В Европе, Индии, ЮАР и на Филиппинах наблюдается распространение новой подлинии «омикрона». Она называется ВА.2 и характерна тем, что у нее больше отличных от ВА.1 («омикрон») мутаций в спайк-белке, чем у «дельты» по сравнению с «уханьским» штаммом. Эта подлиния вытесняет «омикрон» и
В Дании начало доминирования BA.2 совпало с возобновлением быстрого роста заражений после спада омикрон-волны. В Норвегии
4 января, когда на «омикрон» приходилось 89% случаев, было обнаружено всего 7 образцов BA.2. Спустя 2 недели выявили уже 611 случаев. Большинство из них — в Осло.
- Свойства BA.2 неизвестны, кроме того, что он более заразен, чем BA.1, быстро растет в Дании и Швеции и, предположительно, вытесняет его, —
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Сейчас пошло ответвление «омикрона» В.А2. Оно распространяется в Европе довольно мощно. Штамм обладает несколько другими антигенными свойствами. И это ответвление, и сам «омикрон», вполне могут вызвать (при изменении каких-либо условий) до лета еще одну новую вспышку заражения коронавирусом, — считает иммунолог Николай Крючков.
Ослабляя ковидные ограничения, не соблюдая изоляцию, масочный режим, продолжая ходить на массовые мероприятия, мы способствуем появлению новых штаммов коронавируса, считает эксперт.
- Чем больше людей заражаются коронавирусом, тем больше мутаций появляется. Более высока вероятность, например, что «родится» супер-омикрон, — рассказал иммунолог. — Кроме того, когда большая часть популяции заразится «омикроном», у людей к этому штамму появится иммунитет, но защита от других штаммов будет слабой. Уже известно, что «омикрон» дает слабый иммунитет к предшествующим линиям вирусам. Но надо понимать, что та же «дельта», хоть уже не будет доминирующей, но сохранится.
И не произойдет ли так, что появится новое ответвление — из ниоткуда, как и «омикрон» — супер-дельта? Причем, обладать она будет совсем другими антигенными свойствами.
Новый «омикрон» — что такое BA.2
Называть новый «омикрон» подвариантом штамма или подлинией не совсем корректно, считают некоторые ученые. ВА.2 и ВА.1 очень сильно отличаются друг от друга, пишет норвежская
Когда ученые впервые обнаружили подлинию BA.2 в ЮАР, они полагали, что отследить ее будет труднее. Дело в том, что исходный «омикрон» имеет мутацию в шипе, которая обнаруживается в ПЦР-тестах. А вот у ВA.2 ее нет. Поэтому подлиния получила прозвище «невидимый омикрон». Но позже оказалось, что BA.2 вполне можно обнаружить с помощью ПЦР.
- В зависимости от используемого теста он может не выглядеть как BA.1. Но все равно тест даст положительный результат, —
Чем опасен «новый омикрон»
- Рост заражений в нескольких странах свидетельствует о том, что BA.2 может быть в некоторой степени более заразным, чем BA.1, —
Некоторые исследователи считают, что BA.2 настолько отличается от исходного штамма, что его уже пора обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и дать ему собственное имя.
- Я думаю, что относиться к BA.2 надо как к совершенно другому варианту, превосходящему BA.1, —
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- Предварительный датский анализ не показал разницы в доле госпитализаций для BA.2 по сравнению с BA.1, но для выводов пока рано, — говорит аналитик Александр Драган. — Датчане сейчас исследуют свойства BA.2 — оценивают его инфекционность, эффективность вакцин, течение болезни.
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