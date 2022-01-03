Недавнее исследование французских ученых, опубликованное в журнале Gut , выявило связь между напитками, которые большинство людей пьют ежедневно, и риском развития рака кишечника, пишет Mirror.

Ученые изучали данные о здоровье почти 100 тысяч человек в течение 24 лет. Учитывалось, что ели и пили участники исследования, оценивался их семейный анамнез и образ жизни.

Оказалось, что те, кто употреблял больше двух сахаросодержащих напитков в день (энергетики, сок с сахаром, газировки) в два раза чаще получали диагноз «рак кишечника» в возрасте до 50 лет. Причем, в группе риска оказывались женщины.

109 женщин заболели раком кишечника в возрасте до 50 лет, причем более высокое потребление сахаросодержащих напитков во взрослом возрасте было связано с более высоким риском развития заболевания.

- Каждая ежедневная порция любого напитка с большим количеством сахара была связана с повышением риска рака на 16%, — говорится в сообщении ученых. — Сокращение потребления или замена подобных напитков в рационе на те, что не содержат добавленный сахар, может быть очень полезным для профилактики рака кишечника в возрасте до 50 лет.