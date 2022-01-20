По статистике, от 15 до 25% людей по всему миру хотя бы раз в жизни сталкивались с тиннитусом. Это шум в ушах, который возникает без каких-либо внешних акустических стимулов. Человек может слышать посторонний звук, даже если находится в полной тишине.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
«Тиннитус проявляется по-разному. Это может быть звон в ушах, гул, шипение, стрекотание, напоминающее звук, который издают цикады, — рассказывает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Сам звук может быть разной продолжительности — от нескольких секунд до нескольких минут. Это может быть равномерный или пульсирующий звук, соответствующий ритму сердца».
Чаще всего от тиннитуса страдают люди старше 40 лет. Если говорить о гендерной классификации, то на звон в ушах мужчины жалуются чаще женщин.
Почему вдруг возникает шум, шипение или звон? Пока нет точного единого ответа на этот вопрос. Часто появление тиннитуса никак не связано с самими ушами и слухом. Это все лишь сигнал о наличии различных патологий. Так, например, звон в ушах может появиться во время нахождения как в тихом, так и в шумном месте, возникнуть в период стресса или стать реакцией на прием тех или иных медикаментов — часто он появляется при приеме аспирина или после курса антибиотиков.
Среди наиболее распространенных причин, которые могут провоцировать тиннитус:
образование серных пробок;
сильный дефицит веса;
травма шеи или последствия нагрузки на шейный отдел;
неврологические проблемы, например, приступы мигрени;
избыточное употребление алкоголя и напитков с кофеином.
Немало случаев, когда звон в ушах оказывается симптомом проблем с сердцем и сосудами. Он может возникать при гипертонии и приступах повышенного давления, а также быть признаком атеросклероза, при котором нормальный кровоток нарушается из-за образовавшихся в кровеносных сосудах бляшек.
«В некоторых случаях идентифицировать причину появления звона в ушах не удается, но это довольно редкое явление. Кто-то даже не стремится с ней разобраться, решив просто смириться с дискомфортом и научиться жить с периодически возникающим звоном в ушах. Однако порой причина тиннитуса вполне реальна и ее можно устранить. Стоит помнить, что звон в ушах может быть признаком серьезного заболевания, а потому игнорировать его не стоит», — напоминает Ольга Малиновская.
Если вы страдаете от звона в ушах, то не тяните, обратитесь к врачу. Он назначит необходимые анализы. Своевременное обследование и, при необходимости, терапия, помогут снизить риски сосудистых осложнений, например, инсульта.
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