содержанию витамина С в лимоне ее даже можно считать энергетическим напитком. Главное пить ее маленькими глотками, не торопясь.

Полезные свойства воды с лимоном:

  • Улучшает работу мозга (в лимоне много калия),

  • Улучшает состояние кожи,

  • Очищает печень, почки, сосуды,

  • Улучшает зрение,

  • Укрепляет иммунитета,

  • Устраняет первые признаки ангины.

Есть у воды с лимоном и свои минусы: такой напиток повышает кислотность. Как только появляется изжога, боли в желудке или спазмы, необходимо сокращать количество воды с лимоном и пить больше просто чистой воды. Кроме того, лимонный сок вреден для зубной эмали.

Кому пить воду с лимоном нельзя:

  • Людям с язвой желудка,

  • При повышенной кислотности и изжоге,

  • Страдающим гастритом.

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Что еще можно добавлять в воду с утра

По словам Кононенко, в воду можно добавлять не только лимон.

- При отсутствии противопоказаний можно добавить в стакан воды 25-50 мл натурального сока алоэ (курс 14-30 дней). По данным ВОЗ, алоэ является наиболее биологически активным растением, оно полезно для улучшения обмена веществ, для улучшения пищеварения, лечения грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.

Обратите внимание на противопоказания: при индивидуальной непереносимости, склонности к аллергическим реакциям, при обострении заболеваний ЖКТ, цистите, заболеваниях почек сок алоэ пить нельзя!

Кроме того, для оздоровления организма можно небольшим курсом (7-14 дней) употреблять сок сельдерея. Достаточно добавить 50 мл фреша в стакан воды перед завтраком.

Противопоказания: гастрит с повышенной кислотностью, холецистит, панкреатит, мочекаменная болезнь, при маточных кровотечениях, в период беременности.

Еще в утренний стакан воды можно добавить:

  • Куркуму

  • Имбирь

  • Хлорофилл

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Кстати

Есть смысл вообще все напитки заменить чистой водой, самым простым и доступным напитком. Что произойдет с организмом, если отказаться от кофе, чая и лимонадов в пользу воды — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова