Специалисты Института исследований в области занятости выяснили, что более половины британцев жаловались на головные боли после того, как отправились работать удаленно из-за пандемии.

Зачастую на «удаленке» люди сталкиваются с сильной головной болью. Она может быть связана не только с большим количеством проведенного за компьютером времени.

Дело в том, что дома мы нередко сидим в неудобной позе и очень мало двигаемся. В итоге страдают поясница и шея. Порой боль может быть такой сильной, что будет отдавать в голову. Кроме того, шея и голова могут болеть еще и из-за стресса и напряжения, так что в итоге человек может чувствовать себя разбитым.

В долгосрочной перспективе такое положение дел не сулит ничего хорошего: если ничего не изменить, есть риск столкнуться с остеохондрозом.