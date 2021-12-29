Тестостерон — основной мужской половой гормон, который вырабатывается в яичках и надпочечниках. Влияет на потенцию и либидо, а также на настроение и здоровье психики, играет роль в развитии сильных костей и мышц.

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), — белок, который производит печень. Он соединяется с тестостероном, дигидротестостероном (андрогеном) и эстрадиолом (эстрогеном) и транспортирует их в кровь в метаболически неактивной форме. Есть как у мужчин, так и у женщин. На уровень ГСПГ в крови, кроме пола, влияют также возраст, заболевания печени, гипертиреоз или гипотиреоз, избыточная масса тела.