- Женское тело просто невероятно, и то, что оно может делать и через что проходит месяц за месяцем, просто сногсшибательно, — говорит диетолог Миначи Петтукола. — Ежемесячные изменения естественны , но правильное питание организма до, во время и после может помочь не только питать тело в это время, но и решать любые связанные с этим проблемы.

В фолликулярную (менструальную) фазу

По мнению диетолога, тут важно поддерживать уровень энергии. Нужны продукты, которые этому поспособствуют, чтобы избежать боли и дискомфорта.