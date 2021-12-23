- Головные уборы надо регулярно стирать — раз в неделю или хотя бы раз в 3-4 недели. Иначе на поверхности скапливаются чешуйки и секреты сальных желез, которые, в свою очередь, могут привести к обострению хронических заболеваний кожи головы и повышенной жирности. Также необходимо регулярно мыть расчески с шампунем . Кому-то этот способ покажется примитивным, но он действительно работает, — рассказала «Доктору Питеру» Ольга Медецкая.

В частом мытье головы нет ничего плохого, если для этого использовать подходящие шампуни, бережно очищающие кожу.

- Волосы надо мыть по мере загрязнения, а не раз в неделю — напоминает трихолог ГорКВД. — Только делать это нужно не агрессивными средствами — типа хозяйственного мыла, а бережными шампунями. Правильно подобранный шампунь не будет усиливать выработку себума — секрета, выделяемого сальными железами, и волосы дольше будут оставаться чистыми. Есть также специальные уходовые средства для жирного типа кожи головы, в которые входят фитоэстрогены, например, карликовая пальма, глина, цинк и другие микроэлементы.