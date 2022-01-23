Сахар, мед и никакого испуга

Если икота беспокоит периодически и недолго, поводов для беспокойства нет — она не предупреждает о каких-либо патологиях. В этом случае есть несколько способов от нее быстрее избавиться. Михаил Кутушов назвал 2 из них.

Можно положить на корень языка сахар, арахисовую пасту или мед. Cладости, оказываясь на языке, вызывают рефлекторный механизм, противодействующий икоте.

Можно слегка встряхнуть человека, обхватив его сзади руками под диафрагму (непарная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для расширения легких — Прим. ред.) и резко подняв в момент икоты. В этом случае диафрагма поднимается вверх и как бы вытягивается, что приводит к прекращению икоты.

Попить воды.

Задержать дыхание.

Эффективность народного метода, который многие знают с детства, — «неожиданного испуга», по словам врача, научно не подтверждена.

- Есть миф, что, если человек сильно испугался, резко начавшаяся икота может также резко пройти. Научных обоснований этому нет, как, впрочем, нет и опровержений, — говорит токсиколог.

Есть еще лекарственные средства, которые спасают от икоты, но их должен назначать только врач.