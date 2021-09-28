Высокий риск внезапной смерти, несколько генетических и врожденных аномалий сердца. 44-летнего пациента спасли в России. Операция на сердце стала первой в отечественной практике.

У мужчины диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию и врожденную аномалию коронарных артерий. Его уже оперировали в другом центре.

- Пациенту выполнили стандартную миоэктомию — иссекли верхнюю треть утолщенной межжелудочковой перегородки, — объяснили врачи НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина. — Но полностью устранить участок, который препятствовал оттоку крови в выходном тракте левого желудочка не удалось.

Последние два года из-за не совсем успешного исхода операции развилось нарушение ритма — фибрилляция предсердий. Это нарушение связано с гипертрофической кардиомиопатией.

Требовалось устранить и ее. Операция предстояла уникальная. Ее впервые провели в России, до этого подобные вмешательства практиковали только в Клиники Мэйо в Рочестере (США).