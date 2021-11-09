Чуть больше 30 лет, без хронических заболеваний, стройные, спортивные и с поражением легких более 90 процентов. Все чаще в реанимации оказываются именно такие пациенты. Если в первую-вторую волны тяжелое течение ковида было характерно для пожилых с букетом болезней сердца, сосудов, щитовидной железы, то в третью и четвертую в интенсивной терапии нуждаются молодые. Ученые и врачи пытаются разгадать загадку, от чего зависит, как именно будет протекать новая коронавирусная инфекция? На что обратить внимание, чтобы вовремя среагировать на ухудшающееся состояние?

Серьезное исследование провели врачи из Университета Страсбурга. Они использовали сразу несколько методов анализа, в том числе искусственный интеллект, чтобы проанализировать данные «подопытных». В исследование вошли 47 человек, лежавших в отделении интенсивной терапии на ИВЛ, 25 человек из терапевтического отделения с диагнозом COVID-19 и 22 здоровых человека.