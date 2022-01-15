Исследователи из британского университета Кардиффа выяснили, что защитная маска на лице в эпоху пандемии перестала быть «отталкивающим» атрибутом, как это воспринималось до появления коронавируса. Об этом
- Мы хотели проверить, изменилось ли отношение к людям в медицинских одноразовых масках с тех пор, как их стали носить повсеместно, — рассказал доктор Майкл Льюис, один из авторов исследования.
Ученые также проанализировали, мужчины в каких масках больше нравятся женщинам.
Исследование было проведено в феврале 2021 года, когда британцы уже привыкли носить маски. Женщин попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность мужчин в масках и без них.
Участницам эксперимента показали несколько фото — в том числе мужчины в простой маске, молодого человека, закрывающего лицо черной книгой и мужчины в синей одноразовой медицинской маске.
- Наше исследование показывает, что мужские лица кажутся более привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками, — говорит ученый. — Также оказалось, что женщинам больше понравился мужчина в тканевой маске, чем тот, что был без маски или прикрывал лицо книгой. Но синяя хирургическая маска — обычная, одноразовая — делала ее владельца максимально привлекательным для женщин.
Результаты исследования полностью противоположны тем, что были получены до пандемии, обращают внимание ученые.
- Ковид и пандемия изменили нашу психологию в том, как мы воспринимаем людей в масках, — говорят ученые. — Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «Этот человек болен, мне нужно держаться от него подальше». Теперь мы можем наблюдать сдвиг в нашей психологии, так как маски для лица больше не служат сигналом заражения.
Доктор Льюис подчеркнул, что маски делают людей более привлекательными, возможно, и потому, что в этом случае больше внимания человек обращает на глаза, а недоступные взгляду черты лица «дорисовывает» сам — причем, те, что ему, скорее всего, понравятся.
Есть и еще одна версия. Ученые предполагают, что мы привыкли к медикам, которые почти не снимают маски, и в таком виде предстают перед пациентами — фактическими и потенциальными. Поэтому люди ассоциируют любого человека в защитной маске с теми, кто лечит, помогает и спасает.
- Во времена пандемии, когда мы чувствуем себя уязвимыми, человек в маске обнадеживает, успокаивает и вызывает позитивные чувства, — заключают ученые.
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