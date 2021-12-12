Быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает опасения ученых и иммунологов, что новый штамм может обходить иммунную защиту, которая выработалась после вакцинации от коронавируса. Последние исследования пока подтверждают эти данные.
Исследователи выяснили, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, сообщает 12 декабря издание
Эта же группа ученых в ближайшее время изучит эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Но изначально она считалась менее эффективной, чем другие известные мировые вакцины.
Вместе с тем, авторы эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания ковидом и смертельного исхода.
Ранее исследователи
Moderna и AstraZeneca
Исследователи изучили, насколько велик риск заражения новым штаммом коронавируса у тех, кто привился двумя дозами вакцины Moderna — спустя 6 месяцев со второй дозы.
С «дельтой» эта группа сывороток справилась лучше Pfizer (номинально 50% против 47%, но средний титр выше), с «омикроном» не справилась ни одна, средний титр NT50 снизился в 20 раз, сообщается со
Лучше всего с «омикроном» справился коктейль из двух доз вакцины Modernа и бустера Pfizer. Плохо сработала одна доза AstraZeneca и одна доза Pfizer — 0% защиты.
- Данные подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной для «омикрона», целесообразна, —
Прогнозы британских ученых показывают, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в ближайшие пять месяцев в Англии могут умереть до 75 тыс. человек, если не ужесточать ограничительные меры зимой, пишет газета The Guardian. В настоящий момент в стране обнаружили 1 898 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из которых 633 выявили за последние сутки.
А что «Спутник»?
После того, как в Россию «завезли» «омикрон» — штамм обнаружен у прилетевших из Южной Африки — изучением эффективности «Спутника» против нового вируса занялись в Центре Гамалеи. Это займет 10 дней, заявил 12 декабря Александр Гинцбург РИА Новости. Ранее он сообщил, что конструкция вакцины против «омикрона» собрана, но пока оснований менять вакцину нет.
К слову, все прилетевшие в Россию из ЮАР были вакцинированы и переносят заболевание в легкой форме.
- Огромная статистика по привитым показывает, что даже после прихода «дельты» защита от тяжелого течения у вакцинированных остается на уровне 90%, хотя защита от заражения и упала, —
Вариант «омикрон» уже признан сильным мутировавшим штаммом — в белке шипа обнаружено более 30 изменений. Штамм, известный науке как B.1.1.529, в настоящее время вызывает опасения из-за его способности распространяться быстрее, чем предыдущие, и обходить антитела, которые выработались после вакцинации.
Ученые говорят, что может потребоваться месяц или больше, чтобы по-настоящему понять угрозу нового варианта. К тому времени, говорят они, Израиль, Великобритания или другие страны со сложными системами наблюдения за здоровьем соберут больше данных о том, обгонит ли «омикрон» «дельту» и как вакцины будут противостоять этому.
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