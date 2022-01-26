Если верить интернет-экспертам, стакан воды с утра натощак и похудеть поможет, и от всех недугов излечит.
Что на самом деле с организмом делает привычка пить стакан воды с утра? Нужно ли в него добавлять пресловутый лимон? Кому «водичка с лимончиком» может навредить и чем тогда заменить цитрус? Ответы на все эти вопросы дают специалисты.
Ирина Кононенко
диетология
нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf.
- За ночь испаряется через кожу и легкие минимум 500 мл воды. Ученые говорят, что многих из нас регулярно испытывают состояние латентного обезвоживания, которое влияет на функционирование организма. Ведь вода играет важнейшую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода, удалении продуктов жизнедеятельности.
При недостаточном питьевом режиме повышается нагрузка на сердце и сосуды, ухудшаются процессы пищеварения, возрастают шансы развития желчекаменной и мочекаменной болезни.
Именно поэтому не стоит начинать утро с кофе: этот напиток натощак до приема хотя бы стакана воды способен навредить, обезвоживая и закисляя и без того физиологично закисленную ночную кровь — это происходит за счет того, что печень частично сбрасывает в кровь токсические «окисляющие» метаболиты.
Также, если вы не выпили натощак достаточно воды, плотный завтрак будет еще больше обезвоживать.
Поэтому лучше всего с самого утра после пробуждения выпить стакан теплой щелочной воды. Именно такая вода:
Снимает спазмы в гладкой мускулатуре желудочно-кишечного тракта,
Стимулирует сокращение желчного пузыря и выброс желчи,
Активизирует секреторную активность всего ЖКТ,
Неспешно выпитые с утра натощак два стакана теплой воды гарантируют нормализацию утреннего стула.
Какие напитки нельзя пить натощак
кефир
соки с добавлением сахара,
сладкая газировка,
компоты,
сладкий чай,
алкоголь.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Вода с лимоном
- Вода с лимоном действительно очень полезна. Благодаря содержанию витамина С в лимоне ее даже можно считать энергетическим напитком. Главное пить ее маленькими глотками, не торопясь.
Полезные свойства воды с лимоном:
Улучшает работу мозга (в лимоне много калия),
Улучшает состояние кожи,
Очищает печень, почки, сосуды,
Улучшает зрение,
Укрепляет иммунитета,
Устраняет первые признаки ангины.
Есть у воды с лимоном и свои минусы: такой напиток повышает кислотность. Как только появляется изжога, боли в желудке или спазмы, необходимо сокращать количество воды с лимоном и пить больше просто чистой воды. Кроме того, лимонный сок вреден для зубной эмали.
Кому пить воду с лимоном нельзя:
Людям с язвой желудка,
При повышенной кислотности и изжоге,
Страдающим гастритом.
Что еще можно добавлять в воду с утра
По словам Кононенко, в воду можно добавлять не только лимон.
- При отсутствии противопоказаний можно добавить в стакан воды 25-50 мл натурального сока алоэ (курс 14-30 дней). По данным ВОЗ, алоэ является наиболее биологически активным растением, оно полезно для улучшения обмена веществ, для улучшения пищеварения, лечения грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.
Обратите внимание на противопоказания: при индивидуальной непереносимости, склонности к аллергическим реакциям, при обострении заболеваний ЖКТ, цистите, заболеваниях почек сок алоэ пить нельзя!
Кроме того, для оздоровления организма можно небольшим курсом (7-14 дней) употреблять сок сельдерея. Достаточно добавить 50 мл фреша в стакан воды перед завтраком.
Противопоказания: гастрит с повышенной кислотностью, холецистит, панкреатит, мочекаменная болезнь, при маточных кровотечениях, в период беременности.
Еще в утренний стакан воды можно добавить:
Куркуму
Имбирь
Хлорофилл
Кстати
Есть смысл вообще все напитки заменить чистой водой, самым простым и доступным напитком. Что произойдет с организмом, если отказаться от кофе, чая и лимонадов в пользу воды — читай ЗДЕСЬ.
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