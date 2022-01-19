Команда специалистов из Регионального сосудистого центра городской клинической больницы им. Кончаловского в Зеленограде спасли сразу двух пациенток с одинаковой редкой патологией сердца. Ими оказались пожилые сестры-близнецы.
Обе женщины страдали от гипертрофической кардиомиопатии. Это опасное генетическое заболевание, при котором стенки миокарда левого желудочка сердца утолщаются, и его функции нарушаются. В результате может развиваться сердечная недостаточность, возникают обмороки и есть вероятность внезапной смерти. Чаще всего эта патология встречается у мужчин.
В больнице собралась большая мультидисциплинарная бригада, чтобы спасти жизни обеих пациенток,
Эта методика основана на введении в увеличенную часть миокарда 95% раствора спирта, который как бы «прижигает» этот участок. В результате прекращается кровоснабжение верхней части межжелудочковой перегородки, диаметр выходного отдела левого желудочка увеличивается, в нем снижается давление, и объем сердечной мышцы, перекрывавшей кровоток, постепенно уменьшается. У этого метода есть альтернатива — открытая операция на сердце, при которой хирургическим путем удаляют часть миокарда.
Операцию проводили в два этапа. После вмешательства одной из пациенток медики установили кардиостимулятор (у ее сестры он уже был установлен ранее). Врачам удалось добиться нужного эффекта — кровоток наладился, функции сердца начали восстанавливаться.
После операции пациентки двое суток провели под наблюдением специалистов клиники. Динамика была положительная, поэтому на третий день их выписали домой. Через несколько месяцев женщины вернулись в больницу для контрольного обследования — медики убедились, что функции сердца восстанавливаются, все идет по плану. Обе сестры чувствуют себя отлично, они уже вернулись к привычному образу жизни.
Ранее «Доктор Питер» писал о редкой операции, которую провели тюменские хирурги. Медики спасли мужчину, у которого установленный почти два года назад кардиостимулятор повредил кожу и вышел наружу на 5 сантиметров. Врачи предполагают, что это могло случиться из-за падения пациента на левый бок, но говорят: такое в медицинской практике встречается очень редко.
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