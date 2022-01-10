- Но есть кое-что, что вы можете попробовать, и это принесет пользу вашим суставам: изменение диеты, которая исключит продукты, связанные с воспалением во всем теле, — объяснила директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда, доктор медицинских наук, ревматолог Элейн Хусни.

Врач признает, что крупномасштабных исследований по этой теме пока не проводилось, но связь между диетой и артритом она может наблюдать в собственной практике.

- Определенные виды продуктов могут вызывать хроническое воспаление в организме , иммунный ответ, который постоянно задействован, может повреждать здоровые клетки и органы, — уточняет Элейн Хусни. — Это не значит, что надо искать какой-то конкретный набор продуктов при артрите, необходимо пересмотреть свой режим питания.

Пища, по словам эксперта, должна быть разнообразной, сбалансированной. Преимущество у растительных продуктов. А вот от чего нам стоит отказаться.