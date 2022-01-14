От уровня гормонов в женском организме зависят многие процессы. Например, гормональные скачки перед менструацией могут сопровождаться предменструальным синдромом (ПМС). Появляется раздражительность, сонливость, есть вероятность болей в спине и пояснице, изменение аппетита, головная боль, вздутие живота. Справиться с проявлениями может правильное питание.
- Женское тело просто невероятно, и то, что оно может делать и через что проходит месяц за месяцем, просто сногсшибательно, — говорит диетолог Миначи Петтукола. — Ежемесячные изменения естественны, но правильное питание организма до, во время и после может помочь не только питать тело в это время, но и решать любые связанные с этим проблемы.
В фолликулярную (менструальную) фазу
По мнению диетолога, тут важно поддерживать уровень энергии. Нужны продукты, которые этому поспособствуют, чтобы избежать боли и дискомфорта.
Что есть: продукты, богатые железом и магнием — жирную рыбу, темный шоколад, йогурт, цельнозерновой хлеб. Чай с мятой или имбирем помогут уменьшить спазмы. Также стоит больше уделять внимания питьевому режиму, больше двигаться, но не слишком интенсивно.
В овуляцию (пролиферативную фазу)
Она наступает примерно на 14-й день после начала нового цикла. В этот период яйцеклетка покидает яичники и устремляется в маточную трубу. Может произойти зачатие. Самое время поддержать свой организм, но не перегружать его.
Что есть: в этот период Миначи Петтукола рекомендует обратить внимание на витамины группы В, нежирные белки и кальций. Не лишним будет железо в продуктах — мясо, шпинат, темная листовая зелень, бобовые и молочные продукты, они увеличат фертильность и ваши шансы на зачатие, если вы этого желаете. Добавьте в свой рацион хорошие углеводы: овес, бурый рис, фрукты, волокнистые овощи, чечевицу, льняное семя, орехи, цельнозерновые и крупы. Больше двигайтесь и не забывайте пить воду.
В лютеиновую (секреторную) фазу
Предменструальный синдром возникает как раз в этот период, он может проявляться вздутием живота, тягой к запрещенной еде, перепадами настроения, усталостью, раздражительностью.
Что есть: темный шоколад, растительные белки, продукты, богатые клетчаткой — капусту, шпинат, орехи, тофу, чечевицу и бобы. Снизьте потребление соли, так как она может вызвать задержу воды, способствовать вздутию живота. Старайтесь не переедать, так как это может спровоцировать и усугубить расстройство желудка, начнет вырабатываться лишняя кислота.
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