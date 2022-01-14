ИМТ (индекс массы тела) — один из важнейших показателей, который необходимо контролировать для того, чтобы следить за здоровьем организма.
Рассчитав ИМТ, можно оценить соответствие веса и роста человека и таким образом определить, оптимальная у вас масса тела, недостаточная или избыточная.
Вычислить ИМТ можно по простой формуле: вес человека, например, 60 кг, нужно разделить на рост человека, например, 1,7 м, возведенный в квадрат. В нашем примере ИМТ равен 20,8, что является абсолютной нормой.
Ирина Панюхина
медицина
Врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России, заведующая консультативным отделением КДЦ
- Если индекс массы тела находится в пределах 18,5-25, то такое соотношение веса и роста считается оптимальным, если ИМТ ниже 18,5 — это говорит о недостаточной массе тела, при этом показатель ниже 16 свидетельствует о выраженном дефиците веса, — поясняет врач-кардиолог ФМБА Ирина Панюхина. — Об избыточной массе тела или предожирении говорят значения ИМТ от 25 до 30, ожирение фиксируется при показателях от 30 и выше (от 30 до 35 — ожирение первой степени, от 35 до 40 — ожирение второй степени, 40 и выше — ожирение третьей степени или морбидное).
Нормальная работа сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от индекса массы тела, а повышенный ИМТ — это основной фактор риска для развития заболеваний сердца и сосудов, предупреждает кардиолог.
- Согласно статистике, у людей с избыточным весом частота возникновения сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 28%, — обращает внимание врач. — На фоне ожирения чаще всего возникают дистрофические изменения в миокарде, атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Кардиолог обращает внимание, что дефицит веса также опасен для сердечно-сосудистой системы, так как при недостаточной массе тела снижается иммунитет, поэтому человек становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям, которые нередко дают осложнения на сердце.
- Вот почему так важно контролировать индекс массы тела, — резюмирует Ирина Панюхина. — Поддерживать оптимальное соотношение роста и веса позволит рациональное питание и умеренные физические нагрузки, кроме того, важно ответственно следить за общим состоянием здоровья организма: регулярно проходить профилактические обследования, сдавать базовые анализы, следить за уровнем холестерина и сахара в крови.
Ранее исследователи из США проанализировали соотношение веса и роста человека и вывели «оптимальный» индекс массы тела (ИМТ). Этот показатель равняется 26.
При этом врачи и ученые отмечают, что значение ИМТ не всегда однозначно. Так, у качающих мышцы и занимающихся спортом этот показатель может быть довольно высоким — например, ИМТ футболистов 30 или даже 40 за счет мускулов. Ведь чем больше у вас мышц, тем больше вы можете весить, но тем более стройным будете выглядеть.
Кроме того, пропорции мышечной и жировой ткани в организме изменяются с возрастом, поэтому для правильных выводов необходимо брать во внимание и пол, и возраст человека.
Кроме того, «опасные» показатели при нормальном соотношении роста и веса у человека — это большой объем талии и наличие висцерального жира, который обволакивает внутренние органы — печень, поджелудочную железу, кишечник и почки. В отличие от подкожного жира, висцеральный повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета второго типа, инсульта и повышает «плохой» холестерин. Узнать уровень висцерального жира можно при помощи МРТ.
Условно оценить риски поможет и измерение окружности талии.
Для женщин опасным считается показатель 88 см, если она не беременна, для мужчин — 102 см. Можно сравнить и соотношение талии и бедер (их объем измеряют по самой широкой части ягодиц). Разделите одно число на другое (размер талии на размер бедер). Для мужчин «красный» показатель — выше 0,9, у женщин — более 0,8.
Комментарии0