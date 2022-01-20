Почему вдруг возникает шум, шипение или звон? Пока нет точного единого ответа на этот вопрос. Часто появление тиннитуса никак не связано с самими ушами и слухом . Это все лишь сигнал о наличии различных патологий. Так, например, звон в ушах может появиться во время нахождения как в тихом, так и в шумном месте, возникнуть в период стресса или стать реакцией на прием тех или иных медикаментов — часто он появляется при приеме аспирина или после курса антибиотиков.

Среди наиболее распространенных причин, которые могут провоцировать тиннитус:

Немало случаев, когда звон в ушах оказывается симптомом проблем с сердцем и сосудами. Он может возникать при гипертонии и приступах повышенного давления, а также быть признаком атеросклероза, при котором нормальный кровоток нарушается из-за образовавшихся в кровеносных сосудах бляшек.