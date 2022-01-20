В Британии — фальстарт

Эксперт отмечает, что сейчас еще нет точных данных о смертности от «омикрона».

- В Британии только-только произошел перелом и началось снижение заболеваемости. Но, чтобы смертность «отыграла», нужно минимум 2-2,5 недели. Так что цифры еще ждем, — поясняет Николай Крючков. — Пошло и снижение заболеваемости, но оно не кардинальное. И кто может сказать, на каком уровне оно остановится? Где будет точка закрепления? На самом деле, в Британии наблюдался грандиозный рост заражений. И даже если снижение будет раза в два, это все равно цифра — колоссальная.

Вирусолог напоминает, что в Европе также остается очень высоким риск новой волны «омикрона», связанной с распространением подлинии BA.2 (тогда как до этого мы имели дело с BA.1).

- Она распространяется в Европе очень мощно и обладает несколько другими антигенными свойствами, — говорит Николай Крючков. — Это может вызвать новую вспышку заболеваемости еще до лета. — Так что, возможно, подобное беспечное отношение к вирусу и отмена антиковидных правил может привести к нарушению точки равновесия, которая сейчас могла бы установиться в Британии.