Африканский собрат смертоносной «дельты» продолжает атаковать страны на разных континентах. В России первые случаи «омикрона» зарегистрировали еще в начале декабря — тогда новый штамм привезли вернувшиеся из ЮАР туристы. Однако позже министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране обнаружили и незавозные случаи заражения «омикроном».
Новый штамм проявляется через нетипичные для коронавируса симптомы. Так, первые зараженные жаловались медикам на «чудовищную усталость», при этом привычной температуры, кашля и проблем с дыханием у них не было.
Эксперты национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что привитые от коронавируса жалуются на весьма необычную симптоматику, пишет британское издание
«У многих заразившихся была тошнота, потом уже небольшая температура, боли в горле и головные боли», — цитирует издание медиков.
На заражение «омикроном» также могут указать следующие симптомы:
першение в горле;
мышечные боли;
сильная усталость;
сухой кашель;
ночная потливость.
Если вам кажется, что вы заразились ковидом, то как можно скорее вызывайте врача. Возможно, вам нужна госпитализация и постоянное медицинское наблюдение, напоминают медики.
Однако у штамма «омикрон» есть и свои, если их так можно назвать, плюсы. Ученые из Южной Африки провели исследование, в ходе которого выяснили, что у переболевших «омикроном» в разы снижаются риски заразиться «дельтой» в будущем.
Если человек привился, а потом переболел «омикроном», то защита от «дельты» только возрастает. По данным ученых, такая «комбинация» способна защитить от заражения самым смертоносным штаммом в 4,4 раза.
«Увеличение нейтрализации варианта „дельта“ у людей, инфицированных „омикроном“, может привести к снижению способности „дельты“ повторно инфицировать этих людей», — подытожили ученые Африканского научно-исследовательского института.
Как поведет себя «омикрон» через несколько месяцев, пока не знает никто. Эксперты «Доктора Питера» уверены, что волна «африканского штамма» неминуема. И мы, к сожалению, опять к ней не подготовились. А «омикрон» может зажечь так, как не удалось и «дельте».
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