Но есть и хорошие новости из мира генетики: не все гены «любят» коронавирус. Некоторые, наоборот, могут защитить человека от новой инфекции. Один из таких генов обнаружили ученые из Каролинского института, пишет MedicalXpress.

Предыдущие исследования, в которых чаще всего изучали людей европеоидной расы показали, что у некоторых есть определенный сегмент ДНК, из-за которого вероятность развития тяжелого течения ковида на 20% ниже, чем у остальных. Этот сегмент ДНК кодирует гены иммунной системы, он унаследован от неандертальцев примерно у половины всех людей за пределами Африки.

Чтобы идентифицировать конкретный вариант гена, исследователи искали людей, у которых есть части только этого сегмента ДНК. Свое внимание ученые сосредоточили на африканцах, так как считается, что у них дефицит «неандертальского гена». В исследовании участвовали 2 787 госпитализированных пациентов с коронавирусом африканского происхождения и 130 997 человек в контрольной группе из шести когортных исследований Выяснилось, что 80% имели защитный вариант.

Однако после авторы выяснили, что небольшая часть этого участка ДНК одинакова как у людей африканского, так и европейского происхождения.