По словам Анчи, с предубеждением к паукам относятся и ученые. Порой отношение к ним проявляется в тот момент, когда специалисты выбирают для себя область исследования.

Баранова привела в пример исследование ученого Ричарда Веттера из Калифорнийского университета. Он изучал вопрос реакции людей на пауков.

В рамках своего эксперимента Веттер опросил две группы людей: это были энтомологи, работающие с насекомыми, и представители других профессий, не связанных с изучением пауков. Участники исследования должны были рассказать о своем отношении к этому виду членистоногих.

Выяснилось, что арахнофобы есть среди и тех, и других. Больше всего пауки смущают людей количеством ног.

Баранова отмечает, что у насекомых (бабочек, стрекоз и муравьев) по шесть конечностей, а у пауков — целых восемь лапок. Это и заставляет людей бояться пауков.

- Выходит, энтомологи при выборе профессии остановились в зоне комфорта, а специалисты по паукам — арахнологи — из этой самой зоны вышли. Ну а специалисты по сороконожкам и другим многоножкам — вообще бесстрашные люди? — пишет Баранова.