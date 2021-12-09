10 лет боли, которая в последние полтора года стала практически невыносимой. С этой болью остаешься один на один, потому что теряешь способность выйти на улицу, дойти до кухни или хотя бы в солнечный день постоять у распахнутого окна. И поджидает она, как это не печально, многих женщин. Из-за гормональных особенностей почти у каждой после 60 лет развивается остеопороз, когда кости становятся хрупкими и ломаются даже от неловкого движения.
Одним из осложнений остеопороза может быть остеоартроз, когда разрушаются суставы: коленные, бедренные. Сейчас их возможно заменить, проводятся операции по эндопротезированию. Такую ждет и 86-летняя петербурженка Зоя Хайрулина в Госпитале для ветеранов войн.
«Женщина должна себя чувствовать женщиной»
- Мне кажется, люди раньше жили меньше и просто не доживали до таких осложнений, — рассказала пожилая женщина порталу «Доктор Питер». — У меня боли начались после 75 лет.
Вначале было терпимо, хватало сил, чтобы нормально передвигаться, помогали мази, таблетки. Но со временем ситуация только ухудшалась, боль становилась невыносимой, пронизывала от поясницы до кончиков пальцев. Не повернуться, не встать. Постепенно Зоя Васильевна перестала выходить на улицу, а после — и передвигаться по квартире.
- Я окончила Финансово-экономический институт имени Вознесенского, работа всю жизнь была сидячая, может быть, это повлияло — очень плохо мало двигаться, — говорит Зоя Хайрулина. — Но, с другой стороны, я никогда себя физически не жалела. Не боялась никаких трудностей, и сумки тяжелые таскала и вещи передвигала. Надо женщине чувствовать себя женщиной, а не наполовину мужчиной. Жалеть себя.
Хотя Зоя Васильевна размышляет, что в ее истории болезни могла сыграть роль и наследственность.
«Дети носили на руках»
- Я вашу просьбу выполнила, сына вашего встретила, документы у него забрала, вам большой привет от него, — входит в палату медсестра Госпиталя.
Даже под маской видно, как лицо Зои Васильевны расплывается в улыбке. Она одобрительно кивает.
- У вас сын и дочь? — спрашиваем мы.
- Нет, у меня только дочь. А сын — это мой зять. Лучший зять на свете, таких, наверное, больше не бывает, — признается Зоя Васильевна.
Именно зять с дочерью и узнали, что помочь может операция по эндопротезированию. А потом взяли на себя все заботы по подготовке к госпитализации.
- Зять буквально на руках меня носил на анализы, очень сложно все это проходить человеку, который не двигается, — призналась пожилая женщина. — Для меня вызывали специальное такси, на носилках возили на анализы. Но ведь надо было до машины донести, усадить, потом вернуться домой. Вес-то у меня не маленький! Всем занимались мои дети.
Для Зои Васильевны дочь, которой исполнился 61 год, все равно остается ребенком. При этом пожилая женщина очень беспокоится, что стала обузой для родных.
- Дочь со мной измучилась, ей очень тяжело, она чуть свет встает, ей надо меня накормить, помыть, убрать дома, зятю тоже достается, — переживает Хайрулина.
Последствия ковида
Возможно, операцию провели бы и раньше. Однако на пути к заветной цели постоянно были какие-то препятствия. В июле Зоя Васильевна заболела COVID-19. Месяц пролежала в Госпитале для ветеранов войн.
- Состояние было среднее, но я так измучилась, все вокруг ходили, а я со своей ногой даже с кровати встать не могла, — объяснила женщина.
После болезни Зоя Васильевна потеряла половину волос. Пришлось дочери ее подстричь, чтобы хотя бы немного привести в порядок голову.
- Она мне говорит, мол, мама, посмотри в зеркало, как получилось, а я не хочу на себя даже смотреть, — признается Хайрулина. — Но стараюсь дочь не расстраивать, ей очень тяжело. У нее внуки, своя семья, а сейчас все внимание достается мне. Я на первом месте.
У пожилой женщины две приятельницы страдают от тех же проблем: разрушенные суставы и невыносимые боли. Они тоже вынуждены сидеть по домам, так как выйти просто невозможно.
- Я этой операции жду, как манны небесной, многие боятся, а у меня все надежды только на нее, на то, что я когда-то встану, прогуляюсь, очень соскучилась по солнышку, по улице, по родному городу.
Иван Кучеев
Медицина
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
- При деформирующем остеоартрозе тазобедренного сустава боль настолько сковывает, что пациенты не могут передвигаться, — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Несмотря на преклонный возраст женщина готова к операции. Таких пациентов мы обследуем в условиях своего отделения. Например, у Зои Васильевны мы обнаружили тромб, ее тут же перевели на сосудистое отделение, там подтвердили, что тромб есть, но он прирос, тромбоэмболии на операции быть не должно.
Также кардиологи смогли справиться с отеками, которые нашли у пожилой пациентки. И дали добро на операцию.
- Сейчас у нас нет очереди на замену тазобедренных суставов, из-за пандемии COVID-19 остались квоты на эндопротезирование в этом году, чтобы успеть попасть на операцию потребуется направление, а предоперационное обследование возможно пройти непосредственно на отделении, — говорит Иван Кучеев.
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