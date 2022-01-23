Слово «икота» (лат. singultus) в переводе означает вздох или всхлип. По сути же, это непроизвольное судорожное сокращение диафрагмы и межреберных мышц, при котором происходит короткий вдох и одновременно смыкание голосовой щели, из-за чего человек издает характерный сдавленный звук. По словам токсиколога Михаила Кутушова, первичная причина возникновения икоты — в сбое работы головного мозга, так как именно он контролирует процесс дыхания.
Самая долгая в мире
В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован мировой рекорд американца Чарльза Осборна, который непрерывно икал 68 лет. Подсчитано, что он икнул 715 миллионов раз. Сообщалось, что все началось после того, как на мужчину сверху рухнул огромный кабан, которого он готовил на убой.
Сахар, мед и никакого испуга
Если икота беспокоит периодически и недолго, поводов для беспокойства нет — она не предупреждает о каких-либо патологиях. В этом случае есть несколько способов от нее быстрее избавиться. Михаил Кутушов назвал 2 из них.
Можно положить на корень языка сахар, арахисовую пасту или мед. Cладости, оказываясь на языке, вызывают рефлекторный механизм, противодействующий икоте.
Можно слегка встряхнуть человека, обхватив его сзади руками под диафрагму (непарная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для расширения легких — Прим. ред.) и резко подняв в момент икоты. В этом случае диафрагма поднимается вверх и как бы вытягивается, что приводит к прекращению икоты.
Попить воды.
Задержать дыхание.
Эффективность народного метода, который многие знают с детства, — «неожиданного испуга», по словам врача, научно не подтверждена.
- Есть миф, что, если человек сильно испугался, резко начавшаяся икота может также резко пройти. Научных обоснований этому нет, как, впрочем, нет и опровержений, — говорит токсиколог.
Есть еще лекарственные средства, которые спасают от икоты, но их должен назначать только врач.
От грыжи до рака
По словам Михаила Кутушова, продолжительная или частая икота может «преследовать» человека при следующих проблемах со здоровьем:
Заболевания пищевода, в том числе рак;
Грыжа пищеварительного отверстия;
Рак желудка;
Рак поджелудочной железы;
Травмы головного мозга.
Ранее терапевт Рэйчел Уорд назвал продолжительную и сильную икоту — одним из возможных признаков инсульта. По его словам, такое бывает, когда сгусток крови влияет на кровоснабжение задней части ствола головного мозга.
Также в журнале BMJ Case Reports сообщалось о случае с 35-летним пациентом, которого икота мучила 5 дней. Кроме нее, у него возникало чувство тошноты и онемения в руках. Результаты МРТ показали, что продолжительная икота была связана с редкой и часто доброкачественной опухолью головного мозга — гемангиобластомой. По словам лечащего врача, опухоль ствола головного мозга давила на окончания нервов в шейном отделе позвоночника.
Летом прошлого года президента Бразилии 66-летнего Жаира Болсонару госпитализировали в больницу после икоты, которая не прекращалась 10 дней. СМИ писали, что глава государства не мог даже говорить из-за нее. Врачи подозревали у него непроходимость кишечника и проблемы с сердцем. Как пояснила тогда «Доктору Питеру» Татьяна Новикова, доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии СЗГМУ им. Мечникова, теоретически икота может быть признаком инфаркта, но это не классический признак. В этом случае, кроме нее, должны появиться и другие симптомы, указывающие на проблемы с сердцем.
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