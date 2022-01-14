ИМТ (индекс массы тела) — один из важнейших показателей, который необходимо контролировать для того, чтобы следить за здоровьем организма.

Рассчитав ИМТ, можно оценить соответствие веса и роста человека и таким образом определить, оптимальная у вас масса тела, недостаточная или избыточная.

Вычислить ИМТ можно по простой формуле: вес человека, например, 60 кг, нужно разделить на рост человека, например, 1,7 м, возведенный в квадрат. В нашем примере ИМТ равен 20,8, что является абсолютной нормой.