Наши суставы всю жизнь меняются и подвергаются воздействию: на них влияет и возраст, и образ жизни, и привычки.
Не меньшую роль на здоровье и подвижность суставов играет питание. «Доктор Питер» поговорил со специалистами и выяснил, какие продукты могут незаметно разрушать суставы.
Лев Дунаев
Медицина
Семейный ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
Состояние суставов зачастую зависит от рациона питания. Начнем с того, что неправильная пища приводит к лишнему весу, который создает дополнительную нагрузку на суставы и всю опорно-двигательную систему.
К продуктам, не приносящим пользы суставам, относятся кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные), сдобные булочки, любые копчености, жирные продукты, сыры длительного хранения.
Не стоит злоупотреблять плавлеными сырками, колбасными изделиями, крабовыми палочками и другими продуктами, богатыми фосфатами. Избыток фосфатов приводит к смещению баланса кальция и фосфора в организме, что может негативно сказаться на состоянии костной ткани, хрящей.
Также нужно быть осторожными с солью. Она не только повышает давление, но и накапливается в околосуставных тканях и провоцирует отечность, — рассказывает ортопед Лев Дунаев.
Ксения Пустовая
диетология
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
- Уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом происходят по причине развития местной воспалительной реакции, недостатка коллагена в составе соединительных тканей, нарушения фосфорно-кальциевого обмена.
И если понимать, какие продукты питания и вредные привычки негативно скажутся на здоровье костей и суставов, то можно адекватно скорректировать свой рацион питания.
1. Бобовые
Эти продукты богаты фитатами (соли фитиновой кислоты, входящей в состав оболочки), которые снижают усвоение кальция организмом.
Чтобы снизить концентрацию этих веществ, необходимо замачивать бобовые в воде на несколько часов, а после отваривать в свежей воде.
2. Кукурузное, кунжутное, подсолнечное масла
В составе этих масел содержатся в большом количестве омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. При избытке в рационе они запускают в организме цепочку химических реакций, которые приводят к системному воспалению, в том числе к воспалению суставов.
Для нивелирования действия омега-6 ПНЖК в рацион надо включать больше продуктов — источников омега-3 ПНЖК (жирная рыба, льняное масло и т.д)
3. Продукты, богатые животными белками и жирами (свинина, баранина, домашняя жирная птица)
Избыток белков и жиров запускают в организме процессы, вырабатывающие аутоиммунные антитела. Все это заканчивается воспалительными процессами, от которых также страдают суставы. Если воспаление переходит в хроническую стадию, развиваются такие поражающие суставы заболевания, как артрит и подагра.
4. Щавель, петрушка, зеленый лук
Зелень с содержанием щавелевой кислоты полезна только в том случае, если она употребляется в свежем виде. Если ее подвергнуть тепловой обработке, то эфиры-оксалаты, содержащиеся в этих продуктах, соединяются с кальцием, что приведет к его накоплению и выведению. В результате в почках образуются оксалатные камни, которые препятствует выведению солей щавелевой кислоты из организма. Результат — системное воспаление, а затем и воспаление суставов.
5. Кофе и чай
Кофеин, входящий в их состав обладает диуретическим действием, вымывает из организма кальций, витамин B1, B6 и другие нутриенты.
Под влиянием кофеина могут воспаляться нервные окончания, что приводит к возникновению болевого синдрома.
6. Продукты с пурином (субпродукты, морепродукты, сардина, сельдь, свиная шквара).
Пурин — это химическое вещество, участвующее в формировании молекул ДНК и РНК. Для организма одинаково вредны как дефицит, так и избыток пурина.
Он приводит к нарушению обменных процессов и повышению уровня мочевой кислоты. Ее производные (ураты) откладываются в форме кристаллов в суставах, а также в некоторых других органах (в частности — почках), что становится причиной развития подагры. Такое соединение, как урат натрия, имеет свойство откладываться в суставной ткани, с течением времени приводя к ее разрушению.
7. Алкогольные напитки, в том числе пиво
Блокируют выведение мочевой кислоты из организма и увеличивают скорость ее образования. Кроме того, в пиве содержатся пурины.
Меню для здоровых суставов
При этом, отмечает Дунаев, на некоторые продукты питания тем, кто заботиться о здоровье своих суставов, нужно обратить внимание:
- При наличии проблем с опорно-двигательной системой обычно назначают диету, которая включает следующие продукты: мясо индейки или курицы, рыбу, свежую зелень и кисломолочные продукты, холодец, фруктовое желе, орехи, каши, яйца, ржаной хлеб, овощи и фрукты, сливочное масло.
Любые блюда лучше запекать, варить, а от прожарки по возможности стоит отказываться. Нужно отдавать предпочтение пище с низким содержанием «быстрых» углеводов и высоким — клетчатки.
Важную роль для здоровья суставов играет коллаген — белок, который является основой соединительной ткани (сухожилий, хрящей, костей, дермы и т.д.). Организм человека сам вырабатывает необходимое ему количество коллагена, но с возрастом этот процесс ухудшается. Как следствие, появляются морщины и проблемы с суставами.
В подобной ситуации может помочь режим правильного питания, который включает рыбу, цитрусовые фрукты, авокадо, различные ягоды и тыквенные семечки.
Комментарии4