- Я ложилась спать глубоко за полночь. И первое, что я получила — это вялость, плохую концентрацию внимания и прочие неприятные вещи, которые точно отразились бы на моей работоспособности, не будь я на выходных. И еще — у меня полностью исчез утренний аппетит. Я никогда в жизни не отказывала себе в завтраке. Утром, хоть трава не расти, я всегда ела. И вдруг — абсолютная невозможность впихнуть в себя хоть что-то съедобное. А завтрак, как вы знаете, самый важный прием пищи. Без нормального завтрака не бывает здоровья, красивой фигуры, хорошего настроения и нормальной работоспособности. Ну, по крайней мере, в зрелом возрасте, — написала эндокринолог в своем телеграм-канале.

Но стоило восстановить режим и ложиться не позже 23 часов, как все сразу же пришло в норму. Поэтому доктор посоветовала не пытаться «победить природу» и стараться следовать принципам нормальной физиологии человека.

Кроме того, Зухра Павлова дала 3 совета тем, кто боится набрать лишние килограммы за каникулы. Спасти может соблюдение несложных правил: