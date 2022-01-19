Пауки мало кому приятны, однако у некоторых людей страх перед ними перерастает в фобию. При этом арахнофобы могут совершенно спокойно воспринимать жуков или других насекомых. Но пауки…
В своем Instagram доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том, почему люди вообще боятся пауков.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
По словам Анчи, с предубеждением к паукам относятся и ученые. Порой отношение к ним проявляется в тот момент, когда специалисты выбирают для себя область исследования.
Баранова привела в пример
В рамках своего эксперимента Веттер опросил две группы людей: это были энтомологи, работающие с насекомыми, и представители других профессий, не связанных с изучением пауков. Участники исследования должны были рассказать о своем отношении к этому виду членистоногих.
Выяснилось, что арахнофобы есть среди и тех, и других. Больше всего пауки смущают людей количеством ног.
Баранова отмечает, что у насекомых (бабочек, стрекоз и муравьев) по шесть конечностей, а у пауков — целых восемь лапок. Это и заставляет людей бояться пауков.
- Выходит, энтомологи при выборе профессии остановились в зоне комфорта, а специалисты по паукам — арахнологи — из этой самой зоны вышли. Ну а специалисты по сороконожкам и другим многоножкам — вообще бесстрашные люди? — пишет Баранова.
Чем арахнофобия отличается от обычного страха перед пауками
Страх — это естественная защитная реакция человека на реальную или воображаемую угрозу. Чувство страха предупреждает о возможной опасности, это проявление инстинкта самосохранения. Страх запускает реакцию «бей» или «беги», чем помогает нам выжить.
Фобия — это патологический сильный, иррациональный, неконтролируемый страх. Человек не может с собой справиться, когда сталкивается со своей фобией.
То есть при страхе перед пауками человек сможет себя успокоив, если убедится в том, что паук не представляет угрозы. А вот при арахнофобии ужас перед пауками иррационален. Справиться с фобией можно с помощью психолога.
Кстати
Еще одна распространенная фобия — страх перед стоматологами. Откуда в нас появляется такой ужас перед походом к дантисту и как с ним справиться, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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