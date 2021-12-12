антитела вакцины эффективность
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Быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает опасения ученых и иммунологов, что новый штамм может обходить иммунную защиту, которая выработалась после вакцинации от коронавируса. Последние исследования пока подтверждают эти данные.

Исследователи выяснили, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, сообщает 12 декабря издание South China Morning Post.

Эта же группа ученых в ближайшее время изучит эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Но изначально она считалась менее эффективной, чем другие известные мировые вакцины.

Вместе с тем, авторы эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания ковидом и смертельного исхода.

Ранее исследователи сообщали, что только третья доза вакцины Pfizer дает защиту от штамма «омикрон». Вывод сделали производители препарата. Он основан на небольшом исследовании образцов крови в лаборатории. Анализы крови людей, получивших только две дозы вакцины, обнаружили гораздо более низкие уровни антител, защищающих от «омикрона», чем против более ранней версии вируса. Это говорит о том, что двух доз «может быть недостаточно для защиты от заражения» новым вариантом, заявили в компании.

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Moderna и AstraZeneca

Исследователи изучили, насколько велик риск заражения новым штаммом коронавируса у тех, кто привился двумя дозами вакцины Moderna — спустя 6 месяцев со второй дозы.

С «дельтой» эта группа сывороток справилась лучше Pfizer (номинально 50% против 47%, но средний титр выше), с «омикроном» не справилась ни одна, средний титр NT50 снизился в 20 раз, сообщается со ссылкой на исследование Института медицинской вирусологии при Франкфуртском университете в телеграм-канале независимых аналитиков.

Лучше всего с «омикроном» справился коктейль из двух доз вакцины Modernа и бустера Pfizer. Плохо сработала одна доза AstraZeneca и одна доза Pfizer — 0% защиты.

- Данные подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной для «омикрона», целесообразна, — говорится в Twitter Сандры Цизек, директора Института медицинской вирусологии при Франкфуртском университете. — Эти данные ничего не могут сказать о том, защищены ли вы от тяжелого течения (ключевое слово — Т-клетки).

Прогнозы британских ученых показывают, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в ближайшие пять месяцев в Англии могут умереть до 75 тыс. человек, если не ужесточать ограничительные меры зимой, пишет газета The Guardian. В настоящий момент в стране обнаружили 1 898 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из которых 633 выявили за последние сутки.

А что «Спутник»?

После того, как в Россию «завезли» «омикрон» — штамм обнаружен у прилетевших из Южной Африки — изучением эффективности «Спутника» против нового вируса занялись в Центре Гамалеи. Это займет 10 дней, заявил 12 декабря Александр Гинцбург РИА Новости. Ранее он сообщил, что конструкция вакцины против «омикрона» собрана, но пока оснований менять вакцину нет.

К слову, все прилетевшие в Россию из ЮАР были вакцинированы и переносят заболевание в легкой форме.

Ирина Якутенко

биология

молекулярный биолог

t.me/kamenschiki

- Огромная статистика по привитым показывает, что даже после прихода «дельты» защита от тяжелого течения у вакцинированных остается на уровне 90%, хотя защита от заражения и упала, — считает молекулярный биолог Ирина Якутенко. — По сравнению с предковыми штаммами, последовательности спайк-белка, которые узнаются Т-клетками (они реагируют на небольшие линейные фрагменты), у «альфа"- и «дельта"-штаммов изменялись примерно на 10%. В случае «омикрона» возможные изменения оцениваются в пределах 20-30%. То есть можно ожидать, что Т-клетки, выработанные против предыдущих вариантов SARS-CoV-2 сохранят неплохую активность и в отношении «омикрона».

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Вариант «омикрон» уже признан сильным мутировавшим штаммом — в белке шипа обнаружено более 30 изменений. Штамм, известный науке как B.1.1.529, в настоящее время вызывает опасения из-за его способности распространяться быстрее, чем предыдущие, и обходить антитела, которые выработались после вакцинации.

Ученые говорят, что может потребоваться месяц или больше, чтобы по-настоящему понять угрозу нового варианта. К тому времени, говорят они, Израиль, Великобритания или другие страны со сложными системами наблюдения за здоровьем соберут больше данных о том, обгонит ли «омикрон» «дельту» и как вакцины будут противостоять этому.

Анна Майская