Быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает опасения ученых и иммунологов, что новый штамм может обходить иммунную защиту, которая выработалась после вакцинации от коронавируса. Последние исследования пока подтверждают эти данные.

Исследователи выяснили, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, сообщает 12 декабря издание South China Morning Post .

Эта же группа ученых в ближайшее время изучит эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Но изначально она считалась менее эффективной, чем другие известные мировые вакцины.

Вместе с тем, авторы эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания ковидом и смертельного исхода.