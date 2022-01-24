Малыш, который вот-вот появится на свет, станет настоящим даром для своей мамы, 36-летней Антонины (имя изменено — прим. ред.). И доказательством того, что врачи способны на многое. Они смогли в прямом смысле вытащить с того света и маму и еще нерожденного ребенка.

Для женщины эта беременность — первая. Долгожданная и очень непростая. В начале декабря Антонина оказалась на сохранении в роддоме №6: повышенное давление, гипертоническая болезнь и краевое предлежание плаценты. Ситуация сама по себе непростая. И будто этого было мало, будущая мама подхватила еще и COVID-19.