Мода беспощадна: если наши мамы когда-то старались с помощью пинцета превратить свои брови в две тонкие ниточки, то теперь изо всех сил пытаются их отрастить.

А между тем, далеко не всех природа наградила густыми бровями, да и со временем они могут становиться тоньше. По каким еще причинам это происходит и в каких случаях тонкие брови могут стать поводом пойти ко врачу? Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог Анна Карпова.