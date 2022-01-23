Мода беспощадна: если наши мамы когда-то старались с помощью пинцета превратить свои брови в две тонкие ниточки, то теперь изо всех сил пытаются их отрастить.
А между тем, далеко не всех природа наградила густыми бровями, да и со временем они могут становиться тоньше. По каким еще причинам это происходит и в каких случаях тонкие брови могут стать поводом пойти ко врачу? Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог Анна Карпова.
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН@karpova.cosmetolog
Зачем человеку брови
- В первую очередь, главная задача бровей — защита глаз от ультрафиолета, пота и других жидкостей, стекающих со лба. Вторая, не менее значимая функция — эстетическая. С помощью бровей мы выражаем эмоции: гнев, удивление, испуг.
Форма, цвет, густота бровей так же являются индивидуальной особенностью каждого человека. Количество волосинок с возрастом может меняться — отмечает Карпова.
Кстати, любопытный факт: есть исследования, которые утверждают, что люди с более тонкими бровями обычно более честные.
Но одно дело, когда брови изначально не отличались густотой, другое — когда они начали выпадать.
Основные причины выпадения бровей:
Частая окраска (особенно с помощью низкокачественных красителей)
Вы ранее перестарались с выщипыванием (и повредили фолликулы)
Травма кожи в зоне бровей
Стресс
Неправильное питание (особенно опасны радикальные диеты)
Некачественный татуаж
Когда нужно идти ко врачу
Если брови не растут по вышеперечисленным причинам, то это плохо разве что с эстетической точки зрения. Однако фатального вреда для здоровья истончение бровей не несет — разве что глаз становится менее защищенным.
Другой вопрос если брови выпали на фоне гормонального сбоя, нарушений в работе щитовидной железы, авитаминоза, инфекционных или даже аутоиммунных болезней.
Поэтому если никаких механических манипуляций с бровями вы не делали, а волоски резко начали выпадать очень сильно, стоит обратиться ко врачу — вдруг вы вовремя заметили симптом более серьезных проблем.
- Если истончение бровей является следствием заболевания, то нарастить их возможно только после терапии. И только в случае, если луковицы волосяных фолликул остались целы, — отмечает Карпова.
Как отрастить густые брови
В первую очередь нужно понять, почему именно брови стали выпадать и, если нужно, устранить причину: например, отказаться от слишком жесткой диеты, вылечить болезнь.
- Восстановить густоту бровей возможно. Для этого можно использовать специальные лосьоны и масла, содержание компоненты, улучшающие кровообращение луковиц волосяных фолликулов бровей, их питание, стимулирующие рост волос.
Для этих целей подойдет, например, касторовое масло, масло репейника, никотиновая кислота, витамин Е.
Такие средства наносят 2 раза в день в течение не менее 6 недель.
Желательно в этот период воздержаться от окрашивания, травмирования кожи бровей.
Положительно на укрепление луковиц волосяных фолликулов и рост волос влияют витамины группы В, витамин С, витамин А, рыбий жир, — отмечает Карпова.
Продукты для густых бровей:
Мясо и птица
Яйца
Молочные продукты
Морковь и капуста
Морепродукты
Красная жирная рыба
Как рассказывает мастер-бровист Татьяна Андриец, помочь отрастить брови может массаж с помощью масел — касторового или репейного.
Как делать массаж:
Нанесите несколько капель масла для бровей на щеточку.
Расчесывайте брови щеточкой с маслом в течение минуты, слегка надавливая на них. Это поможет равномерно распределить масло по волоскам и подготовит кожу к проникновению питательных компонентов, усилив эффект от дальнейших массажных движений.
Приложите два-три пальца к бровям и слегка надавите. Двигайтесь от переносицы к вискам по линии роста бровей.
Прижмите подушечки пальцев к бровям и совершайте круговые движения, не отрывая пальцев.
Пощипывающими движениями большим и указательным пальцем пройдитесь от начала брови до хвостика. Важно захватывать именно кожу чуть выше и чуть ниже бровей, не дергая самих волосков.
В завершение массажа пройдитесь по бровям сначала легкими постукивающими, а затем поглаживающими движениями, чтобы успокоить кожу.
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