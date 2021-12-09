«Женщина должна себя чувствовать женщиной»

- Мне кажется, люди раньше жили меньше и просто не доживали до таких осложнений, — рассказала пожилая женщина порталу «Доктор Питер». — У меня боли начались после 75 лет.

Вначале было терпимо, хватало сил, чтобы нормально передвигаться, помогали мази, таблетки. Но со временем ситуация только ухудшалась, боль становилась невыносимой, пронизывала от поясницы до кончиков пальцев. Не повернуться, не встать. Постепенно Зоя Васильевна перестала выходить на улицу, а после — и передвигаться по квартире.

- Я окончила Финансово-экономический институт имени Вознесенского, работа всю жизнь была сидячая, может быть, это повлияло — очень плохо мало двигаться, — говорит Зоя Хайрулина. — Но, с другой стороны, я никогда себя физически не жалела. Не боялась никаких трудностей, и сумки тяжелые таскала и вещи передвигала. Надо женщине чувствовать себя женщиной, а не наполовину мужчиной. Жалеть себя.

Хотя Зоя Васильевна размышляет, что в ее истории болезни могла сыграть роль и наследственность.