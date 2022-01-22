Имбирь давно известен своими противоспалительными и повышающими иммунитет свойствами, поэтому его нередко используют в лечении сезонных ОРВИ. Однако иногда это может дать неожиданный эффект. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими средствами.
«Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространенная ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом — чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать», —
Кстати
В Роспотребнадзоре также не советовали употреблять целебный корень при высокой температуре тела, но по другой причине. Как уточняли в ведомстве, согревающие свойства имбиря могут только усилить жар.
Еще одной ошибкой при использовании имбиря врач-диетолог считает его сочетание с препаратами, снижающими уровень сахара в крови. Имбирь сам по себе способен понижать сахар в крови, поэтому при его добавлении этот показатель может резко упасть. По словам Анжелики Дюваль, еще он плохо сочетается с α-липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем, псиллиумом.
Прежде чем активно использовать имбирь в лечении той же простуды, диетолог советует обратить внимание на свои сопутствующие заболевания и назначенные препараты — надо сначала убедиться, что для приема нет противопоказаний. Речь идет не о добавлении иногда 2-3 колечек корня в чай, а о больших дозах и ежедневном употреблении.
Так, ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что особенно осторожными с имбирем надо быть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта — к примеру, гастритом или язвой желудка. Корень обладает раздражающим действием на слизистую оболочку органов пищеварения и вызвать обострение болезни.
3 ошибки при приготовлении имбирного чая
Ранее врачи назвали ошибки при заваривании чая с имбирем, которые могут уменьшить его полезные свойства. Так, не стоит
Срезать кожуру с корня, в которой содержится много полезных веществ. Рекомендуется просто отрезать кусочек корня, промыть его или почистить щеточкой.
Заваривать корень в прохладной или слишком горячей воде. Оптимальная температура — когда в воде начинают подниматься пузырьки воздуха.
Долго настаивать напиток — нужно не более 10-15 минут.
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