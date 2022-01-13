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На Камчатке Минздрав начал проверку по факту смерти 18-летней девушки, говорится на сайте ведомства. Она умерла через месяц после получения второго компонента вакцины от коронавируса.

В ведомстве заявляют, что выводы о связи вакцинации со смертью девушки преждевременные, а точную причину ещё должны установить эксперты.

По данным Минздрава, 18-летняя девушка привилась «Спутником V». Первый компонент вакцины был введен 18 ноября, второй — 12 декабря. Между двумя дозами девушка не обращалась к медикам, но через пять дней после второй прививки была госпитализирована в краевую больницу с предварительным диагнозом «инсульт». 11 января девушка умерла.

В ведомстве пояснили, что нарушений в работе врачей стационарного отделения не выявлено. 

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В Минздраве, ссылаясь на медицинскую тайну, подчёркивают, что у пациентки могла быть «хроническая болезнь, о которой она не знала». Название этой патологии в краевом ведомстве не назвали.

- Существует медицинская тайна, и мы не вправе раскрывать всех подробностей этого дела. Но есть основания полагать, что у умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала. Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать метотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила, — отметили в Минздраве.

Медики поликлиники, которые проводили вакцинацию, также считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка, так как после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца — это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений.  

В Минздраве отмечают, что точную причину смерти 18-летней девушки установят медицинские эксперты. 

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В местных СМИ и соцсетях активно обсуждают трагическую смерть молодой девушки на Камчатке. Известно, что уже после первой прививки у нее сильно болела голова, а через три дня после второй дозы у нее начала неметь правая рука, через четыре дня отказала нога. В больнице девушке стало лучше, но 25 декабря у нее опять начались головные боли и поднялась температура, отказали почки, развился отек мозга. Мама девушки рассказала, что после МРТ врачи сделали вывод, что ее дочь могла умереть от аутоиммунного энцефалита.

Анна Майская