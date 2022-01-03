Причины возникновения онкологических заболеваний и что именно служит «пусковым крючком» для роста злокачественной опухоли в организме, точно до сих пор неизвестны. Рак может поразить любого — но немаловажное значение имеет наш образ жизни и пищевые привычки.
Ученые и врачи предупреждают — как только мы начинаем жить лучше — меньше двигаться, передвигаться на автомобилях, есть больше калорийных и жирных продуктов, риски стать пациентом онколога возрастают.
Рак кишечника — одно из самых распространенных онкологических заболеваний с высоким уровнем смертности. В России рак толстой кишки в последние годы стабильно занимает строчку в топ-5 самых частых онкологических заболеваний.
Недавнее исследование французских ученых, опубликованное в журнале
Ученые изучали данные о здоровье почти 100 тысяч человек в течение 24 лет. Учитывалось, что ели и пили участники исследования, оценивался их семейный анамнез и образ жизни.
Оказалось, что те, кто употреблял больше двух сахаросодержащих напитков в день (энергетики, сок с сахаром, газировки) в два раза чаще получали диагноз «рак кишечника» в возрасте до 50 лет. Причем, в группе риска оказывались женщины.
109 женщин заболели раком кишечника в возрасте до 50 лет, причем более высокое потребление сахаросодержащих напитков во взрослом возрасте было связано с более высоким риском развития заболевания.
- Каждая ежедневная порция любого напитка с большим количеством сахара была связана с повышением риска рака на 16%, — говорится в сообщении ученых. — Сокращение потребления или замена подобных напитков в рационе на те, что не содержат добавленный сахар, может быть очень полезным для профилактики рака кишечника в возрасте до 50 лет.
Ранее врач-колопроктолог больницы №9 Петербурга назвал
самые ранние признаки рака прямой кишки
кровотечения при дефекации разной степени выраженности,
слизь в стуле,
ощущение инородного тела в заднем проходе,
расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).
- Но даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса, — говорит Анатолий Недозимованный. — Опухоли толстой кишки может выявить фиброколоноскопия (ФКС), ее достоверность практически 100% (существует вероятность врачебной ошибки, но она минимальна).
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