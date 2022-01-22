В Европе, Индии, ЮАР и на Филиппинах наблюдается распространение новой подлинии «омикрона». Она называется ВА.2 и характерна тем, что у нее больше отличных от ВА.1 («омикрон») мутаций в спайк-белке, чем у «дельты» по сравнению с «уханьским» штаммом. Эта подлиния вытесняет «омикрон» и занимает долю более 90% заражений на Филипинах , 40% — в Иордании, 39% — в Индии, 27% — в Дании, активно распространяется в Швеции и Норвегии, проникла в Британию, США, Израиль и Таиланд.

В Дании начало доминирования BA.2 совпало с возобновлением быстрого роста заражений после спада омикрон-волны. В Норвегии также отмечают быстрый рост подлинии BA.2.

4 января, когда на «омикрон» приходилось 89% случаев, было обнаружено всего 7 образцов BA.2. Спустя 2 недели выявили уже 611 случаев. Большинство из них — в Осло.