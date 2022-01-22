эко вызывает рак
Фото
Getty Images

Сегодня все, что касается ЭКО и любых других вспомогательных репродуктивных технологий, вызывает живой интерес среди людей разного возраста. Молодежь больше заботит стоимость процедур и их эффективность в лечении бесплодия, а люди постарше переживают — не будет ли последствий, ведь сегодня, наряду с развитием медицины, резко возросло и число случаев онкологии у женщин.

Нет ли тут связи, особенно в виду того, какой интерес возник среди популярных, знаменитых людей в отношении применения различных методик рождения детей. Мы попросили разъяснения этого вопроса у Ольги Трофимовой, врача-репродуктолога, заведующей отделением ВРТ клиники «Мать и дитя Юго-Запад» Москвы.

Ольга Трофимова

Акушерство, гинекология, репродуктология

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н. Зав. отд. «Мать и дитя Юго-Запад»

www.instagram.com/dr.trofimovaolga/

Откуда такие ассоциации?

Во многом такие ассоциации возникли из-за того, что мы видим по телевизору и читаем в разных средствах массовой информации. Многие известные актрисы, певицы и спортсменки стали мамами при помощи ЭКО (или других вспомогательных репродуктивных методик) после 40-45 лет. Но, увы, есть и случаи, когда знаменитые женщины ушли из жизни из-за рака (причем, в расцвете лет, имея маленьких детей) или они отчаянно борются с недугом. И, как сообщают в СМИ, они же перед болезнью проходили процедуру ЭКО или иные ВРТ. Волей-неволей могут возникать ассоциации.

Читайте также

«Мифы навязаны обществом»

Однако врачи не подтверждают эту теорию, ведь процедура используется уже много десятилетий, можно сделать четкие и определенные выводы. Но и сама эта тема не нова, но все еще актуальна и практически всегда поднимается, когда ведется дискуссия о лечение бесплодия методом ЭКО.

«Практически на каждом приеме я и мои коллеги-репродуктологи работаем с теми или иными страхами, мифами ЭКО, навязанные обществом нашим пациентам», — говорит Ольга Трофимова.

Самый частый из навязанных страхов — применяемые методы нанесут вред моему здоровью и здоровью моего будущего ребенка.  Как раз для того, чтобы этого не произошло, проводится всестороннее обследование перед вступлением в любую программу ЭКО.

Читайте также

Анализы и тесты

Любая семейная пара или женщина, которая была на приеме врача-репродуктолога, получали от специалиста на руки очень немаленький список лабораторных и инструментальных методов исследования перед проведением программы ЭКО (или других вариантов программ).

Все они проводятся согласно приказу МЗ 803 и клиническим рекомендациям РАРЧ (это Российская Ассоциация Репродукции Человека). Такой внушительный список предварительных исследований и тестов практически всегда вызывает вопрос, зачем сдавать так много анализов. Врачи объясняют — это нужно именно для того, чтобы предварительно оценить здоровье будущей мамочки (и будущего папы, кстати, тоже — если это не сперма донора, которого предварительно уже проверили по всем показателям).

Для врача основная задача — не только способствовать наступлению беременности и рождению ребенка, но и сделать этот процесс максимально безопасным.

Фото №1 - Репродуктолог Трофимова рассказала о связи ЭКО с развитием рака у женщин
Фото
Getty Images

Специалисты проверяют, причем тщательно и неоднократно, состояние гормонозависимых органов. Это:

  • матка,

  • эндометрий (внутренняя стенка матки),

  • яичники,

  • шейка матки,

  • молочные железы,

  • щитовидная железа.

При наличии показаний, жалоб, особенностей анамнеза (если женщина ранее имела проблемы со здоровьем), проводят дополнительные обследования других органов. И поэтому нельзя скрывать от врача любые проблемы со здоровьем — нужно проверить все органы, чтоб подойти к программе во всеоружии.

ЭКО не приводит к раку

Сама программа ЭКО не может вызвать образования онкологического процесса. Это уже много кратно определено и доказано наукой. Но при наличии имеющегося ракового процесса, пусть даже самого небольшого очага, может способствовать прогрессированию. Рак может начать прогрессировать, быстрее расти.

Сама беременность, даже наступившая без какой-либо стимуляции, естественная, тоже вызовет аналогичную стимуляцию опухолевых процессов.

Все дело в том, что беременность является достаточно продолжительной гормональной нагрузкой на организм женщины.

В настоящее время проведенные исследования, говорят о том, что нет данных, которые бы подтверждали, что ЭКО увеличивает риск онкологического процесса.

Читайте также

На здоровье влияет не только ЭКО

Есть мнение, что результат воздействия программы ЭКО на здоровье должен оцениваться все-таки в более-менее коротком промежутке времени. Однако в период между проведением ЭКО и до рождения ребенка включается много других факторов, которые могут повлиять и изменить результат беременности и родов. Многое зависит и от здоровья самой женщины, и развитие определенных проблем, в том числе онкологии, будет совершенно не связанным с самой программой ЭКО. 

Алена Парецкая