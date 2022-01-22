Сегодня все, что касается ЭКО и любых других вспомогательных репродуктивных технологий, вызывает живой интерес среди людей разного возраста. Молодежь больше заботит стоимость процедур и их эффективность в лечении бесплодия, а люди постарше переживают — не будет ли последствий, ведь сегодня, наряду с развитием медицины, резко возросло и число случаев онкологии у женщин.

Нет ли тут связи, особенно в виду того, какой интерес возник среди популярных, знаменитых людей в отношении применения различных методик рождения детей. Мы попросили разъяснения этого вопроса у Ольги Трофимовой, врача-репродуктолога, заведующей отделением ВРТ клиники «Мать и дитя Юго-Запад» Москвы.