Исследователи из Медицинского университета Белостока в Польше выявили ген, который удваивает риски тяжелого течения ковида,
По их словам, этот ген присутствует примерно у 14% населения Польши, в Европе его меньше — всего около 8-9%, а вот в Индии, как выяснилось, носителей гораздо больше — целых 27%.
Речь идет о гене, который получил название LZTFL1 — он и раньше интересовал ученых. Еще в ноябре 2021 года исследователи из Оксфорда пришли к выводу, что именно этот ген удваивает риск дыхательной недостаточности у зараженных новой инфекцией. Тогда ученые выяснили, что его носителей очень много в странах Азии — около 60%.
Исследование польских ученых подтверждает предыдущую работу коллег из Оксфорда. Они надеются, что эти данные помогут врачам выявить тех, кто подвергается наибольшему риску заболевания, и определить их приоритетность для вакцинации. В Польше вакцинировано 52% населения и поскольку 14% из всех проживающих в стране имеют этот ген, есть надежда, что это побудит население записаться на прививку.
«После более чем полутора лет работы удалось выявить ген, отвечающий за предрасположенность к серьезным заболеваниям коронавирусом, — заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. — Это означает, что в будущем мы сможем выявлять людей, которые точно сильно пострадают в случае заражения».
Но есть и хорошие новости из мира генетики: не все гены «любят» коронавирус. Некоторые, наоборот, могут защитить человека от новой инфекции. Один из таких генов обнаружили ученые из Каролинского института,
Предыдущие исследования, в которых чаще всего изучали людей европеоидной расы показали, что у некоторых есть определенный сегмент ДНК, из-за которого вероятность развития тяжелого течения ковида на 20% ниже, чем у остальных. Этот сегмент ДНК кодирует гены иммунной системы, он унаследован от неандертальцев примерно у половины всех людей за пределами Африки.
Чтобы идентифицировать конкретный вариант гена, исследователи искали людей, у которых есть части только этого сегмента ДНК. Свое внимание ученые сосредоточили на африканцах, так как считается, что у них дефицит «неандертальского гена». В исследовании участвовали 2 787 госпитализированных пациентов с коронавирусом африканского происхождения и 130 997 человек в контрольной группе из шести когортных исследований Выяснилось, что 80% имели защитный вариант.
Однако после авторы выяснили, что небольшая часть этого участка ДНК одинакова как у людей африканского, так и европейского происхождения.
Защитный ген получил название (rs10774671-G) — он определяет длину белка, кодируемого геном OAS1. Предыдущие исследования показали, что более длинный вариант белка эффективнее разрушает SARS-CoV-2. «То, что мы начинаем детально понимать генетические факторы риска, является ключом к разработке новых лекарств против COVID-19», — говорит соавтор работы Брент Ричардс.
«Тот факт, что лица африканского происхождения имели одинаковую защиту, позволил нам определить уникальный вариант ДНК, который действительно защищает от инфекции COVID-19», — добавляет первый автор исследования Дженнифер Хаффман.
Комментарии1