Показания и противопоказания

«Спутником М» будут прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина двухфазная: как и в случае со «Спутником V», колоть ее будут с интервалом в 21 день. Ранее сообщалось, что детей до 15 лет будут вакцинировать только с письменного согласия родителей, а вот более старшие подростки смогут сделать прививку и без разрешения родителей.

Ранее в Минздраве заявляли о высокой безопасности «детской» вакцины. В списке противопоказаний значатся несколько пунктов:

Возраст до 12 лет. Нет информации о том, как вакцина действует на детей младше 12, поэтому ставить прививку им пока нельзя.

Тяжелые аллергические реакции и гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Острые инфекционные и неинфекционные болезни, период обострения хронических недугов. Ставить прививку можно будет только через 2-4 недели после выздоровления/ ремиссии.

При некоторых заболеваниях прививку детям должны будут делать с особой осторожностью — соотношение пользы и риска будет определять лечащий врач. Так, к примеру, в этот перечень входят сахарный диабет, рак, аутоиммунные заболевания.

Побочные эффекты после «Спутника М» могут появиться в первые два дня после укола. Создатели вакцины обещают, что все должно в течение трех последующих дней. Среди частых «побочек» повышенная температура тела, головная боль и боль в месте укола. Какие еще побочные реакции могут быть, читайте здесь.