Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об эксперименте, который она провела над собой несколько лет назад во время новогодних каникул — доктор начала ложиться спать не до 23 часов, как обычно, а позже. Оказалось, что такое малозначительное, на первый взгляд, новшество в расписании сразу принесло неприятные сюрпризы.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Я ложилась спать глубоко за полночь. И первое, что я получила — это вялость, плохую концентрацию внимания и прочие неприятные вещи, которые точно отразились бы на моей работоспособности, не будь я на выходных. И еще — у меня полностью исчез утренний аппетит. Я никогда в жизни не отказывала себе в завтраке. Утром, хоть трава не расти, я всегда ела. И вдруг — абсолютная невозможность впихнуть в себя хоть что-то съедобное. А завтрак, как вы знаете, самый важный прием пищи. Без нормального завтрака не бывает здоровья, красивой фигуры, хорошего настроения и нормальной работоспособности. Ну, по крайней мере, в зрелом возрасте, — написала эндокринолог в своем телеграм-канале.
Но стоило восстановить режим и ложиться не позже 23 часов, как все сразу же пришло в норму. Поэтому доктор посоветовала не пытаться «победить природу» и стараться следовать принципам нормальной физиологии человека.
Кроме того, Зухра Павлова дала 3 совета тем, кто боится набрать лишние килограммы за каникулы. Спасти может соблюдение несложных правил:
Пораньше ложиться спать
Пить достаточно воды
По часу гулять на свежем воздухе.
Почему нельзя пропускать завтрак
Ранее ученые Северо-Западного университета Чикаго провели исследование и выяснили, что будет, если часто пропускать завтрак. У людей, которые рано просыпаются и тут же завтракают, оказался менее высокий уровень сахара в крови, а также риски развития инсулинорезистентности (кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину) и диабета второго типа по сравнению с теми, кто не встает рано и не завтракает вовсе. Такой вывод исследователи сделали, проанализировав данные более 10 тысяч взрослых американцев.
Также было обнаружено, что не стоит делать слишком большую паузу между ужином накануне и завтраком на следующий день — лучше принимать пищу в течение 10 часов после ужина или еще раньше. К примеру, большие перерывы делали людей менее восприимчивыми к инсулину, а эта резистентность становится фактором риска развития диабета 2 типа. Причем, у тех, кто завтракал до 8:30, уровень инсулинорезистентности был ниже.
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