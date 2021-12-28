- Уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом происходят по причине развития местной воспалительной реакции, недостатка коллагена в составе соединительных тканей, нарушения фосфорно-кальциевого обмена.

И если понимать, какие продукты питания и вредные привычки негативно скажутся на здоровье костей и суставов, то можно адекватно скорректировать свой рацион питания.

1. Бобовые

Эти продукты богаты фитатами (соли фитиновой кислоты, входящей в состав оболочки), которые снижают усвоение кальция организмом.

Чтобы снизить концентрацию этих веществ, необходимо замачивать бобовые в воде на несколько часов, а после отваривать в свежей воде.

2. Кукурузное, кунжутное, подсолнечное масла

В составе этих масел содержатся в большом количестве омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. При избытке в рационе они запускают в организме цепочку химических реакций, которые приводят к системному воспалению, в том числе к воспалению суставов.

Для нивелирования действия омега-6 ПНЖК в рацион надо включать больше продуктов — источников омега-3 ПНЖК (жирная рыба, льняное масло и т.д)

3. Продукты, богатые животными белками и жирами (свинина, баранина, домашняя жирная птица)

Избыток белков и жиров запускают в организме процессы, вырабатывающие аутоиммунные антитела. Все это заканчивается воспалительными процессами, от которых также страдают суставы. Если воспаление переходит в хроническую стадию, развиваются такие поражающие суставы заболевания, как артрит и подагра.

4. Щавель, петрушка, зеленый лук

Зелень с содержанием щавелевой кислоты полезна только в том случае, если она употребляется в свежем виде. Если ее подвергнуть тепловой обработке, то эфиры-оксалаты, содержащиеся в этих продуктах, соединяются с кальцием, что приведет к его накоплению и выведению. В результате в почках образуются оксалатные камни, которые препятствует выведению солей щавелевой кислоты из организма. Результат — системное воспаление, а затем и воспаление суставов.