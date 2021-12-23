В холода «аккуратная» голова — вечная проблема для женщин. Из-за постоянного ношения шапки волосы быстро становятся грязными, а прическа, как не укладывай волосы, превращается в нечто бесформенное, пока доберешься до работы. По словам трихолога ГорКВД Ольги Медецкой, проблема повышенной жирности волос у корней не обязательно решается частым мытьем головы.
Ольга Медецкая
Дерматология
врач-дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- Головные уборы надо регулярно стирать — раз в неделю или хотя бы раз в 3-4 недели. Иначе на поверхности скапливаются чешуйки и секреты сальных желез, которые, в свою очередь, могут привести к обострению хронических заболеваний кожи головы и повышенной жирности. Также необходимо регулярно мыть расчески с шампунем. Кому-то этот способ покажется примитивным, но он действительно работает, — рассказала «Доктору Питеру» Ольга Медецкая.
В частом мытье головы нет ничего плохого, если для этого использовать подходящие шампуни, бережно очищающие кожу.
- Волосы надо мыть по мере загрязнения, а не раз в неделю — напоминает трихолог ГорКВД. — Только делать это нужно не агрессивными средствами — типа хозяйственного мыла, а бережными шампунями. Правильно подобранный шампунь не будет усиливать выработку себума — секрета, выделяемого сальными железами, и волосы дольше будут оставаться чистыми. Есть также специальные уходовые средства для жирного типа кожи головы, в которые входят фитоэстрогены, например, карликовая пальма, глина, цинк и другие микроэлементы.
Жирные волосы как симптом
Однако у повышенной жирности волос у корней могут быть и другие, более серьезные причины. И тогда, конечно, стирка шапки мало поможет. Ольга Медецкая назвала 2 причины, при которых без консультации врача трихолога, дерматолога, а иногда и эндокринолога точно не обойтись.
Наследственность. Если волосы быстро становятся жирными, независимо от времени года, и так было всегда. В этом случае — жирный тип кожи волосистой части головы обусловлен генетикой и врач-трихолог поможет подобрать нужный уход, чтобы снизить выработку кожного сала.
Эндокринопатии. Эта группа заболеваний связана с нарушением работы эндокринных желез, которые часто сопровождаются истончением и выпадением волос. В этом случае увеличение жирности кожи будет симптомом болезни, поэтому и бороться надо не с жирными волосами, а с первопричиной.
Жирные у корней, сухие на кончиках
Бывает, к повышенной жирности волос у корней присоединяется еще одна проблема — сухие кончики. По словам трихолога Медецкой, как правило, это связано с неправильным уходом и слишком агрессивном воздействии на волосы, что приводит к повреждению кутикулы (наружный слой волоса — Прим. ред.).
Что влияет:
Химическое воздействие на стержень волоса — окрашивание, тонирование, кератиновое выпрямление, биохимическая завивка.
Физическое воздействие — например, чрезмерное натяжение волос в прическе, как у профессиональных гимнасток или поклонниц бальных танцев.
Термическое воздействие — частое использование утюжков, плоек, горячих фенов.
Расчески тоже могут быть причастны к сухим кончикам.
- Если в расческе много поломанных зубчиков, то при использовании они будут цепляться за волосы и слущивать кутикулу. Поэтому расчески надо регулярно менять, — добавляет трихолог.
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