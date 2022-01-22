омикрон штамм
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В Европе, Индии, ЮАР и на Филиппинах наблюдается распространение новой подлинии «омикрона». Она называется ВА.2 и характерна тем, что у нее больше отличных от ВА.1 («омикрон») мутаций в спайк-белке, чем у «дельты» по сравнению с «уханьским» штаммом. Эта подлиния вытесняет «омикрон» и занимает долю более 90% заражений на Филипинах, 40% — в Иордании, 39% — в Индии, 27% — в Дании, активно распространяется в Швеции и Норвегии, проникла в Британию, США, Израиль и Таиланд.

В Дании начало доминирования BA.2 совпало с возобновлением быстрого роста заражений после спада омикрон-волны. В Норвегии также отмечают быстрый рост подлинии BA.2.

4 января, когда на «омикрон» приходилось 89% случаев, было обнаружено всего 7 образцов BA.2. Спустя 2 недели выявили уже 611 случаев. Большинство из них — в Осло.

- Свойства BA.2 неизвестны, кроме того, что он более заразен, чем BA.1, быстро растет в Дании и Швеции и, предположительно, вытесняет его, — пишет Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) в еженедельном отчете.

Николай Крючков

Николай Крючков

Медицина

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

- Сейчас пошло ответвление «омикрона» В.А2. Оно распространяется в Европе довольно мощно. Штамм обладает несколько другими антигенными свойствами. И это ответвление, и сам «омикрон», вполне могут вызвать (при изменении каких-либо условий) до лета еще одну новую вспышку заражения коронавирусом, — считает иммунолог Николай Крючков.

Ослабляя ковидные ограничения, не соблюдая изоляцию, масочный режим, продолжая ходить на массовые мероприятия, мы способствуем появлению новых штаммов коронавируса, считает эксперт.

- Чем больше людей заражаются коронавирусом, тем больше мутаций появляется. Более высока вероятность, например, что «родится» супер-омикрон, — рассказал иммунолог. — Кроме того, когда большая часть популяции заразится «омикроном», у людей к этому штамму появится иммунитет, но защита от других штаммов будет слабой. Уже известно, что «омикрон» дает слабый иммунитет к предшествующим линиям вирусам. Но надо понимать, что та же «дельта», хоть уже не будет доминирующей, но сохранится.

И не произойдет ли так, что появится новое ответвление — из ниоткуда, как и «омикрон» — супер-дельта? Причем, обладать она будет совсем другими антигенными свойствами.

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Новый «омикрон» — что такое BA.2

Называть новый «омикрон» подвариантом штамма или подлинией не совсем корректно, считают некоторые ученые. ВА.2 и ВА.1 очень сильно отличаются друг от друга, пишет норвежская Dugbladet.

Исследователи отмечают, что версия «омикрона» BA.2 может иметь 28 уникальных мутаций по сравнению с BA.1.

Когда ученые впервые обнаружили подлинию BA.2 в ЮАР, они полагали, что отследить ее будет труднее. Дело в том, что исходный «омикрон» имеет мутацию в шипе, которая обнаруживается в ПЦР-тестах. А вот у ВA.2 ее нет. Поэтому подлиния получила прозвище «невидимый омикрон». Но позже оказалось, что BA.2 вполне можно обнаружить с помощью ПЦР.

- В зависимости от используемого теста он может не выглядеть как BA.1. Но все равно тест даст положительный результат, —  написал в Твиттере Корнелиус Ремер, биолог из швейцарского Базельского университета.

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Чем опасен «новый омикрон»

- Рост заражений в нескольких странах свидетельствует о том, что BA.2 может быть в некоторой степени более заразным, чем BA.1, — написал в Twitter Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона. Именно он первым забил тревогу из-за «ужасающей» мутации коронавируса, которую позже назвали «омикрон».

Некоторые исследователи считают, что BA.2 настолько отличается от исходного штамма, что его уже пора обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и дать ему собственное имя.

- Я думаю, что относиться к BA.2 надо как к совершенно другому варианту, превосходящему BA.1, — написал в Twitter Шей Флейшон, исследователь из Израиля. — Если кто-то из ВОЗ меня читает, предлагаю букву Пи (π)(шестнадцатая  буква  греческого алфавита).

Александр Драган

Александр Драган

Эпидемиология

аналитик открытых данных, маркетолог

- Предварительный датский анализ не показал разницы в доле госпитализаций для BA.2 по сравнению с BA.1, но для выводов пока рано, — говорит аналитик Александр Драган. — Датчане сейчас исследуют свойства BA.2 — оценивают его инфекционность, эффективность вакцин, течение болезни.

Анна Майская