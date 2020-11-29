Статистический факт. Дата рождения влияет на то, каким болезням подвержен человек, говорят ученые

Статистический факт. Дата рождения влияет на то, каким болезням подвержен человек, говорят ученые10:50, 21.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
О статистическом исследовании ученых Колумбийского университета США рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он привел выводы американцев о том, что рожденные в определенном месяце имеют риск заполучить определенные болезни. Речь идет о данных, собранных на основе опроса более полумиллиона человек.
Телеведущий Мясников подробно по месяцам рассказал, как дата рождения влияет на болезни. Информация прозвучала в эфире телеканала "Россия 1". Врач привел данные Колумбийского университета в США. Исследователи опросили более 1,5 млн человек и нашли склонность к одним и тем же заболеваниям и проблемам со здоровьем у тех, кто рожден в одном месяце.
- Январь - гипертония и кардиомиопатия.
- Февраль - проблемы с дыхательной системой.
- Март - порок митрального клапана сердца и аритмия.
- Апрель - стенокардия.
- Май - низкий вес при рождении.
- Июнь - предрасположенность к инфаркту миокарда.
- Июль - гипертония и болезни мочевыводящих путей.
- Август - астма.
- Сентябрь - болезни желудочно-кишечного тракта с тошнотой и рвотой.
- Октябрь - ОРЗ, ОРВИ и ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).
- Ноябрь - ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких.
- Декабрь - травмы и ушибы.
При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.
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© Доктор Питер
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