Сегодня все, что касается ЭКО и любых других вспомогательных репродуктивных технологий, вызывает живой интерес среди людей разного возраста. Молодежь больше заботит стоимость процедур и их эффективность в лечении бесплодия, а люди постарше переживают — не будет ли последствий, ведь сегодня, наряду с развитием медицины, резко возросло и число случаев онкологии у женщин.
Нет ли тут связи, особенно в виду того, какой интерес возник среди популярных, знаменитых людей в отношении применения различных методик рождения детей. Мы попросили разъяснения этого вопроса у Ольги Трофимовой, врача-репродуктолога, заведующей отделением ВРТ клиники «Мать и дитя Юго-Запад» Москвы.
Ольга Трофимова
Акушерство, гинекология, репродуктология
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н. Зав. отд. «Мать и дитя Юго-Запад»www.instagram.com/dr.trofimovaolga/
Откуда такие ассоциации?
Во многом такие ассоциации возникли из-за того, что мы видим по телевизору и читаем в разных средствах массовой информации. Многие известные актрисы, певицы и спортсменки стали мамами при помощи ЭКО (или других вспомогательных репродуктивных методик) после 40-45 лет. Но, увы, есть и случаи, когда знаменитые женщины ушли из жизни из-за рака (причем, в расцвете лет, имея маленьких детей) или они отчаянно борются с недугом. И, как сообщают в СМИ, они же перед болезнью проходили процедуру ЭКО или иные ВРТ. Волей-неволей могут возникать ассоциации.
«Мифы навязаны обществом»
Однако врачи не подтверждают эту теорию, ведь процедура используется уже много десятилетий, можно сделать четкие и определенные выводы. Но и сама эта тема не нова, но все еще актуальна и практически всегда поднимается, когда ведется дискуссия о лечение бесплодия методом ЭКО.
«Практически на каждом приеме я и мои коллеги-репродуктологи работаем с теми или иными страхами, мифами ЭКО, навязанные обществом нашим пациентам», — говорит Ольга Трофимова.
Самый частый из навязанных страхов — применяемые методы нанесут вред моему здоровью и здоровью моего будущего ребенка. Как раз для того, чтобы этого не произошло, проводится всестороннее обследование перед вступлением в любую программу ЭКО.
Анализы и тесты
Любая семейная пара или женщина, которая была на приеме врача-репродуктолога, получали от специалиста на руки очень немаленький список лабораторных и инструментальных методов исследования перед проведением программы ЭКО (или других вариантов программ).
Все они проводятся согласно приказу МЗ 803 и клиническим рекомендациям РАРЧ (это Российская Ассоциация Репродукции Человека). Такой внушительный список предварительных исследований и тестов практически всегда вызывает вопрос, зачем сдавать так много анализов. Врачи объясняют — это нужно именно для того, чтобы предварительно оценить здоровье будущей мамочки (и будущего папы, кстати, тоже — если это не сперма донора, которого предварительно уже проверили по всем показателям).
Для врача основная задача — не только способствовать наступлению беременности и рождению ребенка, но и сделать этот процесс максимально безопасным.
Специалисты проверяют, причем тщательно и неоднократно, состояние гормонозависимых органов. Это:
матка,
эндометрий (внутренняя стенка матки),
яичники,
молочные железы,
щитовидная железа.
При наличии показаний, жалоб, особенностей анамнеза (если женщина ранее имела проблемы со здоровьем), проводят дополнительные обследования других органов. И поэтому нельзя скрывать от врача любые проблемы со здоровьем — нужно проверить все органы, чтоб подойти к программе во всеоружии.
ЭКО не приводит к раку
Сама программа ЭКО не может вызвать образования онкологического процесса. Это уже много кратно определено и доказано наукой. Но при наличии имеющегося ракового процесса, пусть даже самого небольшого очага, может способствовать прогрессированию. Рак может начать прогрессировать, быстрее расти.
Сама беременность, даже наступившая без какой-либо стимуляции, естественная, тоже вызовет аналогичную стимуляцию опухолевых процессов.
Все дело в том, что беременность является достаточно продолжительной гормональной нагрузкой на организм женщины.
В настоящее время проведенные исследования, говорят о том, что нет данных, которые бы подтверждали, что ЭКО увеличивает риск онкологического процесса.
На здоровье влияет не только ЭКО
Есть мнение, что результат воздействия программы ЭКО на здоровье должен оцениваться все-таки в более-менее коротком промежутке времени. Однако в период между проведением ЭКО и до рождения ребенка включается много других факторов, которые могут повлиять и изменить результат беременности и родов. Многое зависит и от здоровья самой женщины, и развитие определенных проблем, в том числе онкологии, будет совершенно не связанным с самой программой ЭКО.
Комментарии2