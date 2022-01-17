Крещение в 2022 году 19 января традиционно соберет желающих окунуться в купель. Считается, что вода в озерах и реках в ночь на 19 января приобретает чудодейственную силу и способна даже исцелять.

В очередь к купелям выстроятся православные, кто уже не первый раз купается в ледяной воде в разгар зимы, и новички — желающие приобщиться к народной традиции (церковь не обязывает строго ее соблюдать).