Статистическое управление Великобритании 19 января опубликовало новые данные о возможности второй раз заболеть ковидом во время омикрон-волны коронавируса.

- Риск повторного заражения коронавирусом в 16 раз выше в период доминирования «омикрона» (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022) по сравнению с периодом доминирования «дельты» (с 17 мая по 19 декабря 2021), — говорится в публикации.