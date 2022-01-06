Чихание — нормальный рефлекс, относящийся к безусловным. Связан он с раздражением слизистой оболочки носа, которая первой встречает попадающие в организм пыль, пыльцу, вирусы, бактерии. Таким образом слизистая пытается «избавиться» от элемента, признанного чужеродным и «выкидывает» его из организма.
Но вот частое чихание должно насторожить — этот симптом может быть связан с разными заболеваниями, предупреждают врачи.
Николай Дубинин
Дезинфектология
Санитарный врач, эпидемиолог, дезинфектологdobrolov.com/about/team/dubinin/
Причины частого чихания
1. Грипп, ОРВИ, ковид
Организм посредством чихания пытается избавиться от вирусов и болезнетворных бактерий.
Ранее «Доктор Питер» сообщал, что заразившиеся коронавирусом после вакцинации чаще непривитых сообщали о необычном для этой болезни симптоме — частом чихании.
2. Аллергическая реакция
- В этом случае надо идти к аллергологу, искать аллерген и убрать его из своей жизни, — рекомендует врач Николай Дубинин. — При аллергическом симптоме чихание будет продолжаться до тех пор, пока аллерген не исчезнет.
3. Хронический ринит
- В этом случае человек чаще всего чихает по утрам, сразу после сна, — отмечает врач.
4. Полипы носа
Это выросты гипертрофированной слизистой оболочки полости носа или околоносовых пазух. Они бывают только у взрослых, причем, у мужчин в 2-4 раза чаще, чем у женщин.
При полипах чихательный рефлекс проявляется в течение всего дня. К этому симптому могут добавляться и другие — заложенность носа, насморк, головная боль, снижение обоняния.
5. Раздражающие химические вещества
- Часто подобный синдром может проявляться у жителей вашего дома или подъезда. Нужно оставить жалобу Роспотребнадзору для проверки, — советует санитарный врач Николай Дубинин.
6. Беременность
- Гормональная перестройка организма может привести к истончению слизистой носа, что приводит к чихательному рефлексу, — поясняет эксперт. — Обычно этот симптом проходит после родов.
7. Чихание на солнце
Иногда частое продолжительное чихание возникает при ярком солнечном свете. Этот феномен называют «световой чихательный рефлекс». Он возникает при раздражении сетчатки глаза ярким светом, в первую очередь — лучами солнца. Чтобы избавиться от раздражителя, головной мозг стимулирует чихание.
Таким образом на солнце реагируют не все. Этот феномен наблюдается примерно у 18-35% населения, и считается недостаточно хорошо изученной генетической чертой. Эксперт советует, если вы чихаете на солнце, надевайте перед выходом на улицу солнечные очки.
8. Слишком сухой воздух
- Чихание может быть вызвано и слишком сухим воздухом, — говорит Николай Дубинин. — Проявляется этот симптом зимой во время отопительного сезона или летом при сильной жаре. Надо установить дома увлажнитель воздуха.
Если чихательный рефлекс происходит слишком часто или проявляется в определенное время года или суток, надо обратиться к врачу. Также повод это сделать — многократное проявления синдрома, когда чихаешь длинными сериями.
Как правильно чихать
Важно уметь чихать правильно. Ни в коем случае при позывах чихнуть нельзя сдерживаться, зажимать рот и нос руками. При чихании воздух выходит с большой скоростью — 120 м/с и вызывает давление до 100 мм рт. ст. в стенках сосудов.
- Если попытаться сдержать себя, вся эта сила «обрушится» на внутренние сосуды и органы. Может произойти разрыв сосудов, повреждение трахеи, — предупреждает Николай Дубинин.
Елена Черненко
терапевт
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
Как правильно высмаркиваться
Используйте платок или салфетку, которыми закройте нос и прижмите одну ноздрю. Рот при этом должен быть слегка приоткрыт.
Прилагая небольшое усилие без резкого повышения давления, высморкать надо сначала открытую ноздрю. После этого повторить аналогичные пункту 1 и 2 действия со второй ноздрей.
Вытрите нос, выбросьте салфетку или платок (это одноразовые, а не многоразовые средства) и вымойте руки с мылом.
Как нельзя сморкаться
одновременно из двух ноздрей (через сопротивление);
с максимальной силой — можно повредить слизистую, спровоцировать кровотечение из носа и создать условия для проникновения патогенов в среднее ухо (самая частая причина отита).
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