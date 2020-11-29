Статистический факт. Дата рождения влияет на то, каким болезням подвержен человек, говорят ученые

О статистическом исследовании ученых Колумбийского университета США рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он привел выводы американцев о том, что рожденные в определенном месяце имеют риск заполучить определенные болезни. Речь идет о данных, собранных на основе опроса более полумиллиона человек.

Телеведущий Мясников подробно по месяцам рассказал, как дата рождения влияет на болезни. Информация прозвучала в эфире телеканала "Россия 1". Врач привел данные Колумбийского университета в США. Исследователи опросили более 1,5 млн человек и нашли склонность к одним и тем же заболеваниям и проблемам со здоровьем у тех, кто рожден в одном месяце.

Январь - гипертония и кардиомиопатия.

Февраль - проблемы с дыхательной системой.

Март - порок митрального клапана сердца и аритмия.

Апрель - стенокардия.

Май - низкий вес при рождении.

Июнь - предрасположенность к инфаркту миокарда.

Июль - гипертония и болезни мочевыводящих путей.

Август - астма.

Сентябрь - болезни желудочно-кишечного тракта с тошнотой и рвотой.

Октябрь - ОРЗ, ОРВИ и ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).

Ноябрь - ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких.

Декабрь - травмы и ушибы.

При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.

© Доктор Питер