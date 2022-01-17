Крещение в 2022 году 19 января традиционно соберет желающих окунуться в купель. Считается, что вода в озерах и реках в ночь на 19 января приобретает чудодейственную силу и способна даже исцелять.
В очередь к купелям выстроятся православные, кто уже не первый раз купается в ледяной воде в разгар зимы, и новички — желающие приобщиться к народной традиции (церковь не обязывает строго ее соблюдать).
Перенес ковид — в купель нельзя!
- Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями, а также тем, кто переболел COVID-19, лучше воздержаться от погружения в прорубь, — заявили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга.
В Красноярске из-за ковида и вовсе
В Магнитогорске окунуться в прорубь на Крещение будет возможно только при предъявлении QR-кода.
С точки зрения медицины, купание зимой в водоемах (моржевание), контрастный душ и обливание холодной водой — это закаливание. Оно полезно как эффективная тренировка сосудов, от состояния которых во многом зависит здоровье и долголетие человека. Но закаливаться нужно правильно, делать это регулярно, и главное — не забывать про здравый смысл.
- У экстремального закаливания масса негативных последствий, вплоть до остановки сердца, — говорит врач общей практики Анна Тарасова. — Правда, это не значит, что при сердечно-сосудистых заболеваниях вообще нельзя закаляться. Наоборот, это даже может быть полезно — поможет укрепить сосуды и улучшит работу всей сердечно-сосудистой системы. Однако, системность, последовательность и учёт индивидуальных особенностей здоровья — всё это имеет положительное влияние на адаптацию организма к новым температурным режимам.
Если начинать закаливаться в январе, аккурат к крещенским купаниям, это может стать серьезным ударом для иммунитета, считает врач.
— Неадаптированный организм и так тратит много сил на борьбу с холодом, а тут еще нагрузки в виде перепадов температур. Скорее всего, после такого эксперимента будет простуда, заболевание и, в итоге, разочарование в идее закаливания, — предупреждает Анна Тарасова.
Что происходит с организмом в момент погружения в прорубь в Крещение
В первые три минуты у человека развивается так называемый «холодовый шок».
Учащается сердцебиение, увеличивается частота дыхательных движений, теряется контроль дыхания, падает температура кожи.
- Поэтому, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системами, они могут резко усугубиться, — отмечает врач. — Даже у опытных купальщиков такое мероприятие несет риск внезапной смерти, максимальная опасность которой возникает именно в первые три минуты после погружения.
При нахождении в холодной воде более 3 минут начинают страдать мышцы и нервные окончания.
При снижении температуры «ядра» тела до 25 градусов развивается остановка сердца и наступает смерть.
Во время купаний в Крещение погружаться в воду лучше не больше, чем на полминуты. При этом заходить в воду рекомендовано до подбородка. Нужно это для исключения переохлаждения и спазма сосудов.
Врач предупреждает, что люди с ожирением больше защищены от критического переохлаждения, но не от «холодового шока». Важно, что после и до купания в проруби категорически нельзя употреблять алкоголь и растираться алкоголем, так как это ведет к расширению сосудов и увеличению теплопотери.
Дети и купания в Крещение
Дети при купании в ледяной воде подвергаются еще большим рискам, чем взрослые, потому что адаптивные способности их организма меньше.
Татьяна Петракова
медицина
инструктор-методист по лечебной физкультуре педиатрического центра семейной клиники «Роддом на Фурштатской», кандидат педагогических наукrody.rd2.ru/
- Моржевание является стрессом для организма, — обращает внимание Татьяна Петракова, инструктор-методист по лечебной физкультуре «Роддома на Фурштатской». - Физиолог Ганс Селье (1936) в своих учениях показал, что чем бы ни был вызван стресс, реакция организма на него всегда однотипна. Она выражается в том, что вначале все силы организма мобилизуются, чтобы выжить, в том числе и иммунитет, и несовершенная гормональная система ребенка. Через некоторое время наступает вторая фаза — фаза истощения. В этой фазе все защитные силы организма истощаются, и на этом фоне возможно появление различных заболеваний.
Кроме того, приучая реагировать организм на экстремальные холод, мы отучаем систему терморегуляции реагировать на средние и слабые холодовые нагрузки), которые чаще бывают весной и осенью.
Эксперт обращает внимание, что врачи рекомендуют для детей мягкие виды закаливания. Это снижение температуры воздуха дома до 18-20 градусов, влажности — до 40%, хождение дома босиком, прогулки на свежем воздухе не менее двух часов, плавание, регулярные физические нагрузки.
Как правильно закаливаться взрослым
Отличный и доступный метод закаливания — контрастный душ по правильной схеме
Прогрев тела теплой водой
Обливание холодной водой
Обливание теплой водой
Обливание холодной водой.
- Это один цикл контрастного душа, — поясняет врач общей практики, ревматолог клиники HADASSAH MOSCOW Анна Тарасова. — В этом варианте его следует делать около 10-12 дней, один раз в день, по утрам, постепенно увеличивая продолжительность обливания холодной водой и сокращая воздействие теплой воды.
В чем польза закаливания
Ученые из Израиля выяснили, как именно закаливающие процедуры влияют на иммунитет. Для этого группа участников эксперимента три раза в неделю обливалась холодной водой (14 градусов) в течение 6 недель.
По итогу, в контрольной группе выросла концентрация клеток иммунной системы — моноцитов и ряда лимфоцитов (в частности, Т-лимфоцитов и B-лимфоцитов).
Моноциты — это крупные лейкоциты, способные уничтожать бактерии, а также очищать организм от погибших лейкоцитов и подготавливать место воспаления к регенерации.
Т-лимфоциты распознают вторжение «чужаков» и уничтожают клетки, зараженные вирусом, а также опухолевые клетки.
B-лимфоциты отвечают за «память» нашего иммунитета.
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