Африканский собрат смертоносной «дельты» продолжает атаковать страны на разных континентах. В России первые случаи «омикрона» зарегистрировали еще в начале декабря — тогда новый штамм привезли вернувшиеся из ЮАР туристы. Однако позже министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране обнаружили и незавозные случаи заражения «омикроном».

Новый штамм проявляется через нетипичные для коронавируса симптомы. Так, первые зараженные жаловались медикам на «чудовищную усталость», при этом привычной температуры, кашля и проблем с дыханием у них не было.

Эксперты национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что привитые от коронавируса жалуются на весьма необычную симптоматику, пишет британское издание Express. Так, заразившиеся «омикроном» после вакцинации страдают от потери аппетита, тошноты и рвоты.

«У многих заразившихся была тошнота, потом уже небольшая температура, боли в горле и головные боли», — цитирует издание медиков.