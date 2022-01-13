На Камчатке Минздрав начал проверку по факту смерти 18-летней девушки, говорится на сайте ведомства. Она умерла через месяц после получения второго компонента вакцины от коронавируса.

В ведомстве заявляют, что выводы о связи вакцинации со смертью девушки преждевременные, а точную причину ещё должны установить эксперты.

По данным Минздрава, 18-летняя девушка привилась «Спутником V». Первый компонент вакцины был введен 18 ноября, второй — 12 декабря. Между двумя дозами девушка не обращалась к медикам, но через пять дней после второй прививки была госпитализирована в краевую больницу с предварительным диагнозом «инсульт». 11 января девушка умерла.

В ведомстве пояснили, что нарушений в работе врачей стационарного отделения не выявлено.