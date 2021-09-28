Высокий риск внезапной смерти, несколько генетических и врожденных аномалий сердца. 44-летнего пациента спасли в России. Операция на сердце стала первой в отечественной практике.
У мужчины диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию и врожденную аномалию коронарных артерий. Его уже оперировали в другом центре.
- Пациенту выполнили стандартную миоэктомию — иссекли верхнюю треть утолщенной межжелудочковой перегородки, — объяснили врачи НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина. — Но полностью устранить участок, который препятствовал оттоку крови в выходном тракте левого желудочка не удалось.
Последние два года из-за не совсем успешного исхода операции развилось нарушение ритма — фибрилляция предсердий. Это нарушение связано с гипертрофической кардиомиопатией.
Требовалось устранить и ее. Операция предстояла уникальная. Ее впервые провели в России, до этого подобные вмешательства практиковали только в Клиники Мэйо в Рочестере (США).
- Пациент страдал от одышки, быстро утомлялся, были эпизоды учащенного сердцебиения, — сообщили в НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина.
Врачам требовалось вылечить гипертрофическую кардиомиопатию, врожденную аномалию коронарной артерии — протяженный мышечный мостик, когда передняя нисходящая артерия находится в толще сердечной мышцы, а не, как положено, на поверхности сердца.
- Во время сердечных сокращений происходит компрессия (сдавливание) сосуда, которая провоцировала симптомы стенокардии, что увеличивало риск внезапной смерти, — уточнили врачи.
Провести такую сложную операцию с одновременным лечением других заболеваний позволил опыт специалистов Центра Мешалкина. Здесь уже провели более 600 операций по миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии.
- Мы выполнили операцию, которая уменьшила толщину гипертрофированной межжелудочковой перегородки и коррекцию аномального развития коронарных артерий — рассекли мышечные волокна на протяжении 4 сантиметров, чтобы высвободить переднюю нисходящую артерию, а также провели хирургическое лечение фибрилляции предсердий, — сообщил директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.
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