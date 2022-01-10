Боль в суставах, отеки, нарушенная подвижность — от подобных симптомов страдают миллионы. Таким образом проявляется артрит. Заболевание серьезно ограничивает подвижность. Больные отказываются от пробежек, плавания, других физических нагрузок, набирают лишний вес, который только усугубляет ситуацию. Противовоспалительные препараты приносят мгновенное облегчение, но снизить частоту и интенсивность боли не способны.
Элейн Хусни
Медицина
Директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда, доктор медицинских наук, ревматолог
- Но есть кое-что, что вы можете попробовать, и это принесет пользу вашим суставам: изменение диеты, которая исключит продукты, связанные с воспалением во всем теле, — объяснила директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда, доктор медицинских наук, ревматолог Элейн Хусни.
Врач признает, что крупномасштабных исследований по этой теме пока не проводилось, но связь между диетой и артритом она может наблюдать в собственной практике.
- Определенные виды продуктов могут вызывать хроническое воспаление в организме, иммунный ответ, который постоянно задействован, может повреждать здоровые клетки и органы, — уточняет Элейн Хусни. — Это не значит, что надо искать какой-то конкретный набор продуктов при артрите, необходимо пересмотреть свой режим питания.
Пища, по словам эксперта, должна быть разнообразной, сбалансированной. Преимущество у растительных продуктов. А вот от чего нам стоит отказаться.
Ультраобработанные продукты
Все то, что способно храниться в течение нескольких недель, обычно содержит множество консервантов, которые вызывают воспаление. Среди таких «вредителей» чипсы, печенье, выпечка, фастфуд. Чего только стоят примеры с бургерами, которые спустя десятки лет сохраняли первозданные вид. Вместо этого стоит есть пищу, которая способна портиться.
- Я объясняю людям, что в магазине надо обращать внимание на пищу, которая гниет через пару дней. Вероятно, это именно то, чем надо питаться, конечно же, пока продукт не начал портиться, — говорит Элейн Хусни.
Свежее вместо жареного
- Количество фаст-фуда необходимо значительно ограничить, лучше съесть что-то свежее и сырое, чем приготовленное жареное, — предупреждает директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда. — Стоит снизить, а лучше вовсе исключить концентрированные сладости.
Есть стоит натуральные растительные продукты, так как они не вызывают воспаления в организме.
Меньше жира
Никто не предлагает полностью отказаться от жиров, так как это не менее губительно для организма, как и их избыток. Исследователи установили, что насыщенные жиры, которые поступают в наш организм с красным мясом, цельными молочными продуктами, из кукурузных масел, которые содержатся во многих упакованных продуктах, приводят к хроническому воспалению кишечника.
Другие ученые провели эксперимент, он длился 16 недель. Одну группу крыс кормили диетой из простых углеводов и насыщенных жиров из сливочного, пальмового масла и животных жиров, в другой — предпочтение отдавали растительной пище. Диета с жирами привела к тому, что в коленных суставах ослабли хрящи и усилилось воспаление.
Сила «волшебных» пузырьков
Еще один продукт, который стоит исключить всем, кто уже страдает от артрита, и всем, кто хочет избежать артрита, — это лимонады и газировки. Они могут вызвать увеличение веса, повышать риск развития диабета 2 типа. А также спровоцировать ревматоидный артрит. Исследование провели на 186 900 женщинах, которые пили газировку каждый день. Риск развития ревматоидного артрита у них был выше на 63 процента, по сравнению с теми, кто газировку с сахаром не пил вовсе, предупреждает портал
Барная история
Алкоголь нарушает баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике, это вызывает воспаление. А еще алкоголь способен повреждать ткани кишечника, делать его «дырявым», неспособным вывести из организма токсины и извлечь из пищи питательные вещества.
Может возникнуть подагра — болезненное поражение сустава большого пальца. Происходит это из-за повышенного уровня мочевой кислоты, которая требуется организму для расщепления алкоголя.
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