Чуть больше 30 лет, без хронических заболеваний, стройные, спортивные и с поражением легких более 90 процентов. Все чаще в реанимации оказываются именно такие пациенты. Если в первую-вторую волны тяжелое течение ковида было характерно для пожилых с букетом болезней сердца, сосудов, щитовидной железы, то в третью и четвертую в интенсивной терапии нуждаются молодые. Ученые и врачи пытаются разгадать загадку, от чего зависит, как именно будет протекать новая коронавирусная инфекция? На что обратить внимание, чтобы вовремя среагировать на ухудшающееся состояние?
Серьезное исследование провели врачи из Университета Страсбурга. Они использовали сразу несколько методов анализа, в том числе искусственный интеллект, чтобы проанализировать данные «подопытных». В исследование вошли 47 человек, лежавших в отделении интенсивной терапии на ИВЛ, 25 человек из терапевтического отделения с диагнозом COVID-19 и 22 здоровых человека.
- Анализы включали секвенирование всего генома, РНК цельной крови, протеомику мононуклеарных клеток плазмы и крови, профилирование цитокинов и высокопроизводительное иммунофенотипирование, — описал процесс исследования в меджурнале
Влияние этого гена подтвердилось и во втором независимом исследовании с участием 81 человека в критическом состоянии и 73 выздоровевших после COVID-19 пациентов.
- Подавление ADAM9 уменьшало поглощение и репликацию (воспроизведение — прим. ред.) SARS-CoV-2 в эпителиальных клетках легких человека, — уточнил еще один автор работы Томас Читтенден из отделения генетики и геномики Гарвардской медицинской школы. — Мы определили ADAM9 как потенциальную терапевтическую мишень.
Среди тех, кто участвовал в исследовании, не было людей с диабетом 1 и 2 типов, хронических заболеваний почек, обструктивной болезни легких и сердечных заболеваний, которые, потенциально, могут утяжелить течение новой коронавирусной инфекции.
- Для лечения критических пациентов можно подготовить стратегию с использованием антител, которые способны блокировать ADAM9, для лечения тяжелых пациентов, — уточнили исследователи. — Или использовать другие терапевтические агенты, которые снижают концентрацию или активность ADAM9.
ADAM9, кстати, влияет не только на тяжесть течения ковида, он «виновен» и в других воспалительных процессах.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
- Прежде всего, в сосудах, — объяснила профессор, доктор биологических наук Анча Баранова. — Так же он поддерживает вирулентность (способность вызывать заболевание или гибель организма — прим. ред.) еще одного РНК вируса — энцефаломиокардита.
Энцефаломиокардит может вызывать вирус Коксаки В, чаще всего он наблюдается у новорожденных и грудных детей и характеризуется тяжелым течением.
- Существуют естественные регуляторы ADAM9, которые продаются в наших магазинах, — говорит Анча Баранова. — В «антиковидной команде» играют:
физетин — содержится в луке и клубнике;
галангин — в прополисе и бессмертнике;
ликохалкон — в солодке (лакрице).
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