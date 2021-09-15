Кому нельзя ЭКО

Любые методы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе, ЭКО, имеют строгие показания и противопоказания — их список приводится в приказе №803 Минздрава, которому следуют все врачи.

— Стоит отметить, что противопоказания бывают относительные — если пациенту не рекомендуется выполнять процедуру ЭКО в данный момент, — пояснила Анна Ткачук. — Например, если есть воспалительные заболевания малого таза, то после лечения пара может быть допущена к процедуре.

— Противопоказанием являются острые воспалительные заболевания, злокачественные образования любой локализации, эндокринная патология, требующая коррекции, любая соматическая патология, являющаяся противопоказанием для наступления и вынашивания беременности, — привел примеры Андрей Кирсанов.

При этом официальных возрастных ограничений для проведения программ ЭКО, в том числе за счет средств ОМС, нет.

— К сожалению, в нашей стране нет ограничения по возрасту для проведения программ ВРТ, — отметила Анна Любан. — Я знаю, что в городе были пациентки и старше 60 лет, которые проходили программы ЭКО с использованием донорства яйцеклеток. Но риски для этого ребенка, риски для нее самой выносить эту беременность, хорошо пройти эти роды — слишком велики. Не стоит забывать также, как порой тяжело бывает с маленьким ребенком. Мало этого ребенка родить, его нужно еще вырастить и воспитать, и внуков увидеть! Нередко, насмотревшись телевизора, к нам приходит женщина за 50, у которой уже нет собственной менструации, есть признаки климакса, но она настойчиво хочет ЭКО со своими яйцеклетками. К сожалению, на данном этапе репродукции это невозможно. Репродуктивный возраст женщины очень краток и в среднем заканчивается в 42-45 лет. А снижение фертильности (способности забеременеть) начинается уже после 35-37 лет. Поэтому репродуктологи так часто произносят слова «возраст», «овариальный резерв», «АМГ».

— Я бы сказала, что наиболее оптимальный возраст для проведения ЭКО — 20-35 лет, далее шансы на получение эуплоидного эмбриона с правильным набором хромосом уменьшаются, — сказала Анна Ткачук. — Если пациентке до 35 лет достаточно 8 ооцитов, чтобы получить эуплоидный эмбрион и беременность, то в 44 года нужно уже более 30 ооцитов. С возрастом меняются свойства яйцеклеток, что влияет на качество эмбрионов. Хромосомные нарушения после 40 лет могут достигать 90%. Поэтому мы рекомендуем в этом возрасте проводить преимплантационную генетическую диагностику эмбрионов именно с целью получения здоровой беременности.

Конечно, не стоит брать пациенток со своими яйцеклетками после 44 лет, это все знают.

— И после 50 лет в целом ухудшаются акушерские исходы. В целом же противопоказания к ЭКО такие же, как противопоказания к беременности, — резюмировал Константин Боярский.

— Мы обращались насчет отсутствия ограничений возраста в Министерство здравоохранения в связи с тем, что лечение бесплодия сегодня оплачивается из средств ОМС, — рассказал Владислав Корсак. — В некоторых странах есть ограничения — как правило, это 38-40 лет. У нас ограничений нет, и объяснение простое — с позиции конституции и охраны здоровья невозможно дискриминировать пациентов по возрасту. Но все специалисты понимают: репродуктивный возраст заканчивается в 49 лет, а в 35 лет начинается поздний репродуктивный возраст, несущий определенные риски. Но Минюстом это не принимается.

Владислав Корсак также отметил, что противопоказанием к ЭКО является истощение яичников. Существует программа донорства ооцитов, которая позволяет это преодолеть — но уже за собственный счет.

Андрей Феоктистов отметил, что определенный тренд на поздние роды сложился потому, что многие медийные личности рожают уже после 50 лет. Но все-таки часто приходится отказывать пациенткам после 50 лет, так как вынашивание беременности в этом возрасте чревато развитием различных акушерских осложнений.

Тем не менее, бывают случаи, когда врачи идут на то, чтобы женщины рожали и в 58-59 лет. Чаще всего это связано с личными трагедиями, потерей ребенка и желанием пары родить еще одного.

— Надо понимать, что ребенка надо не только родить, но и воспитать, дать образование, — заметил Владислав Корсак. — Да, в Индии женщина родила ребенка после 70 лет, об этом много говорили. Но мало кому известно, что через три года она умерла. Но ситуации бывают разные, и врач всегда работает не с болезнью, а с конкретным человеком. Вообще иногда встречаются ситуации на грани психиатрии. Их надо вовремя различить, понять, направить человека к специалистам.