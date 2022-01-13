На Камчатке Минздрав начал проверку по факту смерти 18-летней девушки,
В ведомстве заявляют, что выводы о связи вакцинации со смертью девушки преждевременные, а точную причину ещё должны установить эксперты.
По данным Минздрава, 18-летняя девушка привилась «Спутником V». Первый компонент вакцины был введен 18 ноября, второй — 12 декабря. Между двумя дозами девушка не обращалась к медикам, но через пять дней после второй прививки была госпитализирована в краевую больницу с предварительным диагнозом «инсульт». 11 января девушка умерла.
В ведомстве пояснили, что нарушений в работе врачей стационарного отделения не выявлено.
В Минздраве, ссылаясь на медицинскую тайну, подчёркивают, что у пациентки могла быть «хроническая болезнь, о которой она не знала». Название этой патологии в краевом ведомстве не назвали.
- Существует медицинская тайна, и мы не вправе раскрывать всех подробностей этого дела. Но есть основания полагать, что у умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала. Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать метотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила, — отметили в Минздраве.
Медики поликлиники, которые проводили вакцинацию, также считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка, так как после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца — это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений.
В Минздраве отмечают, что точную причину смерти 18-летней девушки установят медицинские эксперты.
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