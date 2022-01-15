Исследователи из британского университета Кардиффа выяснили, что защитная маска на лице в эпоху пандемии перестала быть «отталкивающим» атрибутом, как это воспринималось до появления коронавируса. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на журнал Cognitive Research: Principles and Implications.

- Мы хотели проверить, изменилось ли отношение к людям в медицинских одноразовых масках с тех пор, как их стали носить повсеместно, — рассказал доктор Майкл Льюис, один из авторов исследования.

Ученые также проанализировали, мужчины в каких масках больше нравятся женщинам.