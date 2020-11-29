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Статистический факт. Дата рождения влияет на то, каким болезням подвержен человек, говорят ученые

10:50, 21.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

О статистическом исследовании ученых Колумбийского университета США рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он привел выводы американцев о том, что рожденные в определенном месяце имеют риск заполучить определенные болезни. Речь идет о данных, собранных на основе опроса более полумиллиона человек.

Статистический факт. Дата рождения влияет на то, каким болезням подвержен человек, говорят ученые
Фото: pixabay.com

Телеведущий Мясников подробно по месяцам рассказал, как дата рождения влияет на болезни. Информация прозвучала в эфире телеканала "Россия 1". Врач привел данные Колумбийского университета в США. Исследователи опросили более 1,5 млн человек и нашли склонность к одним и тем же заболеваниям и проблемам со здоровьем у тех, кто рожден в одном месяце.

  • Январь - гипертония и кардиомиопатия.
  • Февраль - проблемы с дыхательной системой.
  • Март - порок митрального клапана сердца и аритмия. 
  • Апрель - стенокардия.
  • Май - низкий вес при рождении. 
  • Июнь - предрасположенность к инфаркту миокарда.
  • Июль - гипертония и болезни мочевыводящих путей.
  • Август - астма.
  • Сентябрь - болезни желудочно-кишечного тракта с тошнотой и рвотой.
  • Октябрь - ОРЗ, ОРВИ и ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).
  • Ноябрь - ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких.
  • Декабрь - травмы и ушибы.

При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.

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© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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