Пандемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь: уже второй год представители многих профессий работают из дома. Несмотря на множество плюсов «удаленки», она может не лучшим образом повлиять на здоровье, сообщает издание
По словам остеопата Джереми Джеймса, плохая осанка может спровоцировать сразу несколько проблем. Испортить ее на «удаленке» нетрудно: дома мы чаще всего работаем на диване, в кровати или сидя на стуле за кухонным столом — а они для долгого сидения не предназначены.
Специалисты Института исследований в области занятости выяснили, что более половины британцев жаловались на головные боли после того, как отправились работать удаленно из-за пандемии.
Зачастую на «удаленке» люди сталкиваются с сильной головной болью. Она может быть связана не только с большим количеством проведенного за компьютером времени.
Дело в том, что дома мы нередко сидим в неудобной позе и очень мало двигаемся. В итоге страдают поясница и шея. Порой боль может быть такой сильной, что будет отдавать в голову. Кроме того, шея и голова могут болеть еще и из-за стресса и напряжения, так что в итоге человек может чувствовать себя разбитым.
В долгосрочной перспективе такое положение дел не сулит ничего хорошего: если ничего не изменить, есть риск столкнуться с остеохондрозом.
Как работать дома и не испортить здоровье
Если вы работаете из дома на постоянной основе, имеет смысл купить специальное ортопедическое кресло.
Лучше не работать лежа, как бы сильно не хотелось остаться в кровати.
Не сидите долго в одной и той же позе; используйте регулировку стула для того, чтобы сесть по-другому.
Делайте перерывы и не забывайте двигаться.
Делайте разминку: покрутите головой из стороны в сторону, сделайте приседания, поднимитесь на цыпочки — так вы разомнете мышцы.
По возможности контролируйте количество стресса.
Кстати
На «удаленке», помимо прочего, еще и страдает зрение — очень уж много времени приходиться проводить за компьютером без перерыва. О том, какие продукты помогут глазам, можно прочитать ЗДЕСЬ, а в перерывах между работой можно попробовать делать гимнастику для глаз.
Упражнения для глаз:
Зажмурьтесь, а затем широко откройте глаза — повторите 4-5 раз;
Интенсивно моргайте около 10 секунд;
Посмотрите прямо перед собой, а затем на кончик своего носа — повторите 4-5 раз;
Не поворачивая голову, посмотрите сначала вверх, вправо, вниз, влево — повторите 4-5 раз. Затем сделайте это упражнение с вращением глазами в обратную сторону;
Посмотрите вдаль, затем переведите взгляд на любой близко расположенный предмет — повторите 4-5 раз;
Закройте глаза и отдохните 2 минуты.
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