Еще одной ошибкой при использовании имбиря врач-диетолог считает его сочетание с препаратами, снижающими уровень сахара в крови. Имбирь сам по себе способен понижать сахар в крови, поэтому при его добавлении этот показатель может резко упасть. По словам Анжелики Дюваль, еще он плохо сочетается с α-липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем, псиллиумом.

Прежде чем активно использовать имбирь в лечении той же простуды, диетолог советует обратить внимание на свои сопутствующие заболевания и назначенные препараты — надо сначала убедиться, что для приема нет противопоказаний. Речь идет не о добавлении иногда 2-3 колечек корня в чай, а о больших дозах и ежедневном употреблении.

Так, ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что особенно осторожными с имбирем надо быть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта — к примеру, гастритом или язвой желудка. Корень обладает раздражающим действием на слизистую оболочку органов пищеварения и вызвать обострение болезни.