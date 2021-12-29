Ученые из Университета Западной Австралии проанализировали связь между уровнем тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), с риском сердечно-сосудистых событий у мужчин — инфаркта миокарда, геморрагического и ишемического инсультов, развития сердечной недостаточности. Участниками научного эксперимента стали более 210 тысяч мужчин в возрасте 40-69 лет. О полученных результатах
Тестостерон — основной мужской половой гормон, который вырабатывается в яичках и надпочечниках. Влияет на потенцию и либидо, а также на настроение и здоровье психики, играет роль в развитии сильных костей и мышц.
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), — белок, который производит печень. Он соединяется с тестостероном, дигидротестостероном (андрогеном) и эстрадиолом (эстрогеном) и транспортирует их в кровь в метаболически неактивной форме. Есть как у мужчин, так и у женщин. На уровень ГСПГ в крови, кроме пола, влияют также возраст, заболевания печени, гипертиреоз или гипотиреоз, избыточная масса тела.
По словам авторов работы, до сих пор влияние тестостерона у мужчин на риск сердечно-сосудистых катастроф оставалось неопределенным. Предыдущие обсервационные исследования показали противоречивые результаты с учетом ограниченного масштаба и разных критериев отбора. В новом исследовании за состоянием здоровья участников наблюдали в течение 9 лет. За это время из 210,7 тысяч мужчин у 4,2% (8 790 человек) были выявлены заболевания и осложнения со стороны сердца и сосудов.
Проанализировав показатели гормонов и сделав необходимые корректировки, ученые сделали следующие выводы:
Более низкая концентрация общего тестостерона в сыворотке крови не была связана с повышенным риском инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности.
У мужчин с более низкой концентрацией свободного тестостерона сердечные проблемы развивались даже реже, чем у остальных.
В то же время более низкий уровень ГСПГ повышал риск инфаркта миокарда, но при этом снижал риск ишемического инсульта (не геморрагического) и сердечной недостаточности.
Причины связи между сердечно-сосудистыми событиями и глобулином, связывающим половые гормоны, ученым еще предстоит определить.
Как проявляется низкий тестостерон
Ранее зарубежные специалисты сообщали, что уровень основного мужского полового гормона достигает пика у мужчины в 19 лет, некоторое время держится на определенном уровне, а примерно с 35-40 лет начинает снижаться. Однако исследования показывают, что в целом за последние 20 лет уровень тестостерона в мужской популяции упал минимум на 20%, причем от последствий этого все чаще страдают молодые люди.
Эти 11 признаков могут указывать на низкий уровень тестостерона:
снижение полового влечения;
эректильная дисфункция (особенно по утрам);
низкое количество сперматозоидов;
увеличение груди;
потеря волос на теле;
потеря мышечной массы;
потеря силы;
увеличение веса;
депрессия и капризность;
частое мочеиспускание;
дефицит энергии.
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