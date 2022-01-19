Команда специалистов из Регионального сосудистого центра городской клинической больницы им. Кончаловского в Зеленограде спасли сразу двух пациенток с одинаковой редкой патологией сердца. Ими оказались пожилые сестры-близнецы.

Обе женщины страдали от гипертрофической кардиомиопатии. Это опасное генетическое заболевание, при котором стенки миокарда левого желудочка сердца утолщаются, и его функции нарушаются. В результате может развиваться сердечная недостаточность, возникают обмороки и есть вероятность внезапной смерти. Чаще всего эта патология встречается у мужчин.