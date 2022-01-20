Британия в скором времени будет относиться к коронавирусу как к простуде,
При этом в Британии за сутки регистрируют около 100 тысяч заразившихся. Эти цифры огромны. В России (где население в два с лишним раза больше британского) на 20 января зарегистрировано 38,8 тысяч заболевших).
Между тем в ВОЗ
Политическое решение
Британские аналитики уверены, что Борис Джонсон принял такое смелое решение только ради того, чтобы вернуть доверие граждан и поддержку депутатов-консерваторов. Британия уже несколько дней «гудит» после того, как стало известно, что Джонсон устроил тайную вечеринку с гостями в самый разгар карантина, да еще и в ночь перед похоронами принца Филиппа. Этот скандал назвали «патигейт» (partygate).
Многие уверены — объявление «ковидной свободы» не только для себя, но и для всех британцев, поможет вернуть премьеру былую популярность — особенно со стороны бизнеса.
Правда, не поддержала премьера в его решении отменить антиковидные меры Национальная служба здравоохранения (NHS).
- Решение о снятии ограничений — это компромисс, — заявил исполнительный директор NHS Мэтью Тейлор.
У нас будет больше свободы, но цена — в краткосрочной перспективе — что больше людей заболеют ковидом, а система здравоохранения столкнется с дополнительной нагрузкой.
Кроме того, В Британии ученые из научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE)
Аналитики предупреждают: в Британии, возможно, очень спешат с яркими заявлениями о победе над коронавирусом. А российским политикам уж точно не стоит брать пример с Бориса Джонсона.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
«Омикрон» — не грипп
- Снятие антиковидных мер в Британии проводится, исходя из предположений, что коронавирус уже стал не более опасным, чем ОРВИ (или хотя бы сопоставим по опасности), и значимо повлиять на распространение вируса мы не можем, — говорит вирусолог Николай Крючков. — Но нынешняя линия «омикрона» даже близко не такая безвредная, как сезонная ОРВИ и наиболее опасная ее разновидность — грипп.
Летальность сезонного гриппа (по американским данным) — 0,12-0,17%. Летальность «омикрона», даже если она в пять раз ниже, чем у «дельты» (это не факт) — 0,8%. То есть уже больше — и заметно (в шесть раз).
При этом заразность сезонного гриппа — 1,6 (базовое репродуктивное число), «омикрона» — 11. То есть в единицу времени «омикрон» — это гораздо более заразная инфекция, чем сезонный грипп.
Является ли на сегодняшний день омикрон-линия такой же условно «легкой», как сезонная ОРВИ? Нет! Даже в первом приближении. Можно к ней подходить сейчас с надеждой, что она станет такой же, как сезонная ОРВИ? Наверное, нет.
В Британии — фальстарт
Эксперт отмечает, что сейчас еще нет точных данных о смертности от «омикрона».
- В Британии только-только произошел перелом и началось снижение заболеваемости. Но, чтобы смертность «отыграла», нужно минимум 2-2,5 недели. Так что цифры еще ждем, — поясняет Николай Крючков. — Пошло и снижение заболеваемости, но оно не кардинальное. И кто может сказать, на каком уровне оно остановится? Где будет точка закрепления? На самом деле, в Британии наблюдался грандиозный рост заражений. И даже если снижение будет раза в два, это все равно цифра — колоссальная.
Вирусолог напоминает, что в Европе также остается очень высоким риск новой волны «омикрона», связанной с
- Она распространяется в Европе очень мощно и обладает несколько другими антигенными свойствами, — говорит Николай Крючков. — Это может вызвать новую вспышку заболеваемости еще до лета. — Так что, возможно, подобное беспечное отношение к вирусу и отмена антиковидных правил может привести к нарушению точки равновесия, которая сейчас могла бы установиться в Британии.
Эту ситуацию в Британии можно назвать фальстартом — когда мы начинаем бежать, не услышав фактически стартового сигнала.
Летальность в России
Британия сейчас существует в контексте хорошо привитой от ковида популяции, обращает внимание вирусолог. Страна — в топе государств Европы по уровню вакцинации. 80% людей в возрасте старше 50 лет и 90% людей старше 60-ти — вакцинированы и сделали еще и третью прививку, бустер. У них ее можно делать уже через 3 месяца.
- Это несопоставимо с Россией, — считает Николай Крючков. — Поэтому падения летальности из-за «омикрона» раз в пять (это предварительные цифры), как в Британии, у нас не будет. В России будет меньшее падение летальности. В России такого иммунитета нет.
Меры надо ужесточать
- У нас говорят так: «Не надо рубить с плеча. Мы отстаем от Европы на насколько недель, давайте посмотрим, что происходит у них, „захлебнутся“ или нет, а потом решим». Это популярная точка зрения, — признает Николай Крючков.
Но проблема в том, что когда там начнут «захлебываться» — здесь уже поздно будет принимать решения.
- От момента решения до внедрения проходит время, как и еще недели три, как минимум — до проявления противоэпидемических эффектов. На заболеваемости и пиках это уже не сказывается. И это у нас было уже неоднократно. В стране очень поздно принимаются решения реактивного характера, — говорит эксперт.
Вирусолог уверен, что уже сейчас необходимы противоэпидемические меры в России — не формальные, а фактические. И даже если они будут «перестраховкой».
- Сейчас надо, чтобы массовые противоэпидемические мероприятия и масочные режимы фактически соблюдались, а не декларировались, — уверен Николай Крючков. — На дистанционное обучение стоит отправить всех старших школьников и студентов. Это разгрузит транспортные потоки, уменьшит распространение вируса в часы пик. Также надо отменить массовые мероприятия — концерты, спортивные мероприятия. Сейчас вообще не время для их проведения — и ввести QR-коды. Хотите посетить музеи и театры — предъявите код о вакцинации или ПЦР-тест.
- Спад заражений «омикроном» происходит гораздо медленней по сравнению с ростом, — считает и аналитик Александр Драган. — В ЮАР, где снижение продолжается уже 33 дня, заболеваемость снизилась в 6 раз — в фазу роста от аналогичного уровня ЮАР поднялась вдвое быстрее, за 16 дней. При этом первые две недели после пика мы наблюдали U-образную волну, далее спад резко замедлился. Сейчас в республике выявляют в 13 раз больше заболевших, чем в начале волны «омикрона» — до фонового уровня еще далеко.
По другим странам и регионам судить рано, но если такая динамика повторится, то в фазе спуска суммарно заболеет больше людей, чем во время роста и на пике.
Эксперт считает, что рассчитывать на то, что все сейчас переболеют мягким «омикроном», массово иммунизируются, и на этом все закончится, возможно, также слишком опрометчиво.
— На днях вышел
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