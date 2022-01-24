Малыш, который вот-вот появится на свет, станет настоящим даром для своей мамы, 36-летней Антонины (имя изменено — прим. ред.). И доказательством того, что врачи способны на многое. Они смогли в прямом смысле вытащить с того света и маму и еще нерожденного ребенка.
Для женщины эта беременность — первая. Долгожданная и очень непростая. В начале декабря Антонина оказалась на сохранении в роддоме №6: повышенное давление, гипертоническая болезнь и краевое предлежание плаценты. Ситуация сама по себе непростая. И будто этого было мало, будущая мама подхватила еще и COVID-19.
- Пациентка поступила к нам 3 декабря с жалобами на сухой кашель, боль в горле при глотании, повышение температуры до 37,7 градуса, — рассказали «Доктору Питеру» в Городской больнице №38 им. Н.А. Семашко. — Симптомы появились еще 1 декабря, прививки не было.
Тест ПЦР дал положительный результат, на УЗИ легких — делать компьютерную томографию беременным нельзя — обнаружили признаки воспаления.
- Средне-тяжелое течение, внебольничная двусторонняя вирусная пневмония, — поставили диагноз в больнице.
Женщине прописали терапию, с учетом ее срока беременности — 28,1 неделя. Однако препараты не помогли. 5 декабря Антонине стало хуже, начала нарастать дыхательная недостаточность. Врачи решились все же провести КТ, так как состояние было угрожающим.
- По результатам обследования у женщины оказалось поражено 50-75 процентов легких, ей начали давать кислород и перевели в палату интенсивной терапии, по клинико-лабораторной картине были признаки «цитокинового шторма», — уточнили данные в больнице №38 им. Семашко. — В ночь с 5 на 6 декабря состояние резко ухудшилось, пациентку перевели на неинвазивную ИВЛ.
За состоянием будущей мамы следила целая бригада врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Терапию согласовывали с главным внештатным специалистом по акушерству Минздрава России Романом Шмаковым и главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Комитета по здравоохранения Петербурга Алексеем Щеголевым.
14 декабря «цитокиновый шторм» продолжался, снижение сатурации стало появляться даже на фоне неинвазивной ИВЛ. Врачи приняли решение подключить Антонину к ИВЛ и ввести в медикаментозную седацию.
- Учитывая, что срок беременности 29 недели и 6/7 дней, была вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья и жизни ребенка, однако по данным УЗИ и КТГ его состояние оставалось удовлетворительным, беременность решили пролонгировать, — сообщили в больнице.
На следующий день Антонине установили трахеостому, а вывели из искусственной комы только через 2 дня, 16 декабря. При этом женщину оставили на ИВЛ. Аппаратура постоянно проверяла состояние матери и ребенка. Дважды пациентке проводили процедуру гемосорбции — очистки крови от токсинов.
- На самостоятельное дыхание женщину перевели 5 января, 7 января удалили трахеостому, 11 января — перевели на дородовое отделение, — рассказали врачи.
Итого Антонина провела 10 дней на неинвазивном ИВЛ, 18 дней на ИВЛ, 2 суток находилась в искусственной коме и больше месяца на кислородной поддержке.
Сегодня, 24 января, рано утром она отправилась рожать своего первенца.
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