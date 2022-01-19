Статистическое управление Великобритании 19 января опубликовало новые данные о возможности второй раз заболеть ковидом во время омикрон-волны коронавируса.
- Риск повторного заражения коронавирусом в 16 раз выше в период доминирования «омикрона» (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022) по сравнению с периодом доминирования «дельты» (с 17 мая по 19 декабря 2021), — говорится в
Ранее
«Омикрон» после «Дельты»
О том, как почти мгновенно можно заразиться «омикроном», переболев дельта-ковидом,
- Даже когда я рассказываю об этом, мне трудно поверить, что это случилось со мной! — говорит Карли. — Но я реально дважды заразилась коронавирусом за 21 день.
Первый положительный ПЦР жительница Сиднея получила перед Рождеством. Одним из первых симптомов ковида стали потеря обоняния и вкуса.
- «Дельта» оказалась гораздо менее гадкой, чем я ожидала. У меня была высокая температура, дикая головная боль и чувство, что меня переехал грузовик. У меня не было аппетита, я постоянно спала, но понимала, что до госпитализации дело не дойдет, — рассказала девушка. — Через несколько дней тест на ковид показал отрицательный результат, я поправилась.
Несколько дней Карли наверстывала пропущенные праздники. Она призналась, что ходила на вечеринки и по магазинам, и была уверена, что антитела сделали ее неуязвимой для вируса.
Я была уверена, что невозможно заразиться ковидом дважды!»
Девушка вспоминает, что вновь почувствовала недомогание 13 января.
- Это было как начало гриппа или простуды — ломота, болит горло, голова. Я собралась к врачу, но на следующий день буквально не смогла оторвать голову от подушки — меня тошнило, я ужасно потела, начался сильный насморк, я бесконечно чихала. ПЦР-тест был положительным, — вспоминает Карли. — «Омикрон» оказался совершенно другим — сопливым, чихающим, потным кошмаром.
Даже сейчас, готовясь выйти из изоляции, я далеко не здорова и чувствую себя на 80 лет. Даже приготовление чашки чая лишает меня сил.
Карли не объясняла своим подписчикам, как она определила, что заразилась сначала «дельтой», а потом «омикроном», но
В комментариях к ее публикации пользователи отметили, что ПЦР на COVID-19 может оставаться положительным в течение нескольких месяцев после заражения и предположили, что у девушки мог быть и обычный грипп.
Ранее «Доктор Питер» опросил врачей, работающих с ковидными пациентами. Их оценки, как часто заражаются коронавирусом повторно, отличались. Так, врач-терапевт Станислав Демин заявил, что люди болеют ковидом и в третий, и в четвертый раз.
- И то, как болел первый раз, никак не влияет на второй, — рассказал московский доктор.
Петербургский семейный врач Борис Шеляпин отметил, что пациентов с повторным ковидом, который нужно лечить, пока не встречал.
- Когда мы говорим о повторных случаях ковида, это очень важно верифицировать, — пояснил «Доктору Питеру» врач Борис-Шеляпин. — Многие люди называют ковидом простое недомогание или ОРЗ.
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