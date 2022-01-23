Первую партию вакцины для подростков «ГамКовидВак М» («Спутник М») производства Центра им. Гамалеи доставили в Петербург утром сегодня, 23 января. Всего в ней 2880 комплектов доз. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению. В ближайшие дни вакцину развезут по районным поликлиникам.
«Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации», — добавили в комздраве.
Статистика
23 января, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве и Петербурге поставлены новые рекорды по заболеваемости ковидом — 17 528 и 9 535 новых случаев коронавируса за сутки соответственно. В целом по России официально зарегистрировано 63 205 новых заболевших.
Показания и противопоказания
«Спутником М» будут прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина двухфазная: как и в случае со «Спутником V», колоть ее будут с интервалом в 21 день. Ранее сообщалось, что детей до 15 лет будут вакцинировать только с письменного согласия родителей, а вот более старшие подростки смогут сделать прививку и без разрешения родителей.
Ранее в Минздраве заявляли о высокой безопасности «детской» вакцины. В списке противопоказаний значатся несколько пунктов:
Возраст до 12 лет. Нет информации о том, как вакцина действует на детей младше 12, поэтому ставить прививку им пока нельзя.
Тяжелые аллергические реакции и гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.
Острые инфекционные и неинфекционные болезни, период обострения хронических недугов. Ставить прививку можно будет только через 2-4 недели после выздоровления/ ремиссии.
При некоторых заболеваниях прививку детям должны будут делать с особой осторожностью — соотношение пользы и риска будет определять лечащий врач. Так, к примеру, в этот перечень входят сахарный диабет, рак, аутоиммунные заболевания.
Побочные эффекты после «Спутника М» могут появиться в первые два дня после укола. Создатели вакцины обещают, что все должно в течение трех последующих дней. Среди частых «побочек» повышенная температура тела, головная боль и боль в месте укола. Какие еще побочные реакции могут быть, читайте здесь.
К слову
В мире прививки детям и подросткам делают уже не первый месяц. В Китае прививают детей с 3 лет, на Кубе — с 2 лет. Но в основном иммунизацию получают те, кто уже достиг 12 лет. В Израиле еще осенью прошлого года разрешили вакцинировать Pfizer детей с 5 лет.
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