Причины частого чихания

1. Грипп, ОРВИ, ковид

Организм посредством чихания пытается избавиться от вирусов и болезнетворных бактерий.

Ранее «Доктор Питер» сообщал, что заразившиеся коронавирусом после вакцинации чаще непривитых сообщали о необычном для этой болезни симптоме — частом чихании.

2. Аллергическая реакция

- В этом случае надо идти к аллергологу, искать аллерген и убрать его из своей жизни, — рекомендует врач Николай Дубинин. — При аллергическом симптоме чихание будет продолжаться до тех пор, пока аллерген не исчезнет.

3. Хронический ринит

- В этом случае человек чаще всего чихает по утрам, сразу после сна, — отмечает врач.